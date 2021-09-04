وصفة التشيز كيك البارد الصيفي اللذيذ بدون فرن للشيف سالي فؤاد 2022م

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وصفة التشيز كيك البارد ، على طريقة الشيف سالي فؤاد، من التحليات الصيفية الباردة، المنعشة اللذيذة، وطريقة عملها سهلة وسريعة، ويتم تحضيرها دون فرن، ودون جيلاتين، إضافة إلى أنها تتكون من ثلاث طبقات، فهي من التحليات المحببة للكبار والصغار، وبإمكانك تقديمها في العزومات، وأعياد الميلاد، وفي المناسبات أيضًا، وطريقة عمل التشيز كيك البارد، سهلة وسريعة التحضير، بإمكان ربة المنزل تنفيذها بخطوات بسيطة، وبمكونات من مطبخك، وأصل تلك التحلية فرنسي، وبسبب طعمها اللذيذ الطيب، انتشرت حول العالم، وقامت كل دولة، بإضافة نكهات مميزة إليها، وأصبحت التحلية الصيفية المفضلة للجميع، وفي التالي طريقة التحضير المميزة، للتشيز كيك بالخطوات.وصفة التشيز كيك البارد
إضافة إلى ما سبق ذكره، فالشيف سالي فؤاد، تقدم دائمًا وصفاتها المميزة، سواء لمتبعي الحميات الغذائية، أو مرضى الضغط أو القلب، أو لمن يعانون من الأوزان الزائدة، بحيث تتوافق الوصفات مع تلك الحالات الطبية، مثل وصفات التحليات الشهية منها تورتة الكنافة بالآيس كريم، وكذلك وصفات المشروبات الحارقة للدهون، مثل الهوت شيكولت الدايت، والعديد من وصفات الطبخ الشهية، التي تبحث عنها ربة المنزل مثل كفتة البرغل الدايت، وفي التالي أسهل طريقة عمل للتشيز كيك اللذيذ.مقادير تشيز كيك بدون فرن بدون جيلاتين Sally Fouad
- 300 جرام بسكوت مطحون.
- بسكوت سبريد كرانشي دريم واندرد.
- دريم واندرد كريمة الشيكولاتة.
- 200 جرام شيكولاتة بيضاء خام دريم.
- 1/2 كوب من الكريمة اللباني.
- 350 جرام كريم تشيز، بدرجة حرارة الغرفة.
- 1/2 كوب من اللبن البارد.
- كيس كريم شانتيه دريم توبينج.
- 1/2 كوب من السكر البودرة.
- علبتين من الجيلي أي نكهة حسب الرغبة.
- مقدار كوب من الماء المغلي.
- عدد كوب من الماء البارد.
- كوب من المربى، والنكهة حسب الرغبة.
- أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به البسكوت المبشور، ثم اخلطيه مع بسكوت سبريد كرانشي دريم واندرد، وبالتقليب جيدًا.
- كذلك أحضري قالب مربع أو دائري، مقاس 28، وقومي بفرد الخليط السابق في القالب، وقومي بتسويته جيدًا.
- ثم أحضري وعاء وضعي فيه، الشيكولاتة البيضاء الخام، وأضيفي إليها 1/2 كوب الكريمة اللباني، وضعيها في الميكرويف، بعد أن تسخن، قومي بتقليبها حتى تمام الذوبان.
- أحضري وعاء آخر، وضعي فيه، كيس كريم شانتيه دريم توبينج، وأضيفي إليه 1/2 كوب اللبن الساقع، وبالمضرب الكهربائي اخلطيهما سويًا، ثم أضيفي السكر البودرة إليهم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي مقدار الكريم تشيز، واخلطيهم جيدًا.
- الآن أضيفي وعاء الشيكولاتة البيضاء، إلى وعاء التوبنج شانتيه، واخلطيهم جيدًا، حتى تمام الامتزاج.
- قومي بفرد التوبينج الكريمي، في قالب البسكويت، على الوجه، مع مراعاة تسوية التوبينج جيدًا، على الوجه.
- أدخلي القالب الثلاجة، حتى تتماسك المكونات جيدًا، لمدة ساعتين.
- في هذه الأثناء قومي بتحضير الجيلي، أفرغي في وعاء محتويات أكياس الجيلي، وأضيفي عليه الماء المغلي، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي مقدار المربى، وبالتقليب جيدًا، ثم الماء البارد وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج كافة المكونات سويًا.
- أدخلي مكونات الجيلي بالمربى بالثلاجة، لمدة 3 ساعات أيضًا.
- أخرجي قالب التشيز كيك من الثلاجة، ثم أضيفي عليه طبقة الجيلي المثلجة، وقومي بتسويتها على وجه القالب جيدًا.
- أدخلي القالب مرة أخرى في الثلاجة، لمدة 3ساعات.
- في النهاية أخرجي القالب من الثلاجة وفكي جوانب القالب، وانقلي التشيز كيك على طبق التقديم، وقومي بتزيين الوجه، بقطع من الفاكهة المقطعة مربعات صغيرة.
