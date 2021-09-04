طريقة عمل مرطب الشفاه الطبيعي بالمنزل لشفاه جذابة وأكثر جمالاً

يمكننا صنع مرطب الشفاه داخل المنزل بمكونات طبيعية تماماً، وتعد هذه المكونات غير مكلفة من حيث السعر مقارنة بالمساحيق التي تستخدم لترطيب الشفاه وتحتوي علي المواد الكيميائية، التي تعتبر هي للتزين فقط ولكن قد تسبب بعض الجفاف للبشرة، ولكن تعد المكونات الطبيعية هي أفضل المكونات للعناية بالبشرة والحفاظ عليها من التشققات والجفاف وخاصة في فصل الشتاء، لذلك يمكننا صنع مرطب طبيعي للشفتين للعناية بها وإعطائها لون وردي طبيعي، وذلك من خلال نبات البنجر وذلك بخلطه مع بعض المكونات الأخرى، ليعطي لون جميل وجذاب للشفاه ويجعلها أكثر جمالاً، حيث يستخدم البنجر في عمل كثير من مستحضرات التجميل، كما أنه يمكن عمل المرطب بأكثر من لون حسب الرغبة، ويرجع ذلك إلي المكونات المستخدمة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل مرطب الشفاه الطبيعي بالمنزل وبعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشفاه وترطيبها بأقل تكلفة.

مكونات عمل مرطب الشفاه

يمكننا صنع المرطب من خلال مكونات طبيعية داخل المنزل وفي متناول الجميع وهي كما يلي:-

حبة من البنجر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

كبسولة من فيتامين e.

طريقة التحضير

يتم عمل مرطب الشفاه بالمنزل بمكونات طبيعية جداً هي كما يلي:-

نعمل علي بشر حبة البنجر ثم نعمل علي تصفيتها باستخدام مصفى، لكي نحصل علي عصير البنجر. ثم نأخذ مقدار ملعقة كبيرة من عصير البنجر، ونضعها في طبق صغير. نضيف إليها ملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من الفازلين. نضع الطبق داخل طبق أكبر منه به ماء ساخن (حمام مائي)، ونقلب المكونات حتي تذاب مع بعضها البعض وتتجانس ثم نفرغ إليها كبسولة الفيتامين ونقلب المكونات جيداً. تصب المكونات داخل عبوة صغيرة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق، ثم تحفظ في مكان بارد.

وصفات طبيعية للعناية بالشفاه وترطيبها

هناك بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشفتين لكي تصبح ناعمة ولامعة يمكن عملها في المنزل وذلك باتباع الخطوات الآتية:-