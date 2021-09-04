الكريم السحري لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والجاف بديل طبيعي للكيراتين، تهتم العديد من النساء بجمال الشعر وهذا لأنه يمثل جزء أساسي من عوامل الجمال لديها والذي يعد مسئول عن شعورها بالثقة في النفس.

ولكن يواجه الشعر بعض العوامل التي تؤثر علي مظهره ورونقه مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة أو غسل الشعر يومياً.

مما تجعل الشعر أكثر عرضة للجفاف والخشونة وهذا يضطرها إلي البحث عن أفضل الطرق للتخلص من مشاكل الشعر.

وتقوم بالذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين للشعر حتي تحصل علي شعر ناعم وأملس خالي من أي عيوب.

ولكن هذه الطريقة تتسبب في ضرر كبير للشعر وتجعله أسوأ بعد زوال مفعولها كما تعمل علي ضعف بصيلات الشعر.

كريم معجزة لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والجاف بمكونات فعالة

تنعيم وترطيب الشعر المجعد والجاف هو أمر تعاني منه هذا النوع من الشعر حيث يستغرق وقت كثير في تمشيط الشعر.

كما أنه يحتاج إلي اهتمام كبير حتي يبدو في مظهر جذاب ولذلك تقوم الكثير من الفتيات باستخدام كريمات الشعر الباهظة.

وهذا حتي تعالج مشاكل الشعر والتخلص منها نهائياً ولكنها حلول مؤقتة وتمنحك نتيجة ليست دائمة لتنعيم الشعر وترطيبه.

ولكن توجد وصفات طبيعية تساعد علي تنعيم وترطيب الشعر وبمكونات فعالة وآمنة علي الشعر وتعمل علي حمايته.

كريم الفازلين وجل الألوفيرا لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والجاف من أول استخدام

الفازلين يعد من أفضل المكونات التي تعمل علي علاج الشعر المجعد والجاف وهذا لاحتوائه علي زيوت طبيعية ومواد دهنية.

والتي تساعد في تنعيم الشعر وتوفير الترطيب اللازم لخصل الشعر كما يعمل علي الحفاظ علي الشعر من الجفاف.

جل الصبار هو مكون فعال في تنعيم الشعر حيث يعتبر من المصادر الطبيعية والغنية بالفيتامينات الهامة والتي تغذي الشعر.

كما يمنع تلف الشعر ويساعد في ترطيب الشعر من الداخل وحماية الخصل من التجعد أو التموج.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

علبة محكمة الغلق.

مكونات كريم معجزة لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والجاف

في وعاء زجاجي قومي بتذويب الفازلين وزيت جوز الهند علي نار هادئة.

ثم أضيفي النشا وجل الألوفيرا وامزجي المكونات حتي تتجانس ويصبح القوام كريمي.

يغسل الشعر ثم يجفف وبعد ذلك يقسم الشعر لعدة أجزاء صغيرة.

لترطيب وتنعيم الشعر يوزع الكريم علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف مع شد خصل الشعر حتي يتم الفرد.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

يستخدم الكريم 3 مرات في الأسبوع مع الاستمرار عليه لحصول علي شعر ناعم وانسيابي.

طريقة تحضير كريم لتنعيم وترطيب الشعر المجعد والجاف وكيفية الاستخدام