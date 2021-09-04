طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية مثل أشهر المطاعم

تعتبر طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى من الأشياء المطلوبة لدي كثير من السيدات، فهي من الأكلات المفضلة لدي الكثيرين، كم أنها مفيدة صحياً، وتباع ساندوتشات الكبدة علي العربات في الشوارع، ويتلهفون علي شرائها، بسبب رائحتها الجذابة، وطعمها المميزة، ولكن البعض، يخاف أن يكون مصدر الكبدة غير مضمون، ويريدون معرفة سر تتبيله الكبدة، وطريقتها التي تجعل طعمها له مذاق خاص، وسنضع لكم مكونات الكبدة الاسكندراني، والتتبيلة الخاصة بها وطريقة تحضيرها في البيت، حيث العديد من الأسرار والتكات التي يمكن أن تجعل الكبدة الاسكندراني تخرج بأجمل مذاق، حيث أن نضيف الفلفل الأخضر والثوم المفروم كما يمكن أن نضيف عصير الليمون أيضا لأنه يعطي طعم رائع للكبده، كما هناك إضافات أخري تعطي مذاق أفضل للكبده مثل إضافة الخل حيث أنه من الأشياء المميزة.أسرار الكبدة الاسكندراني
هناك أسرار عديدة في تحضير الكبدة الاسكندراني يجعل طعمها كالذي نأكله على عربات الكبدة، أولاً لا يضاف الملح في التتبيلة، وذلك لأنه يمتص مياه الكبدة، ولكن يتم إضافة الملح قبل التشويح ب5 دقائق، إضافة الثوم للكبده بكميات كبيرة يعطيها مذاق رائع، يجب وضع التتبيلة في الكبدة وتركها في الثلاجة لمدة من 4 إلي 5 ساعات، قم بوضع زيت مع الثوم وأيضا مع الفلفل الحار حيث أن الزيت يعتبر مادة دهنية ستساعد في نقل طعم التتبيلة للكبده كما ضع رشه خفيفة قرفة، وقبل أن نضع الكبدة في الزيت نقوم بتسخين الزيت جيدا، ثم نقوم بوضع الكبدة في الطاسة تدريجياً، ولا نتركها كثيراً حتي لا تنشف الكبدة.
- نصف كيلو كبده
- أربع من حبات الفلفل الرومي
- اثنين قرن من الفلفل الأخضر حسب الرغبة أو من الفلفل الأحمر الحار
- 1/2 رأس من الثوم مفروم
- واحد ملعقه كبيرة من الكزبرة الناشفة
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون
- واحد ملعقة صغيرة من البهارات
- واحد ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
- ربع كوب من الزيت
- عصير ليمونه واحدة
- مكعب من مرقة الدجاج
- نحضر مقلاة كبيرة نضع بها زيت ثم نقوم بوضعها على نار عالية ونتركها دقائق قليلة حتى يسخن الزيت
- نضع في الزيت الثوم المفروم ولكن يمكن ترك ملعقة صغيرة من الثوم ونقلبه جيداً
- نقوم بإضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة للثوم ونستمر في التقليب إلي أن يصبح لونه اصفر فاتح
- ثم نضيف الخل والليمون إلي الثوم ونستمر في التقليب.
- ثن نقوم بعد ذلك بوضع الكبدة على الثوم بدون أن نغسلها ونقوم بفردها في المقلاة بدون تقليبها حتي لا تفقد عصارتها.
- لا نقلب الكبدة حتى نلاحظ تغير لونها ونجدها أصبحت رمادي بعد ذلك نقلبها إلي أن يصبح لونها رمادي
- نخفض درجة النار لتصبح متوسطة ثم نضع البهارات والكمون وكذلك ما تبقي الكزبرة الناشفة ونضيف مكعب مرقة الدجاج مع التقليب.
- نضع الفلفل الأخضر وكذلك الفلفل ألزومي ويكون مقطع
9. ونترك الكبدة علي النار لمدة خمس حتي ثمان دقائق حتي نتأكد أن الكبدة نضجت
10. وقبل أن نقوم بغلق النار نضع ملعقة الثوم التي كما قد تركناها علي الكبدة ونقلبها دقيقة ونطفىء النار.
