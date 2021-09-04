أطعمة يجب تناولها نيئة للاستفادة من فوائدها

جدة-ولاء حداد السبت,04 أيلول (سبتمبر) 2021 - 16:00
يعرف أن الطهي بكل طرقه يقلل من محتوى الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة في الأطعمة، وخاصة الخضروات، ودومًا ما ينصح المختصون بتناول بعض الأطعمة نيئة حتى يتم الاستفادة من فوائدها كاملة، وتلك الأطعمة نشرها موقع Boldsky، وهي:
أطعمة يجب تناولها نيئة:
ذكر موقع "العربية" أن هنالك 17 نوعًا من الأطعمة من الأفضل تناولها نيئة ويفضل عدم تعريضها للحرارة العالية أثناء الطهي حتى لا فقد خوائها لغذائية وهي:
- الشمندر: غني بالفولات المهمة لصحة الدماغ.
- السبانخ: غني بفيتامين سي وفيتامين هـ والألياف والأحماض الأمينية، وهو يعزز صحة الدم وله عدد من الفوائد المهمة.
- الجزر: غني بفيتامين أ والكاروتينات وهو مهم لصحة العيون
- الخيار: عادة ما يؤكل نيئ وهو غني بالماء والألياف ومهم لصحة الجهاز الهضمي.
- الفجل: غني بالألياف وفيتامين أ وفيتامين ب وهو مهم لصحة الجهاز المناعي والجهاز الهضمي.
- الطماطم: غنية بفيتامين سي والمعادن والماء والألياف وهي مهمة لصحة العظام والكلى والقلب.
- البصل: غني بفيتامين سي وفيتامين هـ وعدد من المعادن ومضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، وله فوائد عدة منها الوقاية من السرطان ورفع مناعة الجسم.
- الملفوف: غني بفيتامين ك المهم لصحة الجهاز الهضمي.
- الكرفس: غني بالألياف والماء وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ب والكلوروفيل وهي عناصر تعزز مناعة الجسم.
- جوز الهند: غني بالماء والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وهي عناصر مهمة لصحة العظام والعضلات.
- الليمون: غني بفيتامين سي والماء والألياف والمضادات الحوية التي تقاوم الأمراض المعدية.
- الثوم: غني بمضادات الأكسدة والمضادات الحيوية التي تقاوم الأمراض السرطانية والأمراض المعدية.
- البروكلي: غني بالألياف وفيتامين سي وهو يعزز مناعة الجسم.
- المكسرات: غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والمغنيسيوم والحديد، وهي مهمة لصحة الدماغ والقلب.
- الفلفل الأحمر: غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة وهو مهم لصحة الجهاز المناعي.
- زيت الزيتون: غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة وهو مهم لصحة القلب والأوعية الدموية.
- الأفوكادو: غني بالألياف والكاروتينات وهو مهم لصحة القلب والدماغ.
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