أفضل وأسهل طريقة عمل السينابون في المنزل مثل الجاهز بطعم رائع

يعد السينابون من ألذ وأشهى أنواع المعجنات التي اشتهرت حول العالم، ويعود أصله إلى ولاية واشنطن الأمريكية عندما تم صنعه أول مرة في 4 ديسمبر عام 1985م، وأصبح هناك متاجر مخبوزات متخصصه في عمل هذا النوع من الأطعمة المميزة حول العالم، وهنا أخذ شهرته عبر الشرق الأوسط والدول العربية أكثر فأكثر، وأصبح محل أنظار الكثيرين مما جعلهم يبحثون عن طريقة عمله المتميزة والفريدة من نوعها عن بقية المعجنات، كما أنه هناك الكثير من طرق تحضيره اللذيذة والتي تجعله ذو طعم شهي وفاخر . مكونات تحضير السينابون مكونات تحضير السينابون اشتهر السينابون بعدة طرق لعمله خلال السنوات الأخيرة وهنا سنخبركم بالطريقة الأفضل لعمله ويجب إحضار هذه المكونات لعمله : كوب واحد من الحليب الدافئ .

نصف كوب وملعقة صغيرة من السكر .

ملعقة صغيره ملح .

ملعقة من الخميرة .

عدد 2 من البيض الكبير .

ستة ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة الذائبة .

ملعقة من الفانيليا .

أربعة أكواب من الدقيق .

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة . خطوات تحضير السينابون أولا نقوم بإحضار الحليب بعد تدفئته قليلا ثم نضعه في الخلاط الكهربائي .

نقوم بإضافة ملعقة سكر صغيرة والخميرة ونخلطهم قليلا ومن ثم نتركهم 5 دقائق .

بعدها نضيف الزبدة والفانيليا ونص كوب السكر والبيضتين ونقوم بتقليبهم .

وبعد ذلك نضعهم على الدقيق والملح والقرفة ونقلبهم مع بعضهم ونقوم بعجنهم ليتجانس قوام العجينة وتتكون عجينة متماسكة وناعمة .

قم بنقل العجين إلى سطح مستوي ومرشوش بالدقيق .

واعجنها مرة أخرى جيدا لمدة حوالي 5 دقائق .

ثم نحضر وعاء كبير ونقوم بدهنه بالقليل من الزيت .

ونضع العجين بهذا الوعاء ومن ثم نغطيه بقطة قماش قطنية دافئة، ونتركها لمدة ساعة حتى يزيد حجم العجين .

نقوم بعدها بإخراجها وتقطيعها إلى 12 قطعة متساوية في الحجم .

وبعدها نفردها على سطح مستوي ونقوم بحشوها حسب الرغبة .

وأخيرا نلف العجين بعد الحشو ونضعها على الصاج لتدخل الفرن ونخبزها حتى تنضج . طريقة تحضير صوص الفانيليا للسينابون خطوات تحضير السينابونطريقة تحضير صوص الفانيليا للسينابون المكونات: نصف كوب من اللبن البودر+ نصف كوب من مسحوق كريم شانتيه+ نصف كوب من السكر لبودر المطحون+ نصف كوب من الحليب السائل+ نصف كوب من الزيت النقي+ واحد باكو فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير نضع كل هذه المكونات بالخلاط الكهربائي ونخلطهم لمدة خمس دقائق على الأفل حتى نحصل على صوص سميك. وفي نهاية مقالنا نكون قدمنا لحضراتكم طريقة عمل السينابون بالخطوات وبمكونات بسيطة، ومن الجدير بالذكر أن لفائف القرفة من أكثر المعجنات والحلويات التي يحبها الناس لذا نقدمها لكم، وأيضا سوف نقدم لكم في مقال أخر طريقة عمل صوص الكراميل وصوص الفانيليا من أجل تزيين السينابون. الوسوم

يعد السينابون من ألذ وأشهى أنواع المعجنات التي اشتهرت حول العالم، ويعود أصله إلى ولاية واشنطن الأمريكية عندما تم صنعه أول مرة في 4 ديسمبر عام 1985م، وأصبح هناك متاجر مخبوزات متخصصه في عمل هذا النوع من الأطعمة المميزة حول العالم، وهنا أخذ شهرته عبر الشرق الأوسط والدول العربية أكثر فأكثر، وأصبح محل أنظار الكثيرين مما جعلهم يبحثون عن طريقة عمله المتميزة والفريدة من نوعها عن بقية المعجنات، كما أنه هناك الكثير من طرق تحضيره اللذيذة والتي تجعله ذو طعم شهي وفاخر . مكونات تحضير السينابون مكونات تحضير السينابون اشتهر السينابون بعدة طرق لعمله خلال السنوات الأخيرة وهنا سنخبركم بالطريقة الأفضل لعمله ويجب إحضار هذه المكونات لعمله : كوب واحد من الحليب الدافئ .

نصف كوب وملعقة صغيرة من السكر .

ملعقة صغيره ملح .

ملعقة من الخميرة .

عدد 2 من البيض الكبير .

ستة ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة الذائبة .

ملعقة من الفانيليا .

أربعة أكواب من الدقيق .

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة . خطوات تحضير السينابون أولا نقوم بإحضار الحليب بعد تدفئته قليلا ثم نضعه في الخلاط الكهربائي .

نقوم بإضافة ملعقة سكر صغيرة والخميرة ونخلطهم قليلا ومن ثم نتركهم 5 دقائق .

بعدها نضيف الزبدة والفانيليا ونص كوب السكر والبيضتين ونقوم بتقليبهم .

وبعد ذلك نضعهم على الدقيق والملح والقرفة ونقلبهم مع بعضهم ونقوم بعجنهم ليتجانس قوام العجينة وتتكون عجينة متماسكة وناعمة .

قم بنقل العجين إلى سطح مستوي ومرشوش بالدقيق .

واعجنها مرة أخرى جيدا لمدة حوالي 5 دقائق .

ثم نحضر وعاء كبير ونقوم بدهنه بالقليل من الزيت .

ونضع العجين بهذا الوعاء ومن ثم نغطيه بقطة قماش قطنية دافئة، ونتركها لمدة ساعة حتى يزيد حجم العجين .

نقوم بعدها بإخراجها وتقطيعها إلى 12 قطعة متساوية في الحجم .

وبعدها نفردها على سطح مستوي ونقوم بحشوها حسب الرغبة .

وأخيرا نلف العجين بعد الحشو ونضعها على الصاج لتدخل الفرن ونخبزها حتى تنضج . طريقة تحضير صوص الفانيليا للسينابون خطوات تحضير السينابونطريقة تحضير صوص الفانيليا للسينابون المكونات: نصف كوب من اللبن البودر+ نصف كوب من مسحوق كريم شانتيه+ نصف كوب من السكر لبودر المطحون+ نصف كوب من الحليب السائل+ نصف كوب من الزيت النقي+ واحد باكو فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير نضع كل هذه المكونات بالخلاط الكهربائي ونخلطهم لمدة خمس دقائق على الأفل حتى نحصل على صوص سميك. وفي نهاية مقالنا نكون قدمنا لحضراتكم طريقة عمل السينابون بالخطوات وبمكونات بسيطة، ومن الجدير بالذكر أن لفائف القرفة من أكثر المعجنات والحلويات التي يحبها الناس لذا نقدمها لكم، وأيضا سوف نقدم لكم في مقال أخر طريقة عمل صوص الكراميل وصوص الفانيليا من أجل تزيين السينابون.

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