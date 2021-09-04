طريقة عمل العجة المصرية بالبيض والبقدونس

طريقة عمل العجة والتي تتكون من بعض المكونات المهمة لجسم الإنسان ومن أهمها البيض والخضروات الورقية، كما أن لها العديد من الطرق التي يمكن إعداد العجة بها وذلك يرجع من بلد لأخرى، لكننا اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل العجة المصرية الشهيرة والتي تفضل ربات المنازل إعدادها بشكل مستمر.

إحضار عدد 5 بيضات.

إحضار حزمة بقدونس طازجة.

إحضار نصف كوب من الدقيق الأبيض.

إحضار ثمرة بصل متوسطة الحجم.

إحضار حزمة كزبرة خضراء طازجة.

إحضار ثمرة طماطم.

إحضار رشة ملح وفلفل أسود.

إحضار رشة من البهارات.

إحضار ثمرة فلفل أخضر حار أو حلو حسب حاجتك.

أولا قومي بتقشير البصل وتقطيعه إلى قطع صغير، ثم احضري مقلاه وضعي بها زيت لتحمير البصل حتى تحصلي على اللون الذهبي.

الآن قومي برفع البصل من على النار وتركه جانبا حتى يبرد تماما. قومي بإحضار وعاء غويط وضعي به البيض والبقدونس والكزبرة بعد تقطيعهم الى قطع صغيرة. ثم بعد ذلك قومي بتقليب المكونات معا جيدا بعد وضع البصل، ثم اسكبي الدقيق بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام جيد وليس متماسك، واذا حصلتي على قوام متماسك يمكنك سكب القليل من الماء حتى يظبط الخليط. الآن قومي باحضاء صينية الفرن ودهنها بالزيت أو السمن، ثم ضعي بها الخليط وادخليها الفرن على الدرجة المتوسطة حتى تمام النضج. إذا اردت التاكد من نضح العجة المصرية فعليك بتركها فى الفرن لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك باستخدام شوكة الطعام فى منتصف العجة فإذا خرجت نظيفة تمام عليكي بتشغيل شعلة الفرن العلوية حتى يحمر الوجه واخرجيها من الفرن. وفي النهاية احضري أطباق التقديم مع تقطيع العجة إلى قطع وتوزيعها على أسرتك.

مكونات طريقة عمل العجة المصرية:طريقة عمل العجة المصرية:

هناك العديد من الطرق التى يمكن إعداد العجة بها ومن أشهر الطرق أيضا الطريقة السورية والتى تباع فى المحلات ويتهاتف عليها العديد من الناس حتى يتمكنوا من تناولها والشعور بطعمها اللذيد وهذا ما سوف نقوم بنشره فى مقال آخر لمعرفة طريقة عمل العجة السورية.