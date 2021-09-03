تعد ساندويتشات الشاورما من أهم الأكلات التي يحرص على تناولها جميع أفراد الأسرة بلا استثناء، سواء كانوا كبارا كانوا أم صغارا و خاصة عند تواجدهم خارج المنزل، فهي دائما من أشهى وأطيب أنواع الطعام الذي يمكن للشخص تناوله بسهولة و بشكل سريع، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا انتشار المطاعم السورية و التي تشتهر بتقديم أطيب أنواع ساندويتشات الشاورما المصنوعة من اللحم أو من الدجاج، حيث الطعم والنكهة المميزة وهو ما دفع الكثيرين للإقبال عليها والرغبة في تناولها بشكل دائم و هو ما يسبب ضغط كبير على ميزانية الأسرة و التي غالبا لا تتحمل تناول الطعام خارج المنزل أكثر من مرة خلال الشهر، و لهذا نجد الأم تبحث دائما عن وصفات مختلفة لإعداد الطعام حتى ترضي أذواق جميع أفراد الأسرة.

خطوات عمل شاورما الكبدة بالطريقة السورية

وقد سبق أن قدمنا لكم طرق متنوعة لأنواع مختلفة من الشاورما، مثل : شاورما الجمبري و الدجاج و اللحم و غيرها و اليوم نستكمل معكم باقي أنواع الشاورما، حتى يمكن للأم أن تقدم ألذ ساندويتشات شاورنا لأسرتها، و اليوم معنا شاورما الكبدة، و وصفتنا اليوم كافية للتقديم الى 6 أشخاص، و هي تضم حوالي 402 سعر حراري .

نصف كيلو من الكبد البقري، يتم تقطيعها الى شرائح رفيعة .

ربع كوب من الزيت النباتي.

راس ثوم يتم تقطيعه الى شرائح.

عدد 2 بصل متوسط الحجم و يتم تقطيعه الى شرائح.

نصف كوب من الفلفل الرومي الألوان مقطعة الى شرائح رفيعة.

ربع كوب من الفلفل الأخضر مقطعة الى شرائح رفيعة.

عدد واحد قرن من الفلفل الحار و يتم فرمه جيدا.

كمون.

بابريكا.

كركم.

ملح

فلفل أسود

عصير ليمون. ملعقة كبيرة من الخل.

حزمة بقدونس و تقطع خشن .

سلطة طحينة.

خبز صاج.

وصفة اليوم يمكن اعدادها في وقت يقدر بحوالي 37 دقيقة فقط ، و المكونات المطلوبة هي :

و إليكم طريقة تحضير ألذ شاورما من الكبدة كالتالي :

نقوم بتتبيل الكبد بكلا من التوابل الآتية : الكمون والشطة والبابريكا والكركم والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود.

يتم وضع مقلاة متوسطة الحجم على نار عالية، ويضاف اليها الزيت النباتي.

نقوم بإضافة الكبدة الى الزيت الساخن، ونقلبها جيدا حتى يتغير لونها وتصل الى النضج

يتم أضافة عصير الليمون ومعه الخل.

نقوم بعد ذلك بإضافة كلا من الثوم المفروم والبصل الشرائح وكلا من الفلفل الألوان والأخضر ولا ننسى اضافة قرن الفلفل الحار لإعطاء المزيد من الطعام المميز الشهي.

تترك الكبدة على النار حتى تصل الى مرحلة النضج التام.

يتم إضافة البقدونس المفروم ونقلبها جيدًا حتى تمتزج بشكل كامل مع جميع المكونات .

يتم وضع الطحينة على الأرغفة ثم نضيف الكبدة ويتم لفها ،بعدها نضعها في طاسة مدهونة بمادة دهنية ويتم تحمريها حتى تصبح مقرمشة.

تقدم ساندويتشات شاورما الكبدة مع المخلل والسلطة الخضراء.

ولمن يرغب في متابعة طريقة تحضير شاورما الكبدة الأصلية من مطبخي

ما هو الفرق بين الشاورما السوري و الشاورما على الطريقة المصرية ؟

على الرغم من أن الشاورما على الطريقة المصرية لها طعم مميز و شهي، لكنها تختلف عن الشاورما السورية و التي يدخل فيها بعض المكونات التي لا تجدها في المصرية حيث يتم استخدام الزبادي في التتبيل لأي نوع من الأنواع التي نستخدمها في عمل الشاورما سواء لحم أو دجاج أو جمبري، و إضافة المخلل و غالبا هو مخلل خيار الى داخل الساندويتش، و إضافة البطاطس بينما في المصري لا نجد تلك المكونات و التي غالبا تقدم الى جانب الساندويتش و ليس في داخله.