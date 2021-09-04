تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة بوصفات طبيعية من البيت

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة هو ما تسعى إليه العديد من الكثير من النساء حيث هناك العديد ممن تعانين من مشكلة الرموش الخفيفة، وكذلك تظهر حواجبهم بشكل غير لطيف بسبب مظهرها، ويلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل المختلفة لتكثيفهم، وأعطاهم مظهر جميل، ولكن طالما كان لمستحضرات التجميل أثار جانبية فقد تكون سبب في تساقط شعر الرموش أو الحواجب مع الاستعمال المستمر، وفي هذه الحالة الحل الأمثل يكون الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش، وزيادة كثافة الحواجب بشكل مضمون وآمن، وفي حقيقة الأمر هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر، وكذلك وصفات طبيعية بأسعار زهيدة يمكنها علاج تلك المشكلة، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

الرموش طويلة حلم للكثير من الفتيات وخاصةً من يعانين من كثرة تساقط الرموش وضعفها، وفيما يلي سنتعرف على مواد طبيعية تساعد في تطويل الرموش بشكل مبهر:

زيت الزيتون: من أكثر الزيوت الطبيعية التي تساعد في إنبات بصيلة الشعر، وزيادة قوتها، ويتم ذلك من خلال استخدام ماسكرا فارغة ونظيفة وملئها بزيت الزيتون، ودهن الرموش به يومياً قبل النوم، وبعد الاستيقاظ يتم غسلها بالماء الدافئ.

من أكثر الزيوت الطبيعية التي تساعد في إنبات بصيلة الشعر، وزيادة قوتها، ويتم ذلك من خلال استخدام ماسكرا فارغة ونظيفة وملئها بزيت الزيتون، ودهن الرموش به يومياً قبل النوم، وبعد الاستيقاظ يتم غسلها بالماء الدافئ. زيت الخروع: يعد من أكثر الزيوت الفعالة في تكثيف الحواجب، وذلك بتجربة الفعلية للعديد من السيدات اللاتي قمن بتجربته، يتم دهن الحواجب بزيت الخروع من خلال استخدام فرشاة الماسكرا قبل النوم بشكل يومي، مع الاستعمال المستمر والمنتظم سنلاحظ زيادة كثافة الحواجب بطريقة فعالة.

تكثيف الحواجب بالفازلين

الفازلين الطبي متوفر في جميع الصيدليات بأسعار مناسبة ويمكن استخدامه على الحواجب، ويمكن استخدامه من خلال فرشاة ماسكرا نظيفة نضيف عليها مقدار قليل من الفازلين ونوزعه على الحواجب أو الرموش من الجذور ونوزعه جيداً أكثر من مرة حتى يتخلل الشعر بأكمله ويصل إلى جذورها ليساعد على تحفيزها، وزيادة طولها، يمكنك تكثيف الحواجب بالفازلين عن طريق استخدامه بشكل يومي للحصول على النتيجة المرغوبة.

تكثيف الحواجب طبيعيًا

الحواجب الخفيفة تفسد مظهر وشكل أي فتاة مما يسبب لها الكثير من الإحراج، لذا سنتعرف فيما يلي على طرق بسيطة، وطبيعية لتكثيف شعر الحاجب سريعاً: