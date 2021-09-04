وصفة التشيز كيك البارد الصيفي اللذيذ بدون فرن للشيف سالي فؤاد 2022م

وصفة التشيز كيك البارد ، على طريقة الشيف سالي فؤاد، من التحليات الصيفية الباردة، المنعشة اللذيذة، وطريقة عملها سهلة وسريعة، ويتم تحضيرها دون فرن، ودون جيلاتين، إضافة إلى أنها تتكون من ثلاث طبقات، فهي من التحليات المحببة للكبار والصغار، وبإمكانك تقديمها في العزومات، وأعياد الميلاد، وفي المناسبات أيضًا، وطريقة عمل التشيز كيك البارد، سهلة وسريعة التحضير، بإمكان ربة المنزل تنفيذها بخطوات بسيطة، وبمكونات من مطبخك، وأصل تلك التحلية فرنسي، وبسبب طعمها اللذيذ الطيب، انتشرت حول العالم، وقامت كل دولة، بإضافة نكهات مميزة إليها، وأصبحت التحلية الصيفية المفضلة للجميع، وفي التالي طريقة التحضير المميزة، للتشيز كيك بالخطوات.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فالشيف سالي فؤاد، تقدم دائمًا وصفاتها المميزة، سواء لمتبعي الحميات الغذائية، أو مرضى الضغط أو القلب، أو لمن يعانون من الأوزان الزائدة، بحيث تتوافق الوصفات مع تلك الحالات الطبية، مثل وصفات التحليات الشهية منها تورتة الكنافة بالآيس كريم، وكذلك وصفات المشروبات الحارقة للدهون، مثل الهوت شيكولت الدايت، والعديد من وصفات الطبخ الشهية، التي تبحث عنها ربة المنزل مثل كفتة البرغل الدايت، وفي التالي أسهل طريقة عمل للتشيز كيك اللذيذ.

300 جرام بسكوت مطحون.

بسكوت سبريد كرانشي دريم واندرد.

دريم واندرد كريمة الشيكولاتة.

200 جرام شيكولاتة بيضاء خام دريم.

1/2 كوب من الكريمة اللباني.

350 جرام كريم تشيز، بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 كوب من اللبن البارد.

كيس كريم شانتيه دريم توبينج.

1/2 كوب من السكر البودرة.

علبتين من الجيلي أي نكهة حسب الرغبة.

مقدار كوب من الماء المغلي.

عدد كوب من الماء البارد.

كوب من المربى، والنكهة حسب الرغبة.