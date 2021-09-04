طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة بمكونات بسيطة ونتيجة رائعة

عجينة البيتزا الإيطالية الهشة ، تعد من أسهل وأفضل أنواع العجين لإعداد البيتزا، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أن هناك العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وكذلك طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة الرائعة وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي الهشة. مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الهشة مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الهشة تتميز هذه العجينة بمكوناتها البسيطة والمتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثلث كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من ألماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح، ثم نقوم بعجنهم جيدا.

ويمكننا استخدام العجان الكهربائي لتوفير الوقت والجهد.

ثم نقوم بعد ذلك بدهن العجينة بالزيت ونضعها في إناء، ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر.

وتكون العجينة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البيتزا الإيطالية يمكننا إضافة المكونات التالية لإعداد البيتزا الإيطالية صلصة طماطم مطبوخة.

جبنة موزاريلا مبشورة.

شرائح ماشروم.

شرائح زيتون أسود مخلل.

وشرائح من الفلفل الرومي الألوان.

شرائح من البصل.

رشة من الزعتر طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي: نقوم بفرد العجينة بسمك نصف سم، ثم نقوم بإضافة الصلصة المطبوخة، ثم الجبنة.

بعد ذلك نقوم بإضافة طبقة من شرائح البصل، ثم طبقة من شرائح الماشروم، ثم طبقة من الفلفل الرومي الألوان.

ثم نقوم بإضافة طبقة من شرائح مخلل الزيتون الأسود، ثم رشة من الزعتر.

ثم نقوم بإدخال البيتزا في الفرن علي درجة حرارة ٢٥٠ لمدة ١٠ دقائق من الأسفل ودقيقتين من الأعلي.

وتكون البيتزا بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء. الوسوم

عجينة البيتزا الإيطالية الهشة ، تعد من أسهل وأفضل أنواع العجين لإعداد البيتزا، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أن هناك العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وكذلك طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة الرائعة وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي الهشة. مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الهشة مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الهشة تتميز هذه العجينة بمكوناتها البسيطة والمتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثلث كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من ألماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح، ثم نقوم بعجنهم جيدا.

ويمكننا استخدام العجان الكهربائي لتوفير الوقت والجهد.

ثم نقوم بعد ذلك بدهن العجينة بالزيت ونضعها في إناء، ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر.

وتكون العجينة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البيتزا الإيطالية يمكننا إضافة المكونات التالية لإعداد البيتزا الإيطالية صلصة طماطم مطبوخة.

جبنة موزاريلا مبشورة.

شرائح ماشروم.

شرائح زيتون أسود مخلل.

وشرائح من الفلفل الرومي الألوان.

شرائح من البصل.

رشة من الزعتر طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي: نقوم بفرد العجينة بسمك نصف سم، ثم نقوم بإضافة الصلصة المطبوخة، ثم الجبنة.

بعد ذلك نقوم بإضافة طبقة من شرائح البصل، ثم طبقة من شرائح الماشروم، ثم طبقة من الفلفل الرومي الألوان.

ثم نقوم بإضافة طبقة من شرائح مخلل الزيتون الأسود، ثم رشة من الزعتر.

ثم نقوم بإدخال البيتزا في الفرن علي درجة حرارة ٢٥٠ لمدة ١٠ دقائق من الأسفل ودقيقتين من الأعلي.

وتكون البيتزا بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة بمكونات بسيطة ونتيجة رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.