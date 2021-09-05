كيف يدمر فيروس كورونا الجديد رئة الإنسان، عن ذلك نشرت دراسة في موقع "سكاي نيوز" توصلت إلى سبب تلف الرئة الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ولمثل تلك الدراسات أهمية كبيرة تمكن العلم والأطباء من فهم طبيعة الفيروس وطريقته في التسبب بالأضرار مما يسمح بإيجاد علاجات طبية وطرق وقائية من تأثيراته السلبية، إليكم التفاصيل:

فيروس كورونا ورئة الإنسان:

في دراسة حديثة منشورة في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" أجراها فريق بحثي في علم المناعة بالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، تم اكتشاف نوعًا فرعيًا معينًا من البلاعم التي نشأت من خلايا الدم الأحادية، يلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة الشديدة للالتهابات في الرئتين المصابة بفيروس كورونا.

وتوصل العلماء لهذه النتيجة عن طريق إجراء تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية لخلايا سائل غسل القصبات الهوائية التي تم الحصول عليها من القوارض المصابة بفيروس كوفيد.

كورونا والجهاز التنفسي:

في مراحل الإصابة المبكرة من كورونا وعندما تصاب أنسجة الرئة بفيروس كورونا، يتم تنشيط جهاز المناعة بشكل فوري، تسمى هذه الاستجابة المبكرة والسريعة بـ "المناعة الفطرية" التي توفرها الخلايا المناعية المقيمة في الرئتين.

وتعد البلاعم أنواع خلايا رئيسية في الجهاز المناعي الفطري للرئتين، والخلايا الضامة المتمايزة وهي خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجهاز المناعي وتصلح الأنسجة.

قام البروفيسور سو هيونغ بارك ومعاونوه بالتحقيق في التقييم الكمي والنوعي للاستجابات المناعية في رئتي القوارض المصابة بفيروس كورونا باستخدام عينات منشأها المريض.

وقام الباحثون بتحليل الأنواع الفرعية العشرة من الخلايا الضامة خلال الدورة التي استمرت خمسة أيام من الإصابة بفيروس كورونا، ووجدوا أن الخلايا الضامة المتسللة الناشئة عن الخلايا الوحيدة النشطة في الدم لعبت دورًا رئيسيًا في إزالة الفيروس وكذلك أنسجة الرئة التالفة.