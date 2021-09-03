اسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي أحلي من الحلواني وبطعم مختلف

اسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، طريقة عمل البسبوسة بالزبادي أحلي من المحلات، تعتبر البسبوسة واحدة من أهم الحلويات المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، و يقوم العديد من الاطفال والكبار بتناولها بشكل دوري، لما تحتوي عليه من عناصر غذائية لا غنى عنها، ولذلك يتم البحث عن طريقتها على محرك جوجل في الساعات علي القليله الماضية، وفي هذا الصدد نوضح لكم تفاصيل أكثر عن طريقة عمل وتحضير البسبوسة بالزبادي علي طريقة الشيف حسن عبر موقعنا الاخباري ثقفني.

مكونات عمل البسبوسة بالزبادي

يتم تحضير البسبوسه كوجبة حلويات في الاجازات الرسميه والافراح والمناسبات السعيدة، وذلك لانها تحتوي على طعم مميز يجعل لديها الكثير من الجماهير الذين يطلبونها بشكل مستمر، وتقوم العديد من النساء من البحث عن طريقه مختلفه لتحضير اجمل بسبوسة للاسرة وللاطفال، واليكم مكونات عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وبسيطة.

نصف كأس دقيق ابيض منخول

كأس ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب زبادي بلدي.

فانيليا سائلة.

نصف كيس بيكنج باودر.

حليب مكثف محلي.

كمية من اللوز مناسبة لكمية البسبوسة.

ربع كأس زيت نباتي.

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وبسيطة

ولأن البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية التي يتم تناولها في مصر وخاصه في الدول العربيه يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة، وتأتي أبرزها كالآتي.

نحضر في البداية وعاء عميق ونضع به المكونات الجافة منها الزبادي والحليب الرايب والسكر والسمنة والزيت النباتي.

ثم نقوم بوضع السميد والبيكنج باودر على الخليط السابق ونكون بخلطه جيداً.

يتم احضار صينية ونقوم بدهنها ببعض الدقيق.

ثم يتم صب خليط البسبوسه بالزبادي في الصينية ووضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتي تمام النضج وحتي يصبح لونها ذهبي.

يتم إخراج البسبوسة من الفرن ووضع الشربات عليها، ثم يتم رشها ببعض من جوز الهند.

ويمكن تزيين البسبوسه باستخدام بعض اللوز وتقسمها على شكل مكعبات.

وفي النهاية يتم تقديمها باردة وبالهناء والشفاء.

وفي حاله تواجد أي استفسار حول طريقة تحضير وجبة محددة يمكن كتابتها في التعليقات ،وسنقوم بتوفيرها إليكم في اسرع وقت ممكن.