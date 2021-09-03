كيفية الاعتناء بشعر طفلك بعد الولادة وتكثيفه

عندما يولد الطفل تشعر بعض الأأمهات أن شعر الطفل لم يكن بالنمو الأمثل وتريد أن تطيله بشكل أكبر، في هذا المقال سنعرض لكم بعض الوصفات السهلة لتكثيف الشعر وتسريع نموه للاطفال حديثي الولادة. ولاتنسى عند تجفيف شعر طفلك بعد غسله بالشامبو والبلسم، كوني لطيفة قدر الإمكان. استخدم منشفة ناعمة لتجفيف شعرهم برفق. قد يؤدي استخدام منشفة ناشفة أو خشنة إلى إتلاف بصيلات الشعر الصغيرة وإبطاء نمو الشعر.

استخدمي زيت جوز الهند لنمو شعر حديثي الولادة

زيت جوز الهند غني بفيتامين E الطبيعي، وهو عنصر غذائي له خصائص مضادة للأكسدة. إنه ليس مفيدًا للبشرة فحسب – بل يمكنه أيضًا تعزيز نمو الشعر عن طريق تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس. يضيف زيت جوز الهند أيضًا لمعانًا للشعر وقد يمنع تساقطه. وجد الباحثون أن زيت جوز الهند مفيد على الشعر عند استخدامه كمنتج للغسيل أو الحلاقة. عندما يقترن بزيت عباد الشمس، يساعد في تقليل تساقط بروتين الشعر.

للمساعدة في تعزيز الشعر ليبدو أكثر كثافة وامتلاءً، ضعي زيت جوز الهند برفق على فروة رأس طفلك عدة مرات في الأسبوع. هذا لا يرطب شعرهم فقط ؛ يمكن أن يساعد أيضًا في القضاء على مشكلات الشعر الأخرى.

استخدم زيت جوز الهند البكر – فهو غير مكرر، مما يعني أنه لم تتم معالجته. ضعي كمية صغيرة على فروة رأس طفلك واتركي الزيت لمدة 20 دقيقة. اشطف فروة الرأس بالماء الدافئ.

نظف فروة رأس طفلك

يمكن أيضًا أن يؤدي تمشيط فروة رأس الطفل أو تدليكها بلطف إلى تحفيز نمو الشعر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيف بالفرشاة يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وبصيلات الشعر. بعد وضع الزيت، دلكي فروة رأس طفلك بلطف بأصابعك لبضع دقائق. يساعد هذا في نمو الشعر ويريح طفلك .

. فك تشابك الشعر

ضعي في اعتبارك أن الشعر المموج أو المجعد يمكن أن يتشابك بسهولة ويشكل عقدة. يمكن أن تتكسر هذه العقد، مما يتسبب في تساقط الشعر لطفلك. كل يوم، استخدمي برفق فرشاة ناعمة لفك تشابك شعر طفلك.

استخدمي الشامبو بانتظام

قد تشعرين بالتوتر عند غسل شعر طفلك، لكن غسل الشعر بالشامبو بانتظام يحافظ على نظافة فروة رأسه. بمجرد خروج الطفل من مرحلة حديثي الولادة (التي تحتاجين خلالها إلى تحميته مرة واحدة فقط في الأسبوع)، اغسلي شعره كل يومين أو ثلاثة أيام. تأكد من استخدام الماء الفاتر وشامبو الأطفال الخالي من الصوديوم. يمكن أن يسبب تراكم الأوساخ على فروة رأس طفلك الجفاف، مما قد يبطئ نمو الشعر.