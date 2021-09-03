أسهل طريقة عمل البطاطس المقرمشة الصوابع في المنزل

طريقى عمل البطاطس الشيبسي المقرمشهدة في المنزل زي المحلات، يفضل الكثيرين تناول البطاطس الشيبسي المقرمشة كوجبة سريعة ولذيذة، فتعتبر البطاكس من أكثر الاكلات الغذائية التي تحتوي على العديد من البروتينات ويحب اكلها الأطفال بشكل خاص، وذلك يرجع لسر القرمشة التي تكسبها مذاق رائع. طريقة عمل البطاطس الشيبسي بيتي طريقة عمل البطاطس الشيبسي بيتي المكونات نصف كيلو من البطاطس المقطعه الى حلقات دائريه رقيقه لسه معاقه من الملح نصف ملعقه من البيكنج باودر كميه من الماء المغني كميه من الماء المثلج ثلاث ملاعق كبيره من الخل كميه زيت نباتي للقلي ملعقه مين توابل البطاطس. طريقة عمل بطاطس شيبس في المنزل طريقة عمل بطاطس شيبس في المنزل تغسل شرائح البطاطس جيدا ثم توضع في وعاء الماء المغلي وتترك لمدة ربع ساعة على الأقل. ثم ترفع من الماء النغلي وتوضع في وعاء الماء المثلج ويضاف إليها كمية الملح والبيكنج بودر والخل وتترك لمدة ساعة. ترفع شرائح البطاطس وتجفف على فوطة نظيفة جيدا، ثم ضعي في مقلاة كمية الزيت النباتي على نار عالية. وتوضع البطاطس في المقلاة وتترك حتي يصبح لونها ذهبي حتي تمام النضج، وتصفى جيدا شرائح البطاطس من الزيت على مناديل ورقية، ثم رشي عليها كمية التوابل ثم تقدم وبألف هنا. طريقة عمل البطاطس الصوابع المقرمة المكونات كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة لصوابع.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت. طريقة تحضير البطاطس الصوابع المقرمش طريقة تحضير البطاطس الصوابع المقرمش عليكي بتحضير بولا واسعة وضعي بها كمية البطاطس والخل والملح وتوضع في كيس بلاستيك في الفريزر وتترك لمدة ساعة، ثم اخرجيها. يسخن الزيت جيدا واسقطي البطاطس وتترك حتي يصبح لونها ذهبي وتقلب حتي تمام النضج وتقدم مع طبق من المكرونة وصحتين وهنا. الوسوم

طريقى عمل البطاطس الشيبسي المقرمشهدة في المنزل زي المحلات، يفضل الكثيرين تناول البطاطس الشيبسي المقرمشة كوجبة سريعة ولذيذة، فتعتبر البطاكس من أكثر الاكلات الغذائية التي تحتوي على العديد من البروتينات ويحب اكلها الأطفال بشكل خاص، وذلك يرجع لسر القرمشة التي تكسبها مذاق رائع. طريقة عمل البطاطس الشيبسي بيتي طريقة عمل البطاطس الشيبسي بيتي المكونات نصف كيلو من البطاطس المقطعه الى حلقات دائريه رقيقه لسه معاقه من الملح نصف ملعقه من البيكنج باودر كميه من الماء المغني كميه من الماء المثلج ثلاث ملاعق كبيره من الخل كميه زيت نباتي للقلي ملعقه مين توابل البطاطس. طريقة عمل بطاطس شيبس في المنزل طريقة عمل بطاطس شيبس في المنزل تغسل شرائح البطاطس جيدا ثم توضع في وعاء الماء المغلي وتترك لمدة ربع ساعة على الأقل. ثم ترفع من الماء النغلي وتوضع في وعاء الماء المثلج ويضاف إليها كمية الملح والبيكنج بودر والخل وتترك لمدة ساعة. ترفع شرائح البطاطس وتجفف على فوطة نظيفة جيدا، ثم ضعي في مقلاة كمية الزيت النباتي على نار عالية. وتوضع البطاطس في المقلاة وتترك حتي يصبح لونها ذهبي حتي تمام النضج، وتصفى جيدا شرائح البطاطس من الزيت على مناديل ورقية، ثم رشي عليها كمية التوابل ثم تقدم وبألف هنا. طريقة عمل البطاطس الصوابع المقرمة المكونات كيلو من البطاطس المقشرة والمقطعة لصوابع.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت. طريقة تحضير البطاطس الصوابع المقرمش طريقة تحضير البطاطس الصوابع المقرمش عليكي بتحضير بولا واسعة وضعي بها كمية البطاطس والخل والملح وتوضع في كيس بلاستيك في الفريزر وتترك لمدة ساعة، ثم اخرجيها. يسخن الزيت جيدا واسقطي البطاطس وتترك حتي يصبح لونها ذهبي وتقلب حتي تمام النضج وتقدم مع طبق من المكرونة وصحتين وهنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة عمل البطاطس المقرمشة الصوابع في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.