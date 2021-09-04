أطعمة يجب تناولها نيئة للاستفادة من فوائدها

يعرف أن الطهي بكل طرقه يقلل من محتوى الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة في الأطعمة، وخاصة الخضروات، ودومًا ما ينصح المختصون بتناول بعض الأطعمة نيئة حتى يتم الاستفادة من فوائدها كاملة، وتلك الأطعمة نشرها موقع Boldsky، وهي:

أطعمة يجب تناولها نيئة:

ذكر موقع "العربية" أن هنالك 17 نوعًا من الأطعمة من الأفضل تناولها نيئة ويفضل عدم تعريضها للحرارة العالية أثناء الطهي حتى لا فقد خوائها لغذائية وهي: