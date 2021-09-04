فاكهة سحرية لعلاج الشيب المبكر بدون صبغة أو كيماويات سيعود شعرك أسود حالك مجدداً

الشيب المبكر، الكثير من الأشخاص يعانون من الشيب وظهور الشعر الأبيض مبكرا، وهذا يجعل الرجل الذي لم يصل إلى الشيب يشعر بتقدمه في العمر، وهنا يكون أسبابها عديدة منها الوراثة أو الحالة النفسية السيئة، ولذلك فيلجأ الكثير إلى استعمال أنواع مختلفة من الصبغات لإخفائه، ولكن نتائجها لا تدوم طويلا، ولكن هنا في هذا المقال سأقوم بعرض بعض الطرق الطبيعة التي تساعد على التخلص من الشيب نهائيا.

الشيب المبكر

نقدم لكم في هذا المقال وصفات طبيعية تساعدك في علاج الشعر الأبيض المبكر الذي يسبب ازعاج لكى و تسطيعين بكل سهولة تسويد الشعر الأبيض طبيعيا دون صبغات او مواد ضارة.

فوائد فاكهة الأملا للشعر

تعد فاكهة الأملا الهندية تحتوي على نسبة كبيرة من المصادر الغذائية والفيتامينات، وهي تعتبر حل للكثير من المشاكل التي قد تواجه الشعر، ويحتوي أيضا على كثير من مضادات الأكسدة القوية، وأنها تساعد على محاربة علامات الشيخوخة، لذا فهي تعتبر وصفة ناجحة جدًا لتساعدك في الخلص من الشّعر الأبيض بسهولة.

مكونات خلطة الأملا للشعر

مقدار ملعقة كبيرة قلب ثمرة الأملا الهندية.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

اناء معقم لتحضير الخليط.

طريقة تحضير خلطة الأملا للشعر

نحضر الاناء المعقم ثم نضع فيه لب فاكهة الاملاا ونضيف اليها عصير الليمون.

نقوم بهرس الخليط جيداً جداً حتى يتجانس القوام.

قومي بتطبيق الخليط على شعرك مساء قبل النوم، ودلكي به فروة راسك.

غطي شعرك بغطاء أثناء النوم حتى الصباح.

ثم قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المفضل لديكي.

كرى الوصفة مرتين اسبوعياً سيختفي الشيب مع الاستعمال المستمر خلال أسبوعين.

تستطيعي تكرار الوصفة مرة كل أسبوع تحافظي على الشعر الأسود دائماً.

ماسك القرع للشعر

ثمار القرع او اليقطين من النبات متعددة الفوائد وتحتوي على عناصر مفيدة جدا في التخلص من الشعر الأبيض، واثار الشيب مما يعطيك طلة عصرية جذابة، نوضح طريقة استعمل القرع في التخلص من الشيب بكل سهولة.

مكونات وصفات اليقطين للشعر

قطع من ثمار القرع او اليقطين.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

وعاء نظيف لغلي الخليط.

طريقة تحضير وصفات اليقطين للشعر

ضعي قطع اليقطين في مكان مفتوح في الظل لمدة أسبوع حتى تجف تماماً.

احضري قطعة من نبات اليقطين المجفف في اناء بعد تكسيرها واضفى عليها زيت جوز الهند.

ثم اتركي اليقطين وزيت جوز الهند لمدة أربعة أيام.

ثم ضعي الناء باليقطين وزيت جوز الهند على النار.

حتى يصبح المزيج لونه اسود.

اتركي المزيج حتى يبرد ثم دلكي به فروة راسك واتركيه على شعرك لمدة ساعتين.

ثم اغسلي سغرك بالماء والشامبو.

كرى الوصفة مرة كل أسبوع.

وبهذا نكون قد وضعنا حل الشيب المبكر بسهولة دون الجواء للصبغات ودون استعمال مواد ضارة.