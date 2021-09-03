سر نجاح الفراخ المشوية في الفرن لطعم حكاية

طريقه عمل الفراخ المشويه في الفرن من اسهل الطرق لعمل واعداد الفراخ المشويه هي طريقه الفراخ المشويه في الفرن, وكما نعلم في كفه البلاد العربيه والعالميه تحتل الفراخ المشويه مكانه مميزه، كونها يمكن اعدادها بعدة طرق واضافة عليها العديد من النكهات التي تكسبها مذاق اروع على حسب مطبخ كل بلد، فهناك الفراخ المشوية على الطريقة الهندية بجانب الطريقة المكسيكية، لذلك اليوم نود أن نقدم لكل متابعينا الكرام طريقة عمل الفراخ المشوية زي الجاهزة بأقل خطوات فتابعونا.

1 كيلو من الدجاج المقطع.

ملعقتان كبيرة من الزيت النباتي.

4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة صغيرة بصل مفروم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم باودر.

نصف ملعقة من الملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرنخطوات عمل الفراخ المشوية

في وعاء واسعه بتوع قطع الدجاج ونظيفه عليها البابريكا والثوم باودر والملح والفلفل الاسود والبصل المفروم والكاتشب ونقلبهم جيدا حتى تتجانس جميع البهارات مع قطع الدجاج تغطى قطع الدجاج في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

ثم سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وخذي قطع الدجاج المتبل ووزعي في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

ادخلي صينية الدجاج في الفرن وتترك حتى يصبح لونها ذهبي وتترك حتى تمام النضج ثم اشعلي عليها الشواية لمدة دقيقتين من فوق اخرجي صينية الدجاج المشوي وتقدم مع طبق من المكرونة أو طبق من الارز البسمتي وبالف هنا.

طريقة عمل الأرز البسمتي

حضري نصف كيلو من الأرز البسمتي وانقعيه لمدة نصف ساعة على الأقل في وعاء على النار.

ضيفي عليه اربع ملاعق من السمن وعليهم بصلة كبيرة مبشورى وقلبيهم جيدا ثم ضعي 2 من مرق الدجاج، واضيفي ثلاث ملاعق من الكركم عليهم مع اربع اكواب من الماء واتركيه حتى يصل لمرحله الغليان.

ثم ضيفي عليهم الأرز البسمتي وقلبيهم واتركيه علي نار هادئة حتي تمام النضج وبالف هنا.