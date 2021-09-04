بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي في البيت خافي للعيوب ومناسب لجميع أنواع البشرة بدون أي مواد كيميائية

بملعقة خميرة اصنعي كريم اساس في المنزل خافي للعيوب يساعد على التحسين من المظهر العام للبشرة ويحمل العديد من الفوائد لها ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن ندخلها مع الخميرة كي نحصل على الوصفة الأفضل لكريم الأساس، كما سنتعرف عبر السطور الآتية على أهم الفوائد التي تتحقق بعد تطبيق هذا الكريم والاستمرار في تطبيقه، وكذلك نتطرق بمزيد من التوضيح إلى الطريقة التي يمكننا بها أن نحضر هذا الخليط.

بملعقة خميرة اصنعي كريم اساس في المنزل

بملعقة خميرة اصنعي كريم اساس في المنزل ومن خلال الآتي من المكونات المضبوطة في مقدارها يمكننا أن نحضر الوصفة بشكل جيد حتى تأتي بفائدتها:

ملعقة خميرة.

ملعقتان نشاء.

ملعقتان جل صبار.

ملعقتان فازلين.

ملعقتان مكون زيت ياسمين.

فيتامين إي.

ملعقتان ماء الورد.

كيف يمكن تحضير تركيبة كريم الأساس بمكون الخميرة؟

من الممكن أن يتم التحضير في البداية بوضع النشاء مع الخميرة وماء الورد مع ضرورة تركهم ليتفاعلوا، وبعد ذلك يتم إضافة مختلف المكونات والتي من شأنها أن تدعم وصفة الخميرة بالملمس الكريمي الذي يصلح للتطبيق السريع، ومن خلال إدخال مختلف المكونات مع بعضها البعض يتم الحصول على الخلطة الكريمية المرغوبة مع ضرورة إضافة كل مكونات الخليط بنفس المقدار المذكور.

ما هي أهم فوائد هذا الكريم بمكون الخميرة؟

الكريم المصنوع من مكون الخميرة مع بقية المكونات المذكورة يساعد وبشكل كبير في جعل البشرة أكثر بياض ونضارة، ومن خلال التطبيق المستمر لتلك الوصفة تتحقق النضارة مع التفتيح الطبيعي والفعال وغير المؤقت للجلد، كما أن تلك التركيبة الكريمية المميزة للبشرة تكون في حاجة إلى التكرار وبالأخص إن كانت طبيعية، ومن أهم الفوائد التي يمنحها الكريم المعزز بالخميرة أنه يعمل على الإزالة لأي خط من الخطوط التعبيرية والتي قد تكون بجانب العينين، أو الفم، وتزعج الكثيرين، والتطبيق يكون قبيل استعمال المواد التجميلية حيث أنه يعمل على ثباتها لأطول فترة زمنية ممكنة طيلة اليوم، ودون إضرار بالبشرة يمكنك استعماله كريم تفتيح للبشرة ايضا.