السر الخطير في ال
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تعتبر طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى من الأشياء المطلوبة لدي كثير من السيدات، فهي من الأكلات المفضلة لدي الكثيرين، كم أنها مفيدة صحياً، وتباع ساندوتشات الكبدة علي العربات في الشوارع، ويتلهفون علي شرائها، بسبب رائحتها الجذابة، وطعمها المميزة، ولكن البعض، يخاف أن يكون مصدر الكبدة غير مضمون، ويريدون معرفة سر تتبيله الكبدة، وطريقتها التي تجعل طعمها له مذاق خاص، وسنضع لكم مكونات الكبدة الاسكندراني، والتتبيلة الخاصة بها وطريقة تحضيرها في البيت، حيث العديد من الأسرار والتكات التي يمكن أن تجعل الكبدة الاسكندراني تخرج بأجمل مذاق، حيث أن نضيف الفلفل الأخضر والثوم المفروم كما يمكن أن نضيف عصير الليمون أيضا لأنه يعطي طعم رائع للكبده، كما هناك إضافات أخري تعطي مذاق أفضل للكبده مثل إضافة الخل حيث أنه من الأشياء المميزة.أسرار الكبدة الاسكندراني
هناك أسرار عديدة في تحضير الكبدة الاسكندراني يجعل طعمها كالذي نأكله على عربات الكبدة، أولاً لا يضاف الملح في التتبيلة، وذلك لأنه يمتص مياه الكبدة، ولكن يتم إضافة الملح قبل التشويح ب5 دقائق، إضافة الثوم للكبده بكميات كبيرة يعطيها مذاق رائع، يجب وضع التتبيلة في الكبدة وتركها في الثلاجة لمدة من 4 إلي 5 ساعات، قم بوضع زيت مع الثوم وأيضا مع الفلفل الحار حيث أن الزيت يعتبر مادة دهنية ستساعد في نقل طعم التتبيلة للكبده كما ضع رشه خفيفة قرفة، وقبل أن نضع الكبدة في الزيت نقوم بتسخين الزيت جيدا، ثم نقوم بوضع الكبدة في الطاسة تدريجياً، ولا نتركها كثيراً حتي لا تنشف الكبدة.
- نصف كيلو كبده
- أربع من حبات الفلفل الرومي
- اثنين قرن من الفلفل الأخضر حسب الرغبة أو من الفلفل الأحمر الحار
- 1/2 رأس من الثوم مفروم
- واحد ملعقه كبيرة من الكزبرة الناشفة
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون
- واحد ملعقة صغيرة من البهارات
- واحد ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
- ربع كوب من الزيت
- عصير ليمونه واحدة
- مكعب من مرقة الدجاج
- نحضر مقلاة كبيرة نضع بها زيت ثم نقوم بوضعها على نار عالية ونتركها دقائق قليلة حتى يسخن الزيت
- نضع في الزيت الثوم المفروم ولكن يمكن ترك ملعقة صغيرة من الثوم ونقلبه جيداً
- نقوم بإضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة للثوم ونستمر في التقليب إلي أن يصبح لونه اصفر فاتح
- ثم نضيف الخل والليمون إلي الثوم ونستمر في التقليب.
- ثن نقوم بعد ذلك بوضع الكبدة على الثوم بدون أن نغسلها ونقوم بفردها في المقلاة بدون تقليبها حتي لا تفقد عصارتها.
- لا نقلب الكبدة حتى نلاحظ تغير لونها ونجدها أصبحت رمادي بعد ذلك نقلبها إلي أن يصبح لونها رمادي
- نخفض درجة النار لتصبح متوسطة ثم نضع البهارات والكمون وكذلك ما تبقي الكزبرة الناشفة ونضيف مكعب مرقة الدجاج مع التقليب.
- نضع الفلفل الأخضر وكذلك الفلفل ألزومي ويكون مقطع
9. ونترك الكبدة علي النار لمدة خمس حتي ثمان دقائق حتي نتأكد أن الكبدة نضجت
10. وقبل أن نقوم بغلق النار نضع ملعقة الثوم التي كما قد تركناها علي الكبدة ونقلبها دقيقة ونطفىء النار.
السر الخطير في ال
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