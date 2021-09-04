من أهم الأكلات التي تلجأ إليها الأم لكسر روتين الوجبات و الأصناف المعتادة، هي الفسيخ و الرنجة فتكون تلك الوجبات هي اللجوء الآمن الذي تتعمد الأم الى تقديمه على مائدة طعام الأسرة، هذا بالطبع لكونها الأطباق الرئيسية في يوم شم النسيم و لكن أكثر ما يخيف الآم هو أن تكون غير آمنة و قد تتسبب في حدوث بعض المخاطر لأسرتها سواء كبارا أو صغار، و سبق أن قدمنا معا طريقة عمل الفسيخ في المنزل من البوري الطازج بالتفصيل حتى تضمن طريقة صحية لتحضيره، و اليوم نستكمل معا بطريقة تقديم وعمل الفسيخ المفروم و هي طريقة آمنة و خاصة على أصحاب ضغط الدم، بالإضافة الى السيدات الحوامل و أخيرا الأطفال فيمكنهم تناول أي كميات من هذا الطبق دون وجود أي ضرر.

الفسيخ المفروم طريقة صحية وآمنة لتناول الفسيخ

وبداية فإن وجبة اليوم لا تستغرق في تحضيرها إلا 10 دقائق فقط ، و تلك المكونات كافية للتقديم الى 3 أشخاص وهي تضم 486 سعر حراري، والآن هيا بنا الى المكونات المطلوبة لتحضير وجبتنا و المقادير المطلوبة منها ، و هي كالتالي:

نصف كيلو من الفسيخ ، و يتم غسله و تنظيفه جيدا ثم خليه من الشوك نهائيا.

ربع كوب من الطحينة أي نوع ” سواء طحينة سمسم أو فول سوداني حسب الرغبة “.

كوب من الزبادي البلدي منزوع الدسم .

ملعقة كبيرة من الكمون.

شطة.

بابريكا

فلفل أسود.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل.

طماطم

فلفل أخضر

فلفل ألوان

ربع كوب من زيت الزيتون.

يتم فرم الفسيخ المخلي في محضر الطعام

نقوم بوضع كلا من عصير الليمون و شرائح البصل والخل على الفسيخ في محضر الطعام، ونخلط جيدًا.

بعد خلط المكونات جيدا نقوم بإضافة كلا من: الزبادي وجميع البهارات كاملة والطحينة.

نقوم الآن بالخلط مرة أخرى حتى تصبح المكونات جميعها مثل: المعجون الناعم.

نصب المعجون الناتج في طبق التقديم.

نقوم برش بعض من زيت الزيتون والبصل الأخضر على وجه الفسيخ المفروم ،ثم رشة من الكمون المطحون والفلفل الحار ” الشطة “.

و كما سبق و أشرنا إلى أن طريقة تحضير الفسيخ المفروم بسيطة و سهلة و في عدة خطوات ، و هي:

يمكن تقديم طبق الفسيخ المخلل الى جوار سلطة الرنجة و البساريا المخللة بالزيت و الطحينة