لن تصدقي مفعول الكركم لتبييض الوجه والرقبة وإزالة الجلد الميت والسواد نهائيا

جميع النساء والفتيات حول العالم يبحثون عن بديل لكريمات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة على المدى البعيد، كما أن الوجة يتعرض كل يوم إلى مجهود كبار من الشمس والكريمات ومستحضرات التجميل و الاتربة والجراثيم كل هذه الأشياء تعرض الوجه والرقبة إلى الإسمرار والبقع وبقايا الجلد الميت، ولهذا بحثنا عن وصفات سريعه المفعول وامنة بمكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة درجتين أو أكثر من اول استخدام، وهي وصفة الكركم الساحرة والجبارة.

مكونات وصفة الكركم لتبييض الوجه والرقبة وإزالة الجلد الميت

انتشر كثير مكون الكركم في العديد من أدوات مستحضرات التجميل كمكون أساسي وفعال، وبعد اطلاع على بعض البحوث التي عملت عليه أكدوا أن الكركم يحتوي على مجموعة من الأحماض ومضادات الاكسدة التي تساعد على ازالة الجلد الميت والتصبغات وتفتيح الاماكن الداكنة، لهذا وضعنا لكم هذه الوصفة التي تحتوي على مكونات سهله وهي:

2 معلقة كبيرة من الكركم الخام.

عصرة ليمون طبيعي.

ملعقة من ماء الورد.

3 معالق من اللبن.

مكعبات من الثلج

طريقة التحضير

بعد أن شاهدنا مكونات هذه الوصفة الجبارة والسحرية التي تساعدك على الحصول على وجه قطني مثل وجوه الأطفال، سنعرض لكي الآن طريقة تحضيرة وهي:

قومي بإحضار وعاء قابل للحرارة.

ثم قومي بوضع الكركم واللبن وعصير الليمون وماء الورد واخلطيهم جيدًا.

ثم قومي بأخذ تلك المكونات ووضعها تحت بخار ماء ساخن.

استمري في تقليب الخليط حتى يمتزجا مع بعضهم البعض.

اتركي الخليط تمامًا حتى يبرد لكي لا تتعرض البشرة إلى الإلتهابات.

طريقة استخدامه

لابد من وضع هذا الكريم بطريقة صحيحة لكي تحصلين على نتيجة افضل، والطريقة هي: