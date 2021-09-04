كيف تفقد وزنك بطريقة سهلة وسريعة

التحكم بالنظام الغذائي

يعرف النظام الغذائي بانه الطعام والشراب الذي يستهلك من قبل شخص ما يوميا. وذلك تبعا للظروف البدنية والعقلية والجسدية التي تحدد طبيعة وكمية الطعام الذي يتناوله. ويفضل اتباع النصائح الاتية عند البدء بالتخطيط لاي نظام غذائي وذلك من اجل فقدان الوزن بطريقة سهلة وصحية.

اضافة كميات من البروتين الي النظام الغذائي حيث يساعد ذلك على تعزيز عملية الايض والحفاظ على كتلة العضل في الجسم.

التقليل من كمية السكر والنشويات في الطعام بقدر المستطاع وذك من اجل تقليل كمية الكربوهيدرات حيث اظهرت الابحاث بان الاشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا يحتوي على كمية منخفضة من الكربوهيدرات يفقدون الوزن بشكل صحي.

تناول الطعام ببطء ومضغة جيدا مما يودي الي الشعور بالشبع لفترات طويلة وتناول كميات قليلة من الطعام.

شرب الشاي الاخضر او الشاي الصيني الاسود حيث يعمل الشاي الاخضر على حرق الدهون بطريقة سريعة بنسبة 17%.

تناول الالياف القابلة للذوبان حيث تشير الابحاث الي ان الالياف القابلة للذوبان قد تساعد على حرق الدهون في الجسم وخاصة دهون البطن.

شرب الماء

دايما ما يحتاج جسم الانسان الي شرب الماء بكميات كبيرة وذلك من اجل المحافظة علية رطبا. حيث يساعد غضلة القلب على ضخ الدم بسهولة كبيرة الي العضلات الأخرى من خلال الاوعية الدموية. لذلك فان العضلات تعمل بكفاءة عالية لحرق الدهون وتساهم في فقدان الوزن. لذلك يفضل شرب الماء قبل تناول الطعام لتقليل الشعور بالجوع وحاجة الجسم لاستهلاك الطعام. وبجانب ذلك بنصح باستبدال شرب العصير او الصودا بشرب الماء طوال اليوم.

ممارسة التمارين والرياضية

هناك العديد من الرياضية التي تساعد على خسارة الوزن والتي يمكن ممارستها بسهولة منها.