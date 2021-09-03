محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز بطريقة سهلة وبسيطة جداً

محشي الباذنجان الأبيض والأسود من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، وذلك لطعمه الشهي اللذيذ وشكله الجميل والذي يجعله من الوجبات المميزة التى يمكن تقديمها فى العزومات والمناسبات، ولأن جميع العرب والمصريين خاصة يعشقون جميع أنواع المحاشي المتنوعة من ورق العنب والكرنب والكوسة وانواع مختلفة كثيرة، واختلفت الحشوات لحشوها من اللحمة المفرومة أو خلطة الأرز بالخضار وغيرها، وهذه الوجبة ذات قيمة غذائية كبيرة لأن مكونه الأساسي وهو البادنجان يحتوي على الفيتامينات المفيدة جداً للجسم ومصدر غني جداً بالحديد لذلك فهو مفيد فى علاج حالات فقر الدم، وسوف أعرض خطوات عمله فى المنزل بكل اسراره، سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز بالتفصيل. مكونات محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز مكونات محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز يتكون محشي الباذنجان من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢ كيلو من البادنجان الأبيض والأسود.

٤ حبات من البصل المفروم.

كيلو من الأرز المصري.

٤ كوب من مرقة الفراخ أو اللحم.

حزمة من البقدونس.

لتر من عصير الطماطم.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

حزمة من الشبت.

١/٢ ملعقة صغيرة من القرفة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

١/٢ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الشطة.

ملح حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل محشي الباذنجان سهلة جداً ولكن لها بعض الخطوات لتحضيرها وهي كمايلي: اولاً نقوم بتقوير البادنجان ولكى يكون من السهل تقويره نقوم بدحريجه وندوس عليه على الأرض أو الرخامة. بعد الانتهاء من تقوير الكمية كلها نغسله جيداً ونضعه فى مصفاة. ثم نحضر حلة مناسبة ونضع بها شوية من الزيت ونقوم بتشويح البادنجان تشويحة خفيفة. وبعد ذلك فى نفس الحلة نزود كمية الزيت ونضيف عليها البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي. ثم نضيف عليه الصلصة ونقلب ونضيف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ونتركه يغلي حتى يتسبك. بعد ما يتسبك الطماطم نرفعها من على النار ونضيف الأرز بعد غسله جيداً. ونقلب ونضيف حزم البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء المفرومين وعليهم بقية البهارات من جوزة الطيب والقرفة والكزبرة الجافة والنعناع الجاف والشطة حسب الرغبة والملح. نقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط تماماً. نغرفهم فى وعاء عميق لسهولة الحشو وتستخدم نفس الحلة لنرص بها البادنجان ونضع بها شوية زيت الأول. نبدأ فى الحشو مع ترك مسافة فارغة قد عقلة الإصبع. نضيف عليها المرقة حتى نصف الحلة وندخلها داخل البادنجان ونضعها على النار. نتركها حتى تغلي على نار عالية ثم نهدئ النار عليها حتى تنضج تماماً ويأخذ من ٣٠ : ٤٥ دقيقة. بعد ذلك نرفعها من على النار ونضعه فى طبق التقديم وبالف صحة وعافية. الوسوم

محشي الباذنجان الأبيض والأسود من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، وذلك لطعمه الشهي اللذيذ وشكله الجميل والذي يجعله من الوجبات المميزة التى يمكن تقديمها فى العزومات والمناسبات، ولأن جميع العرب والمصريين خاصة يعشقون جميع أنواع المحاشي المتنوعة من ورق العنب والكرنب والكوسة وانواع مختلفة كثيرة، واختلفت الحشوات لحشوها من اللحمة المفرومة أو خلطة الأرز بالخضار وغيرها، وهذه الوجبة ذات قيمة غذائية كبيرة لأن مكونه الأساسي وهو البادنجان يحتوي على الفيتامينات المفيدة جداً للجسم ومصدر غني جداً بالحديد لذلك فهو مفيد فى علاج حالات فقر الدم، وسوف أعرض خطوات عمله فى المنزل بكل اسراره، سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز بالتفصيل. مكونات محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز مكونات محشي الباذنجان الأبيض والأسود بخلطة الأرز يتكون محشي الباذنجان من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢ كيلو من البادنجان الأبيض والأسود.

٤ حبات من البصل المفروم.

كيلو من الأرز المصري.

٤ كوب من مرقة الفراخ أو اللحم.

حزمة من البقدونس.

لتر من عصير الطماطم.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

حزمة من الشبت.

١/٢ ملعقة صغيرة من القرفة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

١/٢ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الشطة.

ملح حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل محشي الباذنجان سهلة جداً ولكن لها بعض الخطوات لتحضيرها وهي كمايلي: اولاً نقوم بتقوير البادنجان ولكى يكون من السهل تقويره نقوم بدحريجه وندوس عليه على الأرض أو الرخامة. بعد الانتهاء من تقوير الكمية كلها نغسله جيداً ونضعه فى مصفاة. ثم نحضر حلة مناسبة ونضع بها شوية من الزيت ونقوم بتشويح البادنجان تشويحة خفيفة. وبعد ذلك فى نفس الحلة نزود كمية الزيت ونضيف عليها البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي. ثم نضيف عليه الصلصة ونقلب ونضيف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ونتركه يغلي حتى يتسبك. بعد ما يتسبك الطماطم نرفعها من على النار ونضيف الأرز بعد غسله جيداً. ونقلب ونضيف حزم البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء المفرومين وعليهم بقية البهارات من جوزة الطيب والقرفة والكزبرة الجافة والنعناع الجاف والشطة حسب الرغبة والملح. نقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط تماماً. نغرفهم فى وعاء عميق لسهولة الحشو وتستخدم نفس الحلة لنرص بها البادنجان ونضع بها شوية زيت الأول. نبدأ فى الحشو مع ترك مسافة فارغة قد عقلة الإصبع. نضيف عليها المرقة حتى نصف الحلة وندخلها داخل البادنجان ونضعها على النار. نتركها حتى تغلي على نار عالية ثم نهدئ النار عليها حتى تنضج تماماً ويأخذ من ٣٠ : ٤٥ دقيقة. بعد ذلك نرفعها من على النار ونضعه فى طبق التقديم وبالف صحة وعافية.

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