كيفية عمل كرياتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر والعناية به ضد التلف

ترغب الكثير من النساء في الحصول على شعر أملس وناعم الذي لا يمكنهن الاستغناء عنه في معظم تسريحاتهن، وذلك لأن الشعر الأملس والمستقيم للفتاة يعطيها مظهر أنيق وبسيط، ولذلك هناك الكثير من السيدات والبنات يصففن شعرهن يومياً بل ويستعين بعضهن بطرق غير طبيعية وضارة لجعله مستقيم بشكل دائم، ولكنه لن يكون كذلك على المدى الزمني البعيد وسيكون ضارا جدا وهنا تكمن المشكلة، وهنا يأتي دور الوصفات الطبيعية التي تأخذ الكثير من الوقت ولكن مفعولها مضمون بنتائج باهرة، والتي تجعل من الشعر المجعد سلس وصحي ويكون فينا بعد أكثر استقامة.

كما أننا نعلم جيداً أن الكرياتين الذي يستخدم في محلات تصفيف الشعر ليس طبيعياً ويحتوي على مواد كيماوية ضارة بالشعر ونموه بل إنه قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ولهذا سنقدم لكم في هذا المقال وصفتين من أهم وصفات الكرياتين الطبيعي لفرد الشعر بمكونات طبيعية.

يحتوي الليمون على فيتامين C لهذا يقوي الشعر بشكل رائع بينما يعمل هذا الخليط مع بعضه على تنعيم الشعر بشكل مبهر ومدهش وطريقة تحضير القناع كالآتي:

نقوم بإحضار ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نخلط هذه المكونات مع بعضها جيداً ثم نضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح نقوم لنضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ومن ثم نتركه على الشعر لمدة نصف ساعة.

وبعد انقضاء المدة نغسل الشعر بالماء البارد مع شامبو خفيف خالي من الكبريت.

نقوم بتكرار هذه العملية مره واحده أسبوعيا ً.

من أكثر الأقنعة التي تجعل الشعر أملس وناعم جداً؛ لأنه وبفضل الحليب الذي يحتوي على الروتين يساعد ذلك في تغذيته عند استعماله على الشعر وكذلك يحميه من التساقط، أما العسل يعمل كمطهر ومحافظ على رطوبة الشعر، مما يجعله يعالج الشعر من التجاعيد ويقوم بتلميعه، وهذه هي طريقة تحضيره واستعماله: