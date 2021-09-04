طريقة عمل بابا غنوج بسر المطاعم الكبري بأكثر من طريقة مختلفة

طريقة عمل بابا غنوج هي أحدي أطباق المقبلات التي تحتوي على نسبة عالية من القيمة الغذائية وهي من ضمن الأطباق الرئيسية. التي تقديمها المطاعم الكبري مع سلطة الطحينة مع الوجبات الدسمة أو المشويات بجميع أنواعها. سواء كانت لحوم أو فراخ مشوية وتختلف طريقة تحضيرها بين كل بلد وأخري ولكن من أشهر سلطات بابا غنوج هي المصرية. التي يجتمع الجميع على تناولها في أي بلد لسهولة تحضرها مكونها الأساسي هو الباذنجان الرومي مع أختلاف الإضافات.

طريقة عمل بابا غنوج بسر المطاعم الكبري طريقة عمل بابا غنوج بسر المطاعم الكبري الباذنجان يتمتع بفوائد عديدة لجسم الإنسان يحتوي على نسبة عالية من الحديد يساعد في التخلص من الوزن الزائد عند أتباع نظام غذائي صحي. ينظم ضغط الدم، يحتوي على مضادات طبيعية للالتهابات، يحافظ غلى صحة الكبد ومدر للبول. يعمل على أمتصاص السموم والمواد الدسمة، يعمل على شد المعدة والجدار بشكل طبيعي بدون اللجوء إلى أي عملية. طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي المكونات حبتان باذنجان رومي كبيرة.

بصلة كبيرة.

علبتان زبادي كبيرة.

ربع كوب زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث حبات فلفل رومي أخضر.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نغسل الباذنجان والفلفل جيداً.

نعمل شقوق بالشوكة أو السكين بجوانبهم.

نشغل عيون البوتاجاز ونضع الباذنجان الفلفل الرومي والبصل.

نقلبهم بين الحين والأخر حتى يتم شوائهم بالكامل من جميع الجوانب.

نترك الباذنجان يبرد قليلاً، نقوم بتقشير جلد الباذنجان المشوي وإزالة البذور الداخلية.

تنزع قشور البصل، وعنقود الفلفل الرومي، نضيف الثوم.

نضع جميع المكونات في الخلاط وتضيف التوابل، زيت الزيتون.

نخفقهم جيداً، نضيف الخل، الزبادي.

نصب السلطة في أطباق التقديم حتى تصبح الخليط كريمي.

تزين الأطباق بمفروم البقدونس. طريقة عمل بابا غنوج السوري طريقة عمل بابا غنوج السوري المكونات حبتان كبيرة باذنجان.

حبه بصل متوسطة مفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة طحينه خام.

خمس فصوص ثوم مهروسه.

ملعقتان كبيرة دبس رمان.

عصير حبتان ليمون كبيرة.

حبتان من الفلفل الرومي مفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

حبه طماطم مفرومة فرماً ناعماً أو مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة نعناع يابس.

ربع كيلو طحينه خام.

كوب رمان للتزين.

ربع كوب زيت زيتون. طريقة التحضير نضع الباذنجان في الفرن على الرف الأوسط بعد غسلة وثقبه بالسكين أو الشوكة.

نتركه لمده نصف ساعه مع التقليب المستمر، ننزع جلده ونتركه في مصافه ليصفي الماء الزائد.

نضع في وعاء البصل والثوم المفروم، نعناع يابس، دبس الرومان، بقدونس مفروم.

نضيف الفلفل الرومي والطماطم، عصير الليمون والتوابل، الطحينة.

نقلبهم جيداً، نضع الباذنجان، الزيت ونقوم بهرسه بالشوكة أو الهاند بلندر.

نغرف سلطة بابا غنوج في أطباق التقديم وتزين بحبات الرمان. طريقة التحضير طريقة عمل بابا غنوج مصري طريقة التحضير طريقة عمل بابا غنوج مصري المكونات حبة كبيرة باذنجان رومي بصلة متوسطة الحجم.

سبع فصوص ثوم مهروسه.

ملعقة صغيرة كمون. ملعقة صغيرة شطه.

ملح حسب الرغبة.

ليمونه كبيرة.

سبع ملاعق كبيرة طحينة خام.

ملعقتان كبيرة خل.

ثلاث ملاعق زيت نباتي. طريقة التحضير نغسل حبة الباذنجان، ونشقها من جميع الجوانب.

نضعها على عين البوتاجاز، نضع حلة البصل بقشرها على النار.

نقلبهم بين الحين والآخر على جميع الجوانب، حتى يتم نضجهم تماماً.

نضع الباذنجان على وعاء مسطح ويتم أزاله الجلد والعنقود.

ننزع قشور البصل والعنقود ونغسل البصل لإزاله أي عوالق.

نضع البصل والباذنجان في الخلاط، نضيف عصير الليمون والخل والزيت.

نخلطهم جيداً ونضعهم في وعاء عميق محكم الغلق.

نضع التوابل والملح والطحينة ونقلبهم جيداً، وتغرف السلطة وقت التقديم. الوسوم

طريقة عمل بابا غنوج هي أحدي أطباق المقبلات التي تحتوي على نسبة عالية من القيمة الغذائية وهي من ضمن الأطباق الرئيسية. التي تقديمها المطاعم الكبري مع سلطة الطحينة مع الوجبات الدسمة أو المشويات بجميع أنواعها. سواء كانت لحوم أو فراخ مشوية وتختلف طريقة تحضيرها بين كل بلد وأخري ولكن من أشهر سلطات بابا غنوج هي المصرية. التي يجتمع الجميع على تناولها في أي بلد لسهولة تحضرها مكونها الأساسي هو الباذنجان الرومي مع أختلاف الإضافات.

طريقة عمل بابا غنوج بسر المطاعم الكبري طريقة عمل بابا غنوج بسر المطاعم الكبري الباذنجان يتمتع بفوائد عديدة لجسم الإنسان يحتوي على نسبة عالية من الحديد يساعد في التخلص من الوزن الزائد عند أتباع نظام غذائي صحي. ينظم ضغط الدم، يحتوي على مضادات طبيعية للالتهابات، يحافظ غلى صحة الكبد ومدر للبول. يعمل على أمتصاص السموم والمواد الدسمة، يعمل على شد المعدة والجدار بشكل طبيعي بدون اللجوء إلى أي عملية. طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي طريقة عمل بابا غنوج بالزبادي المكونات حبتان باذنجان رومي كبيرة.

بصلة كبيرة.

علبتان زبادي كبيرة.

ربع كوب زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث حبات فلفل رومي أخضر.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نغسل الباذنجان والفلفل جيداً.

نعمل شقوق بالشوكة أو السكين بجوانبهم.

نشغل عيون البوتاجاز ونضع الباذنجان الفلفل الرومي والبصل.

نقلبهم بين الحين والأخر حتى يتم شوائهم بالكامل من جميع الجوانب.

نترك الباذنجان يبرد قليلاً، نقوم بتقشير جلد الباذنجان المشوي وإزالة البذور الداخلية.

تنزع قشور البصل، وعنقود الفلفل الرومي، نضيف الثوم.

نضع جميع المكونات في الخلاط وتضيف التوابل، زيت الزيتون.

نخفقهم جيداً، نضيف الخل، الزبادي.

نصب السلطة في أطباق التقديم حتى تصبح الخليط كريمي.

تزين الأطباق بمفروم البقدونس. طريقة عمل بابا غنوج السوري طريقة عمل بابا غنوج السوري المكونات حبتان كبيرة باذنجان.

حبه بصل متوسطة مفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة طحينه خام.

خمس فصوص ثوم مهروسه.

ملعقتان كبيرة دبس رمان.

عصير حبتان ليمون كبيرة.

حبتان من الفلفل الرومي مفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

حبه طماطم مفرومة فرماً ناعماً أو مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة نعناع يابس.

ربع كيلو طحينه خام.

كوب رمان للتزين.

ربع كوب زيت زيتون. طريقة التحضير نضع الباذنجان في الفرن على الرف الأوسط بعد غسلة وثقبه بالسكين أو الشوكة.

نتركه لمده نصف ساعه مع التقليب المستمر، ننزع جلده ونتركه في مصافه ليصفي الماء الزائد.

نضع في وعاء البصل والثوم المفروم، نعناع يابس، دبس الرومان، بقدونس مفروم.

نضيف الفلفل الرومي والطماطم، عصير الليمون والتوابل، الطحينة.

نقلبهم جيداً، نضع الباذنجان، الزيت ونقوم بهرسه بالشوكة أو الهاند بلندر.

نغرف سلطة بابا غنوج في أطباق التقديم وتزين بحبات الرمان. طريقة التحضير طريقة عمل بابا غنوج مصري طريقة التحضير طريقة عمل بابا غنوج مصري المكونات حبة كبيرة باذنجان رومي بصلة متوسطة الحجم.

سبع فصوص ثوم مهروسه.

ملعقة صغيرة كمون. ملعقة صغيرة شطه.

ملح حسب الرغبة.

ليمونه كبيرة.

سبع ملاعق كبيرة طحينة خام.

ملعقتان كبيرة خل.

ثلاث ملاعق زيت نباتي. طريقة التحضير نغسل حبة الباذنجان، ونشقها من جميع الجوانب.

نضعها على عين البوتاجاز، نضع حلة البصل بقشرها على النار.

نقلبهم بين الحين والآخر على جميع الجوانب، حتى يتم نضجهم تماماً.

نضع الباذنجان على وعاء مسطح ويتم أزاله الجلد والعنقود.

ننزع قشور البصل والعنقود ونغسل البصل لإزاله أي عوالق.

نضع البصل والباذنجان في الخلاط، نضيف عصير الليمون والخل والزيت.

نخلطهم جيداً ونضعهم في وعاء عميق محكم الغلق.

نضع التوابل والملح والطحينة ونقلبهم جيداً، وتغرف السلطة وقت التقديم.

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