أقوى وأسرع خلطة لتبييض الهالات السوداء تحت العين في دقائق وطرق علاجها

الهالات السوداء من العوامل التي يصاب ويعاني منها الكثير من النساء في مختلف الأعمار وليس بسبب التقدم في السن، وتظهر الهالات السوداء تحت العين وذلك نتيجة العديد من الأسباب منها العادات اليومية السيئة، ومنها ما هو وراثي أو سبب صحي، كما أن الهالات السوداء تجعل الوجه متعب وعند ظهورها يفقد الوجه النضارة والحيوية، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أسباب ظهور الهالات السوداء وطرق العلاج.

من الأسباب الصحية لظهور الهالات السوداء هي العامل الوراثي، أو مشاكل في الهرمونات، أو خلل وتدهور الجهاز المناعي، أو نقص الحديد في الجسم.

العادات اليومية السيئة منها السهر لوقت طويل في الليل وعدم أخذ قسط كافي من النوم يوميا، الجلوس أمام الشاشات لوقت طويل، وإدمان استخدام الهواتف الذكية، والخروج في أشعة الشمس الضارة لوقت طويل.

الوصفات المنزلية من أفضل الحلول للتخلص من مشكلة الهالات السوداء رغم وجود الكثير من مستحضرات التجميل التي تقوم بالتخلص من الهالات السوداء لكن دائما ما تكون مكلفة لذلك الوصفات المنزلية هي الحل الأمثل.

الكركم من العناصر الفعالة التي تعمل على معالجة البشرة وتفتيحها، لذلك فإن وصفة زيت اللوز والكركم من أفضل الوصفات للتخلص من الهالات السوداء.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير والاستخدام

مزج زيت اللوز مع الكركم جيدا في وعاء نظيف. يوضع المزيج حول العينين بمنطقة الهالات السوداء. يترك لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر. تكرار الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة الكركم

طريقة التحضير والاستخدام

مزج زيت الزيتون مع الكركم جيدا في وعاء نظيف. يوضع المزيج علي الوجه علي شكل قناع. يترك لمدة 15 دقيقة أو يستخدم قبل النوم وغسله عند الاستيقاظ.

الكافين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تعمل علي تخفيف انتفاخ العين والتخلص من الهالات السوداء، وهو سهل الاستخدام كل ما عليك غلي أكياس الشاي ثم وضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ومن ثم وضعها علي العينين لمدة ساعة، وتكرر هذه الوصفة 3 مرات كل أسبوع.

جل الصبار من الوصفات الطبيعية التي تعمل علي معالجة البشرة بشكل كبير خاصة التخلص من الهالات السوداء.

للتخلص من الهالات السوداء يجب تنظيف البشرة جيدا باستخدام قطعة قطن مبللة، ويوضع جل الصبار حول العينين ويتم التدليك بحركاتك دائرية لمدة 5 دقائق وتركها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، ويتم التكرار مرتين في اليوم.

يعمل الخيار والليمون في علاج مشاكل الهالات السوداء.

المكونات

نصف كوب صغير من عصير الخيار

ملقة كبيرة من عصير الليمون

مناديل ورقية بدون رائحة

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات معا جيدا. قومي بوضع الخليط على المنطقة التي بها هالات سوداء وذلك باستخدام المناديل الورقية. يترك الماسك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد. يتم تطبق هذا الماسك لمدة أسبوع كل يوم.

تعتبر وصفة ماء الورد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وذلك لاحتواء ماء الورد على الكثير من العناصر المضادة للبكتيريا مما يساعد في تخفيف الحكة وبالتالي تخفيف إحمرار الجلد.

المكونات

نصف كوب من ماء ورد الخام

قطعة من القطن النظيف

طريقة الاستخدام