طريقة عمل شاورما الفراخ المصرية بطريقة سهلة مثل المطاعم

تعد الشاورما أحد الاطعمة السريعة التي يتناولها الافراد في المطاعم المختلفة. ويتم اعدادها في معظم الدول العربية وتركيا ايضا. وتحضر باستخدام الخضروات والدجاج او باللحم المبهر وفى هذا المقال سوف نتحدث على الشاورما بالفراخ بطريقة سهلة ومميزة. شاورما الفراخ المصرية المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المسحب.

بصلة كبيرة الحجم ومبشورة برشا ناعما.

نصف كاس من الفلفل الاخضر المقطع لشرائح.

نصف كاس من البندورة المقطعة لشرائح.

ربع كاس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من الخل.

وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

رشة من الكاري.

وضع رشة من الزعتر الجاف.

احضار رشة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الاسود حسب الرغبة. طريقة التحضير غسل صدور الدجاج جيدا بالملح والطحين الابيض.

تقطيع الدجاج لشرائح ومكعبات حسب الرغبة.

تتبيل الفراخ بماء البصل والليمون الحامض والخل والفلفل الاسود لما يقارب الخمس دقائق ووضع الفلفل الاخضر والبندورة عليها.

تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة الحرارة ووضع كل المكونات وتقلبيها ووضع الكاري وتقليب المكونات معا حتى تنضج.

رش المكونات بالزعتر حتى تنضج المكونات تماما.

وضع المكونات في رغيف ووضع الكاتشب والبطاطا المقلية علية. شاورما الفراخ بالفرن المكونات شاورما الفراخ المصرية المكوناتطريقة التحضيرشاورما الفراخ بالفرن المكونات خلطة الفراخ ثلاثة صدور من الدجاج المقطع الى شرائح طولية.

ربع كاس من الزيت النباتي.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة فرما ناعما. تتبيله فراخ علبة من لبن الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

نصف ليمونة حامضة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة سماق. الطبقات حبتا بطاطا مقليتان.

ملعقتنا من البقدونس المفروم.

اعداد حبتا بصل مقطعتان لشرائح طولية.

حبتا بندورة مقطعتان لشرائح طولية.

ملعقتان من النعنع الاخضر الطازج المفروم فرما خشنا. الثومية احضار راس كامل من الثوم.

حبة بطاطا مقطعة الي مكعبات.

ملعقة مايونيز.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الهيل المطحون.

وضع رشة فلفل اسود.

رشة قرنفل مطحون.

وضع رشة ملح ليمون.

رشة ملح طعام. طريقة التحضير نقع صدور الدجاج مع البصل والبهارات والزيت ووضعها في الثلاجة لساعتين تقريبا.

تقليب صدور الدجاج مع خلطتها على النار حتى تنضج.

اضافة تتبيله الدجاج ووضعها على نار هادئة الحرارة وتغطيتها حتى تتحمر.

تجهيز الثومية من خلال سلق الثوم مع مكعبات البطاطا على النار ووضع ماء السلق في الخلاط الكهربائي والملح عليها بعد ان تنضج.

اضافة زيت الزيتون والليمون والمايونيز اليها وخفق المكونات جيدا.

اخضار صينية مقاومة للحرارة ووضع الطبقات عليها. بحيث تكون البطاطا المقلية في القاعدة والبصل والبندورة وصدور الدجاج والقدونس والنعنع الي اعلي وسكب الثومية فوقها وتزيينها بالبطاطا. طريقة التحضير الوسوم

تعد الشاورما أحد الاطعمة السريعة التي يتناولها الافراد في المطاعم المختلفة. ويتم اعدادها في معظم الدول العربية وتركيا ايضا. وتحضر باستخدام الخضروات والدجاج او باللحم المبهر وفى هذا المقال سوف نتحدث على الشاورما بالفراخ بطريقة سهلة ومميزة. شاورما الفراخ المصرية المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المسحب.

بصلة كبيرة الحجم ومبشورة برشا ناعما.

نصف كاس من الفلفل الاخضر المقطع لشرائح.

نصف كاس من البندورة المقطعة لشرائح.

ربع كاس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من الخل.

وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

رشة من الكاري.

وضع رشة من الزعتر الجاف.

احضار رشة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الاسود حسب الرغبة. طريقة التحضير غسل صدور الدجاج جيدا بالملح والطحين الابيض.

تقطيع الدجاج لشرائح ومكعبات حسب الرغبة.

تتبيل الفراخ بماء البصل والليمون الحامض والخل والفلفل الاسود لما يقارب الخمس دقائق ووضع الفلفل الاخضر والبندورة عليها.

تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة الحرارة ووضع كل المكونات وتقلبيها ووضع الكاري وتقليب المكونات معا حتى تنضج.

رش المكونات بالزعتر حتى تنضج المكونات تماما.

وضع المكونات في رغيف ووضع الكاتشب والبطاطا المقلية علية. شاورما الفراخ بالفرن المكونات شاورما الفراخ المصرية المكوناتطريقة التحضيرشاورما الفراخ بالفرن المكونات خلطة الفراخ ثلاثة صدور من الدجاج المقطع الى شرائح طولية.

ربع كاس من الزيت النباتي.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة فرما ناعما. تتبيله فراخ علبة من لبن الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

نصف ليمونة حامضة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة سماق. الطبقات حبتا بطاطا مقليتان.

ملعقتنا من البقدونس المفروم.

اعداد حبتا بصل مقطعتان لشرائح طولية.

حبتا بندورة مقطعتان لشرائح طولية.

ملعقتان من النعنع الاخضر الطازج المفروم فرما خشنا. الثومية احضار راس كامل من الثوم.

حبة بطاطا مقطعة الي مكعبات.

ملعقة مايونيز.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الهيل المطحون.

وضع رشة فلفل اسود.

رشة قرنفل مطحون.

وضع رشة ملح ليمون.

رشة ملح طعام. طريقة التحضير نقع صدور الدجاج مع البصل والبهارات والزيت ووضعها في الثلاجة لساعتين تقريبا.

تقليب صدور الدجاج مع خلطتها على النار حتى تنضج.

اضافة تتبيله الدجاج ووضعها على نار هادئة الحرارة وتغطيتها حتى تتحمر.

تجهيز الثومية من خلال سلق الثوم مع مكعبات البطاطا على النار ووضع ماء السلق في الخلاط الكهربائي والملح عليها بعد ان تنضج.

اضافة زيت الزيتون والليمون والمايونيز اليها وخفق المكونات جيدا.

اخضار صينية مقاومة للحرارة ووضع الطبقات عليها. بحيث تكون البطاطا المقلية في القاعدة والبصل والبندورة وصدور الدجاج والقدونس والنعنع الي اعلي وسكب الثومية فوقها وتزيينها بالبطاطا. طريقة التحضير

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