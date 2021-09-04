بدون نقطة زيت نهائي طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة اللذيذة بطعم زي المطاعم

سر البطاطس المقلية هذا ما يبحث عنه جميع الأمهات لعملها من المنزل بطريقة المطاعم الشهيرة ولكن كيف، البطاطس تعد من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والمواد الغذائية التي تمد جسم الإنسان بالعديد من الفوائد ولكن بعدم الإفراط في تناولها، كما أنها من أكثر الأكلات التي يحب تناولها الأطفال والكبار بسبب طعمها المميز والفريد فهي من أخف الاكلات التي يمكنك للجميع تناولها سواء كمقبلات أو كوجبة أساسية، لهذا البطاطس لها اهمية كبيرة عند جميع الشعوب لذلك لابد من جميع الأمهات الإطلاع على معرفة الطريقة الصحية لاستخدامها أثناء الطهي للحفاظ على أفراد أسرتك من الأضرار التي قد يسببها الطعام الغير الصحي.

مكونات قلي البطاطس بطريقة صحية

جميع الأطفال ينهلون في شراء البطاطس المقرمشة المقلية من المطاعم والمحلات وجميع الأمهات يشعرون بالقلق من هذه الأطعمة التي من المؤكد أنها تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من المواد الحافظة والمواد الصناعية، ولكن بعد الآن لن يذهبوا الأولاد إلى شرائها من الخارج بعد الآن، ومكونات عملها من المنزل مثل المطاعم هي:

كيلو من البطاطس.

ملح أبيض.

فلفل أسود.

زيت نباتي.

ماء بارد مثلج.

طريقة التحضير

البطاطس المقلية من أشهر وأسرع الأكلات، لها عدة طرق ولكن معظمها لن يصبح مثل المطاعم، لهذا نقدم لكم الآن الطريقة السرية قرمشة البطاطس المقلية، وطريقة تحضيرها هي: