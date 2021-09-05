جدة-ولاء حداد السبت,04 أيلول (سبتمبر) 2021 - 21:00 فوائد سمك الأنشوجة الصحية دوت الخليج فوائد متعددة ومهمة للصحة العامة، وذلك لأنها من أنواع الأسماك الصحية التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان بمختلف أجهزته، ويعد سمك الأنشوجة سمك متوفر بكثرة لوفرته، والأهم أنه أحد أقل أنواع الأسماك احتواء على معدن الزئبق الذي يمكن أن يسبب التسمم، وفوائده في التالي: فوائد سمك الأنشوجة الصحية: سمك الأنشوجة غني فيتامين بالنياسين والسيلينيوم والأحماض الدهنية وهي عناصر ومعادن مهمة لتعزيز صحة القلب وتحمي من أمراضه.

تناول سمك الأنشوجة يساعد في السيطرة على اضطرابات الغدة الدرقية.

من أهم فوائد سمك الأنشوجة الصحية دعم مناعة الجسم.

سمك الأنشوجة غني بالحديد والكالسيوم وهي عناصر مهمة لصحة العظام والأسنان والعضلات.

سمك الأنشوجة غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لتعزيز صحة الدماغ، وتعمل على تقويته والحفاظ على وظائفه، وتساعد في منع حدوث السكتات الدماغية، وتقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والاكتئاب.

أحماض أوميجا 3 الدهنية في سمك الأنشوجة تعمل على ضبط ضغط الدم ومنع ارتفاعه.

تناول سمك الأنشوجة يعزز الكوليسترول الجيد في الجسم، ويمنع ارتفاع الكوليسترول الضار الذي يسبب عدد من الأمراض .

المعادن والفيتامينات في سمك الأنشوجة تمنع الأمراض التي تسببها الالتهابات.

مضادات الأكسدة في سمك الأنشوجة تعمل على مقاومة الجذور الحرة التي تسبب عدد من الأمراض منها الأمراض السرطانية وأمراض القلب.

سمك الأنشوجة مصدر مهم ورئيسي للبروتين وتناوله يعزز صحة العضلات ويمنع عوامل الشيخوخة المبكرة.

سمك الأنشوجة يحتوي على دهون صحية مفيدة لصحة البشرة والمفاصل والقلب والدم وحتى الدماغ.

يعتبر سمك الأنشوجة معزز لصحة الجنسية بفضل احتوائه على الفسفور والفيتامينات المتعددة والمعادن.

سمك الأنشوجة مناسب لمختلف الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن فهو قليل السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية المهمة ويعزز الشعور بالشبع.

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