ماسك القهوة السحري لتبييض الوجه وتقشيره من أول استخدام ويخفي التجاعيد

هل تريد بشرة بيضاء وناعمة ونقية؟ بالتأكيد الجميع يريد ذلك، لكن دون التفكير يذهبون إلى شراء مواد كيميائية وكريمات ضارة بالبشرة فتلك المواد الكيميائية لا يظهر مفعولها على البشرة إلا على المدى البعيد، لذا لتجنب أضرار البشرة تم استعمال مواد طبيعية بمكونات موجودة في المنزل ومن أهمها القهوة، لذا تابع هذا المقال لتعلم كيف يمكنك عمل ماسك لتبييض الوجه واليدين بالقهوة.

ماسك القهوة لتبييض الوجه

هناك معايير قبل استخدام ماسك القهوة عليك العلم بها جيدا وهي كالآتي:

يجب عليك أن تستعمل الماسك مرة واحدة عند التحضير مباشرة ولا يتم تخزينه.

معرفة مرات تكراره في الأسبوع والالتزام بها.

عليك أن تأخذ بعين الاعتبار مدة استخدام الماسك وطريقة عمله بعناية.

عليك باستخدام القهوة وهي مطحونة.

لا تضع مكونات الماسك مباشرة على البشرة بل ضع منها القليل على منطقة صغيرة جدا في الجلد وانتظر قليلا لتتأكد من أنه ليس لديك حساسية من المكون الذي قمت بتجربته مثال على ذلك: تجربته على المعصم.

خذ حذرك ولا تستعمل القهوة إن وجدت الأعراض الآتي ذكرها:

الإحساس بالحكة.

التورم.

احمرار لون الجلد.

الطفح الجلدي.

عند بعض منا بشرة دهنية ومن النادر ما نرى ماسكات لها ولكن هذا الماسك يستخدم لها ولمختلف أنواع البشرة الأخرى، والآن لنتعرف معا على كيفية عمل ماسك القهوة وهي كالآتي:

ماسك القهوة للتفتيح والتخلص من التجاعيد

مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

أحضري طبق صغير وابدئي في إضافة المكونات بشكل تدريجي حتى يصبح القوام كريمي وناعم ومتجانس ولا يوجد به أي تكتلات.

كيفية تطبيقه على الوجه أو اليدين:

ضع المكونات المخلوطة على الوجه واليدين مباشرة.

عليك تركه لمدة عشرون دقيقة أو إلى أن يجف.

وأخيرا تقوم بغسل الوجه واليدين بالماء البارد.

كرره مرتين أسبوعيا.

يراعى ترطيب البشرة بعمق بشكل يومي قبل النوم وعلى مدار اليوم أيضاَ للحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة ولا يوجد بها أي جفاف، واحرصي أيضاً على شرب الماء بكميات مناسبة لأنها تعطى نتائج مذهلة مع الماسك.