طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية مثل أشهر المطاعم

تعتبر طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى من الأشياء المطلوبة لدي كثير من السيدات، فهي من الأكلات المفضلة لدي الكثيرين، كم أنها مفيدة صحياً، وتباع ساندوتشات الكبدة علي العربات في الشوارع، ويتلهفون علي شرائها، بسبب رائحتها الجذابة، وطعمها المميزة، ولكن البعض، يخاف أن يكون مصدر الكبدة غير مضمون، ويريدون معرفة سر تتبيله الكبدة، وطريقتها التي تجعل طعمها له مذاق خاص، وسنضع لكم مكونات الكبدة الاسكندراني، والتتبيلة الخاصة بها وطريقة تحضيرها في البيت، حيث العديد من الأسرار والتكات التي يمكن أن تجعل الكبدة الاسكندراني تخرج بأجمل مذاق، حيث أن نضيف الفلفل الأخضر والثوم المفروم كما يمكن أن نضيف عصير الليمون أيضا لأنه يعطي طعم رائع للكبده، كما هناك إضافات أخري تعطي مذاق أفضل للكبده مثل إضافة الخل حيث أنه من الأشياء المميزة.

أسرار الكبدة الاسكندراني

هناك أسرار عديدة في تحضير الكبدة الاسكندراني يجعل طعمها كالذي نأكله على عربات الكبدة، أولاً لا يضاف الملح في التتبيلة، وذلك لأنه يمتص مياه الكبدة، ولكن يتم إضافة الملح قبل التشويح ب5 دقائق، إضافة الثوم للكبده بكميات كبيرة يعطيها مذاق رائع، يجب وضع التتبيلة في الكبدة وتركها في الثلاجة لمدة من 4 إلي 5 ساعات، قم بوضع زيت مع الثوم وأيضا مع الفلفل الحار حيث أن الزيت يعتبر مادة دهنية ستساعد في نقل طعم التتبيلة للكبده كما ضع رشه خفيفة قرفة، وقبل أن نضع الكبدة في الزيت نقوم بتسخين الزيت جيدا، ثم نقوم بوضع الكبدة في الطاسة تدريجياً، ولا نتركها كثيراً حتي لا تنشف الكبدة.