طريقة عمل البروستد بالشوفان أسهل طريقة عمل الفراخ البروستد المقرمشة

طريقة عمل البروستد بالشوفان ، من أفضل وأحدث طرق طهي الدجاج البروستد، مع إضافة الشوفان المحبب للكثيرين، خاصة ممن يتبعون حميات غذائية مختلفة، مثل الكيتو دايت، أو ريجيم السعرات الحرارية لإنقاص الوزن. البروستد هي إحدى طرق طهي الدجاج، حيث يتم طهي الصدور مع خلطة بروستد، تجعل الدجاج مقرمشًا مثل دجاج كنتاكي، ولهذا السبب تفضل بعض النساء عمل بروستد صحي بالقلايه، باستخدام طريقة تتبيل دجاج البروستد، حتى يصبح مقرمشًا مثل تتبيلة بروستد بدون زبادي، ومن أشهر أنواع البروستد هو طريقة عمل بروستد حراق، وبروستد باللبن، وكذلك طريقة عمل الفراخ البروستد المقرمشة، وطريقة بروستد البيك بخطوات بسيطة، باستخدام خلطة بروست البيك مجربة، والطريقة الأقرب للبروست أيضًا، هي طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن. جربي كل الطرق واستخدمي الأسهل بالنسبة لك.

لابد أن نعلم من خلال تجربتي مع الكيتو دايت لإنقاص الوزن، بأن أهم عنصر غذائي يجب أن يتوفر داخل الجسم، هو البروتين بالإضافة إلى الدهون؛ فالجسم عندما يبدأ العمل ويبحث عن مصدر للطاقة بداخله، يذهب إلى مخازن الطاقة مثل السكر والدهون، فإذا ارتفعت نسبة السكر داخل الجسم، يبدأ الجسم في حرق السكر، ويحصل منه على الطاقة، ويترك الدهون تتخزن لديه، وهذا هو السبب في ظهور الكرش لدى الكثيرون، ولكن إذا ما تم توفير الدهون مع منع السكريات والحلويات، يبدأ الجسم في الحصول على الطاقة، من مخازن الدهون وبالتالي يحرق الجسم دهونه المخزنة به، وتبدأ أنت في الشعور بنقص في الوزن. ومن أهم ما يجعلك تشعر بالشبع ولا تحتاج إلى تناول المزيد من الطعام هو عنصر البروتين، المتوفر في البقوليات واللحوم والدجاج، ومن أشهى وأحدث طرق طهي الدجاج، هي طريقة عمل البروستد بالشوفان.

ربع صدور دجاج، أو 250 جرام منه.

كوب شوفان غير مطحون.

حبة بيض واحدة.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

زيت نباتي حسب الاحتياج.

ملعقة صغيرة من عصير ليمونة.