بدون نقطة زيت نهائي طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة اللذيذة بطعم زي المطاعم

سر البطاطس المقلية هذا ما يبحث عنه جميع الأمهات لعملها من المنزل بطريقة المطاعم الشهيرة ولكن كيف، البطاطس تعد من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والمواد الغذائية التي تمد جسم الإنسان بالعديد من الفوائد ولكن بعدم الإفراط في تناولها، كما أنها من أكثر الأكلات التي يحب تناولها الأطفال والكبار بسبب طعمها المميز والفريد فهي من أخف الاكلات التي يمكنك للجميع تناولها سواء كمقبلات أو كوجبة أساسية، لهذا البطاطس لها اهمية كبيرة عند جميع الشعوب لذلك لابد من جميع الأمهات الإطلاع على معرفة الطريقة الصحية لاستخدامها أثناء الطهي للحفاظ على أفراد أسرتك من الأضرار التي قد يسببها الطعام الغير الصحي.مكونات قلي البطاطس بطريقة صحية
جميع الأطفال ينهلون في شراء البطاطس المقرمشة المقلية من المطاعم والمحلات وجميع الأمهات يشعرون بالقلق من هذه الأطعمة التي من المؤكد أنها تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من المواد الحافظة والمواد الصناعية، ولكن بعد الآن لن يذهبوا الأولاد إلى شرائها من الخارج بعد الآن، ومكونات عملها من المنزل مثل المطاعم هي:
- كيلو من البطاطس.
- ملح أبيض.
- فلفل أسود.
- زيت نباتي.
- ماء بارد مثلج.
البطاطس المقلية من أشهر وأسرع الأكلات، لها عدة طرق ولكن معظمها لن يصبح مثل المطاعم، لهذا نقدم لكم الآن الطريقة السرية قرمشة البطاطس المقلية، وطريقة تحضيرها هي:
- نوع البطاطس المستخدمة في القلي من أهم خطوات نجاح البطاطس، لهذا يجب شراء البطاطس المناسبة للقلي.
- ثم نظفيها جيدًا بالفرشاة وقومي بتقشيرها وتقطيعها بالشكل الذي يناسبك.
- يفضل التقطيع يكون رفيع جداً لهذا من الأفضل استخدام مبشرة البطاطس المخصصة لذلك.
- ضعي البطاطس الآن في الماء البارد المثلج لمدة 30 دقيقة.
- ضعي طاسة القلي على نار مرتفعة ووضع كمية كبيرة من الزيت.
- اتركي الزيت حتي يسخن تمامًا.
- قومي بتصفية البطاطس من الماء البارد.
- ضعي البطاطس في طاسة القلي، يجب توخي الحذر في تلك الخطوة لكي لا تتعرضي إلى الحريق.
- قلبي البطاطس في الزيت حتى تتحمر تماماً.
- انزعيها من الزيت وضعيها على طبق به مناديل مطبخ لكي يتم التأكد من عدم وجود زيت يجعلها تطري.
- قدمي البطاطس الآن إلى الطعام.
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سر البطاطس المقلية هذا ما يبحث عنه جميع الأمهات لعملها من المنزل بطريقة المطاعم الشهيرة ولكن كيف، البطاطس تعد من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والمواد الغذائية التي تمد جسم الإنسان بالعديد من الفوائد ولكن بعدم الإفراط في تناولها، كما أنها من أكثر الأكلات التي يحب تناولها الأطفال والكبار بسبب طعمها المميز والفريد فهي من أخف الاكلات التي يمكنك للجميع تناولها سواء كمقبلات أو كوجبة أساسية، لهذا البطاطس لها اهمية كبيرة عند جميع الشعوب لذلك لابد من جميع الأمهات الإطلاع على معرفة الطريقة الصحية لاستخدامها أثناء الطهي للحفاظ على أفراد أسرتك من الأضرار التي قد يسببها الطعام الغير الصحي.مكونات قلي البطاطس بطريقة صحية
جميع الأطفال ينهلون في شراء البطاطس المقرمشة المقلية من المطاعم والمحلات وجميع الأمهات يشعرون بالقلق من هذه الأطعمة التي من المؤكد أنها تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من المواد الحافظة والمواد الصناعية، ولكن بعد الآن لن يذهبوا الأولاد إلى شرائها من الخارج بعد الآن، ومكونات عملها من المنزل مثل المطاعم هي:
- كيلو من البطاطس.
- ملح أبيض.
- فلفل أسود.
- زيت نباتي.
- ماء بارد مثلج.
البطاطس المقلية من أشهر وأسرع الأكلات، لها عدة طرق ولكن معظمها لن يصبح مثل المطاعم، لهذا نقدم لكم الآن الطريقة السرية قرمشة البطاطس المقلية، وطريقة تحضيرها هي:
- نوع البطاطس المستخدمة في القلي من أهم خطوات نجاح البطاطس، لهذا يجب شراء البطاطس المناسبة للقلي.
- ثم نظفيها جيدًا بالفرشاة وقومي بتقشيرها وتقطيعها بالشكل الذي يناسبك.
- يفضل التقطيع يكون رفيع جداً لهذا من الأفضل استخدام مبشرة البطاطس المخصصة لذلك.
- ضعي البطاطس الآن في الماء البارد المثلج لمدة 30 دقيقة.
- ضعي طاسة القلي على نار مرتفعة ووضع كمية كبيرة من الزيت.
- اتركي الزيت حتي يسخن تمامًا.
- قومي بتصفية البطاطس من الماء البارد.
- ضعي البطاطس في طاسة القلي، يجب توخي الحذر في تلك الخطوة لكي لا تتعرضي إلى الحريق.
- قلبي البطاطس في الزيت حتى تتحمر تماماً.
- انزعيها من الزيت وضعيها على طبق به مناديل مطبخ لكي يتم التأكد من عدم وجود زيت يجعلها تطري.
- قدمي البطاطس الآن إلى الطعام.
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