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وصفة التشيز كيك البارد ، على طريقة الشيف سالي فؤاد، من التحليات الصيفية الباردة، المنعشة اللذيذة، وطريقة عملها سهلة وسريعة، ويتم تحضيرها دون فرن، ودون جيلاتين، إضافة إلى أنها تتكون من ثلاث طبقات، فهي من التحليات المحببة للكبار والصغار، وبإمكانك تقديمها في العزومات، وأعياد الميلاد، وفي المناسبات أيضًا، وطريقة عمل التشيز كيك البارد، سهلة وسريعة التحضير، بإمكان ربة المنزل تنفيذها بخطوات بسيطة، وبمكونات من مطبخك، وأصل تلك التحلية فرنسي، وبسبب طعمها اللذيذ الطيب، انتشرت حول العالم، وقامت كل دولة، بإضافة نكهات مميزة إليها، وأصبحت التحلية الصيفية المفضلة للجميع، وفي التالي طريقة التحضير المميزة، للتشيز كيك بالخطوات.وصفة التشيز كيك البارد
إضافة إلى ما سبق ذكره، فالشيف سالي فؤاد، تقدم دائمًا وصفاتها المميزة، سواء لمتبعي الحميات الغذائية، أو مرضى الضغط أو القلب، أو لمن يعانون من الأوزان الزائدة، بحيث تتوافق الوصفات مع تلك الحالات الطبية، مثل وصفات التحليات الشهية منها تورتة الكنافة بالآيس كريم، وكذلك وصفات المشروبات الحارقة للدهون، مثل الهوت شيكولت الدايت، والعديد من وصفات الطبخ الشهية، التي تبحث عنها ربة المنزل مثل كفتة البرغل الدايت، وفي التالي أسهل طريقة عمل للتشيز كيك اللذيذ.مقادير تشيز كيك بدون فرن بدون جيلاتين Sally Fouad
- 300 جرام بسكوت مطحون.
- بسكوت سبريد كرانشي دريم واندرد.
- دريم واندرد كريمة الشيكولاتة.
- 200 جرام شيكولاتة بيضاء خام دريم.
- 1/2 كوب من الكريمة اللباني.
- 350 جرام كريم تشيز، بدرجة حرارة الغرفة.
- 1/2 كوب من اللبن البارد.
- كيس كريم شانتيه دريم توبينج.
- 1/2 كوب من السكر البودرة.
- علبتين من الجيلي أي نكهة حسب الرغبة.
- مقدار كوب من الماء المغلي.
- عدد كوب من الماء البارد.
- كوب من المربى، والنكهة حسب الرغبة.
- أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به البسكوت المبشور، ثم اخلطيه مع بسكوت سبريد كرانشي دريم واندرد، وبالتقليب جيدًا.
- كذلك أحضري قالب مربع أو دائري، مقاس 28، وقومي بفرد الخليط السابق في القالب، وقومي بتسويته جيدًا.
- ثم أحضري وعاء وضعي فيه، الشيكولاتة البيضاء الخام، وأضيفي إليها 1/2 كوب الكريمة اللباني، وضعيها في الميكرويف، بعد أن تسخن، قومي بتقليبها حتى تمام الذوبان.
- أحضري وعاء آخر، وضعي فيه، كيس كريم شانتيه دريم توبينج، وأضيفي إليه 1/2 كوب اللبن الساقع، وبالمضرب الكهربائي اخلطيهما سويًا، ثم أضيفي السكر البودرة إليهم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي مقدار الكريم تشيز، واخلطيهم جيدًا.
- الآن أضيفي وعاء الشيكولاتة البيضاء، إلى وعاء التوبنج شانتيه، واخلطيهم جيدًا، حتى تمام الامتزاج.
- قومي بفرد التوبينج الكريمي، في قالب البسكويت، على الوجه، مع مراعاة تسوية التوبينج جيدًا، على الوجه.
- أدخلي القالب الثلاجة، حتى تتماسك المكونات جيدًا، لمدة ساعتين.
- في هذه الأثناء قومي بتحضير الجيلي، أفرغي في وعاء محتويات أكياس الجيلي، وأضيفي عليه الماء المغلي، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي مقدار المربى، وبالتقليب جيدًا، ثم الماء البارد وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج كافة المكونات سويًا.
- أدخلي مكونات الجيلي بالمربى بالثلاجة، لمدة 3 ساعات أيضًا.
- أخرجي قالب التشيز كيك من الثلاجة، ثم أضيفي عليه طبقة الجيلي المثلجة، وقومي بتسويتها على وجه القالب جيدًا.
- أدخلي القالب مرة أخرى في الثلاجة، لمدة 3ساعات.
- في النهاية أخرجي القالب من الثلاجة وفكي جوانب القالب، وانقلي التشيز كيك على طبق التقديم، وقومي بتزيين الوجه، بقطع من الفاكهة المقطعة مربعات صغيرة.
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