طريقة عمل الترمس الشامي

ليس هناك من لا يجب الترمس الشامي فهو لذيذ للغاية ويعتبر التسالي الأكثر طلباً والمحببة لدى الجميع حيث يمكنك تقديمه كوجبة خفيفة أو كتسالي أثناء مشاهدة التلفاز أو في السهرة ،لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق اللذيذ والمغذي تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة حضير الترمس بالتفصيل.

الترمس الشامي

حضري ألذ ترمس على الطريقة الشامية الأصلية واستمتعي مع عائلتك وأولادك كما يمكنك تقديمه لضيوفك في المناسبات.

نص كيلو من الترمس المغسول.

لتران من الماء للنقع

عشرين جرام من ملح الطعام الأبيض.

عشرين جرام من الشطة أو مسحوق الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

عشرة جرامات من ملح الطعام الأبيض للتنكيه.

مائة ملى من عصير الليمون.

مائتان وخمسين ملي من الماء وهو ما يعادل ملعقة صغيرة.

قومي بغسل الترمس جيداً تحت الماء الجاري ثم ضعيه في مصفاه للتخلص من الماء الزائد. ضعي الترمس في وعاء عمليق وكبير الحجم ثم أضيفي إليه لتران من الماء. يضاف الملح إلى الماء ويقلب واحرصي على أن يغطي الماء الترمس. يترك الترمس منقوع لمدة ثلاثة أيام متواصلة. احرصي على تغير الماء عدة مرات في اليوم ويفضل عشر مرات كل يوم. بعد مرور الثلاثة أيام تأكدي من طعم الترمس وما إذا كان تخلص من المرارة أم لا. في حالة كان لا يزال مراً لابد من نقعه ليوم آخر حتى يتخلص من المرارة. قومي بتصفية الترمس من الماء وبهذا يكون جاهز للاستخدام. في طبق ضعي كلاُ من الملح والشطة والكمون. أضيفي الترمس وفوقه ملعقة صغيرة من الماء وقلبي. أضيفي عصير الليمون وقلبي واتركي الترمس لربع ساعة حتى يكتسب النكهة. يقدم الترمس دون تصفية الماء مع تلك التوابل ليكون طعمه مشابه للمحلات.

المقادير اللازمة لتحضير الترمس الشامي:خطوات تحضير الترمس الشامي:

يحتوي الترمس على قدر عالي من الألياف وكمية بسيطة من الكربوهيدرات مما يجعله مثالي لمن يتبعون حمية.

مفيد للجهاز الهضمي بسبب الألياف الموجودة به.

يحسن من الحالة النفسية ويعالج التوتر العصبي.

يمد الحامل بالعناصر التي تحتاجها ولكن لا يفضل الإكثار منه في الشهور الأولى.

القيمة الغذائية للتمرس: