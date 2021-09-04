كيكة الفراولة اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة على طريقة منال العالم

كيكة الفراولة من أحلى أنواع الكيك ذات الطعم المميز المحبب للجميع، وأيضا تعتبر من الحلويات السريعة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات غير مكلفة، كما أن لها شكل مميز مما يجعلها مناسبة للتقديم في الحفلات وأعياد الميلاد، حيث يقبل عليها الأطفال بكثرة لمذاقها الطيب والشهي،مما يجعلها بديل مناسب للحلويات الجاهزة الضارة بصحتهم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة الفراولة بخطوات سهلة على طريقة منال العالم. مكونات كيكة الفراولة مكونات كيكة الفراولة سوف نقدم لكم مكونات كيكة الفراولة وهى كالتالي:- كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر ناعم.

بياض 3 بيضات.

نصف كوب كريمة حامضة.

ربع كوب حليب.

6 ثمرة فراولة مقطعة أنصاف. صلصة الفراولة 10 ثمرة فراولة شرائح.

ملعقة كبيرة جيلاتين سادة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب عصير فراولة.

3 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كيكة الفراولة بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نسخن الفرن مسبقا على درجة 180. بعد ذلك نخلط الزبدة مع السكر بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام هش وكريمي. ثم نضيف بياض البيض ونشغل المضرب على السرعة المتوسطة لمدة دقيقتين. بعد ذلك نضيف الكريمة الحامضة مع إستمرار تشغيل المضرب حتى تمتزج الكريمة مع باقي المكونات. ثم أضيفي الحليب ثم الدقيق المضاف إليه البيكنج بودروالملح، ونشغل على السرعة المتوسطة لمدة دقيقة. ثم نضع خليط الكيك في قالب مبطن بورق الزبدة ثم وزعي قطع الفراولة على سطح الخليط. بعد ذلك ندخل قالب الكيك إلى الفرن لمدة 30- 35 دقيقة حتى تمام النضج. لتحضير صلصة الفراولة نضع عصير الفراولة والجيلاتين مع النشا والسكر في إناء مع التقليب حتى يذوب النشا. ثم نضع الإناء على النار ونضيف شرائح الفراولة مع التقليب حتى نحصل على خليط سميك القوام. بعد أن تبرد الكيكة نضع الصلصة عليها ثم ندخلها الثلاجة، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. كريمة الفراولة لتزيين الكيك يمكن تحضير كريمة الفراولة بمكونات بسيطة لتزيين الكيك والحلويات بالخطوات التالية:- باستخدام المضرب الكهربي نخفق عبوة من بودرة الكريم شانتيه ونصف كوب من اللبن المثلج. ثم نضيف ملعقة سكر بودرة وملعقة من بودرة جيلي الفراولة مع رشة فانيليا. ثم نضيف عصير 5 حبات فراولة بدون إضافة ماء مع الإستمرار في الخفق بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام كريمي. وبذلك تصبح الكريمة جاهزة لتزيين الكيك والحلويات. الوسوم

كيكة الفراولة من أحلى أنواع الكيك ذات الطعم المميز المحبب للجميع، وأيضا تعتبر من الحلويات السريعة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات غير مكلفة، كما أن لها شكل مميز مما يجعلها مناسبة للتقديم في الحفلات وأعياد الميلاد، حيث يقبل عليها الأطفال بكثرة لمذاقها الطيب والشهي،مما يجعلها بديل مناسب للحلويات الجاهزة الضارة بصحتهم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة الفراولة بخطوات سهلة على طريقة منال العالم. مكونات كيكة الفراولة مكونات كيكة الفراولة سوف نقدم لكم مكونات كيكة الفراولة وهى كالتالي:- كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر ناعم.

بياض 3 بيضات.

نصف كوب كريمة حامضة.

ربع كوب حليب.

6 ثمرة فراولة مقطعة أنصاف. صلصة الفراولة 10 ثمرة فراولة شرائح.

ملعقة كبيرة جيلاتين سادة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب عصير فراولة.

3 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير كيكة الفراولة بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نسخن الفرن مسبقا على درجة 180. بعد ذلك نخلط الزبدة مع السكر بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام هش وكريمي. ثم نضيف بياض البيض ونشغل المضرب على السرعة المتوسطة لمدة دقيقتين. بعد ذلك نضيف الكريمة الحامضة مع إستمرار تشغيل المضرب حتى تمتزج الكريمة مع باقي المكونات. ثم أضيفي الحليب ثم الدقيق المضاف إليه البيكنج بودروالملح، ونشغل على السرعة المتوسطة لمدة دقيقة. ثم نضع خليط الكيك في قالب مبطن بورق الزبدة ثم وزعي قطع الفراولة على سطح الخليط. بعد ذلك ندخل قالب الكيك إلى الفرن لمدة 30- 35 دقيقة حتى تمام النضج. لتحضير صلصة الفراولة نضع عصير الفراولة والجيلاتين مع النشا والسكر في إناء مع التقليب حتى يذوب النشا. ثم نضع الإناء على النار ونضيف شرائح الفراولة مع التقليب حتى نحصل على خليط سميك القوام. بعد أن تبرد الكيكة نضع الصلصة عليها ثم ندخلها الثلاجة، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. كريمة الفراولة لتزيين الكيك يمكن تحضير كريمة الفراولة بمكونات بسيطة لتزيين الكيك والحلويات بالخطوات التالية:- باستخدام المضرب الكهربي نخفق عبوة من بودرة الكريم شانتيه ونصف كوب من اللبن المثلج. ثم نضيف ملعقة سكر بودرة وملعقة من بودرة جيلي الفراولة مع رشة فانيليا. ثم نضيف عصير 5 حبات فراولة بدون إضافة ماء مع الإستمرار في الخفق بالمضرب الكهربي حتى نحصل على قوام كريمي. وبذلك تصبح الكريمة جاهزة لتزيين الكيك والحلويات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الفراولة اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة على طريقة منال العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.