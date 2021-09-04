طريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة مثل المطاعم بطعم خيالي

طريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة بنفس الطعم الرائع مثل المطاعم الكبرى وبخلطة سهلة وبسيطة للغاية، تعتبر الشاورما السوري أو التركي أو التقليدية من الوجبات السريعة المفضلة في معظم الدول العربية، فتلك التتبيلة الرائعة والإضافات التي تعطي بالفم طعم متميز، يمكنك أن تتعرف على كيفية تحضير وصفة الشاورما بالفراخ في البيت بنتيجة ممتازة وطعم أفضل من المطعم، وصفات الشاورما متعددة ومتنوعة من حيث التتبيلة ولكن جرب معنا تتبيلة شاورما الدجاج الأصلية من خلال هذا المقال، وسوف تكرر تلك الوصفة في كل مرة. مقادير شاورما الدجاج الجاهزة نصف كيلو جرام من صدور الدجاج الفيليه المقطعة إلى شرائح.

كوب زبادي “روب”.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة من صوص المسطرة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل.

ثمرة بطاطس.

حبتين بصل صغيرة مقشرة.

زيت. طريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة في وعاء يُخلط الثوم المفروم مع الزنجبيل مع الزبادي، ثم تُضاف إليه البهارات والملح والفلفل وعصير الليمون وصوص الكاتشب والمسطردة ثم تُقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.

بعد غسل شرائح الدجاج وتنظيفها توضع في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة.

تُجهز صينية الفرن وتوضع بها القليل من الزيت ثم تحضر حبة بطاطس مغسولة جيداً وتثبت بها 2 أو ثلاث حبات من أعواد الشيش الخشبية.

تُثبت شرائح الدجاج في أعواد الشيش بشكل مقاطع أي طبقة بالطول ثم طبقة بالعرض يليها طبقة بالطول وهكذا.

نضع حبة بصل مقشرة في نهاية كل عود من أعواد الشيش من الأعلى.

ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً، ثم نضبط الفرن على درجة حرارة 200.

بعد مرور 10 دقائق نقطع بالسكين طبقة الدجاج الخارجية من كل الجوانب ونتركها في الصينية من الأسفل ثم ندخلها مرة أخرى إلى الفرن، ونكرر نفس العملية مرة كل 10 دقائق حتى ننتهي من تقطيع كل الدجاج.

في النهاية نضع القليل من الزيت على قطعة فحم مشتعلة ثم نضعها في الصينية ونترك الصينية بالفرن لتأخذ نكهة الشواء وتصبح مثل المطاعم.

نقدم الشاورما في الخبز العربي أو خبز الصاج مع الخيار المخلل وصوص الثومية. مقادير شاورما الدجاج الجاهزةطريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة الوسوم

طريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة بنفس الطعم الرائع مثل المطاعم الكبرى وبخلطة سهلة وبسيطة للغاية، تعتبر الشاورما السوري أو التركي أو التقليدية من الوجبات السريعة المفضلة في معظم الدول العربية، فتلك التتبيلة الرائعة والإضافات التي تعطي بالفم طعم متميز، يمكنك أن تتعرف على كيفية تحضير وصفة الشاورما بالفراخ في البيت بنتيجة ممتازة وطعم أفضل من المطعم، وصفات الشاورما متعددة ومتنوعة من حيث التتبيلة ولكن جرب معنا تتبيلة شاورما الدجاج الأصلية من خلال هذا المقال، وسوف تكرر تلك الوصفة في كل مرة. مقادير شاورما الدجاج الجاهزة نصف كيلو جرام من صدور الدجاج الفيليه المقطعة إلى شرائح.

كوب زبادي “روب”.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة من صوص المسطرة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل.

ثمرة بطاطس.

حبتين بصل صغيرة مقشرة.

زيت. طريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة في وعاء يُخلط الثوم المفروم مع الزنجبيل مع الزبادي، ثم تُضاف إليه البهارات والملح والفلفل وعصير الليمون وصوص الكاتشب والمسطردة ثم تُقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.

بعد غسل شرائح الدجاج وتنظيفها توضع في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة.

تُجهز صينية الفرن وتوضع بها القليل من الزيت ثم تحضر حبة بطاطس مغسولة جيداً وتثبت بها 2 أو ثلاث حبات من أعواد الشيش الخشبية.

تُثبت شرائح الدجاج في أعواد الشيش بشكل مقاطع أي طبقة بالطول ثم طبقة بالعرض يليها طبقة بالطول وهكذا.

نضع حبة بصل مقشرة في نهاية كل عود من أعواد الشيش من الأعلى.

ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً، ثم نضبط الفرن على درجة حرارة 200.

بعد مرور 10 دقائق نقطع بالسكين طبقة الدجاج الخارجية من كل الجوانب ونتركها في الصينية من الأسفل ثم ندخلها مرة أخرى إلى الفرن، ونكرر نفس العملية مرة كل 10 دقائق حتى ننتهي من تقطيع كل الدجاج.

في النهاية نضع القليل من الزيت على قطعة فحم مشتعلة ثم نضعها في الصينية ونترك الصينية بالفرن لتأخذ نكهة الشواء وتصبح مثل المطاعم.

نقدم الشاورما في الخبز العربي أو خبز الصاج مع الخيار المخلل وصوص الثومية. مقادير شاورما الدجاج الجاهزةطريقة عمل شاورما الدجاج الجاهزة

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