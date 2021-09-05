طريقة عمل الدونات بالزيت في المنزل قدمي لأطفالك ألذ وأطعم حلوى خفيفة

طريقة عمل الدونات بالزيت , جربي معنا طريقة تحضير الدونات بالزيت وستصبح وصفتك الأساسية في كل مرة تريدين تقديمها لأفراد أسرتك، وأطفالك سيحب طعمه بتلك الطريقة، وزينيها بالطريقة التي تحلو لكِ وحسب المتوفر لديك مثل الشوكولاتة، السكر البودرة، العسل، صوص الكراميل، كما يمكنك أيضًا تسويتها عن طريق قليها في الزيت أو إدخالها الفرن لتكون أكثر صحة. طريقة عمل الدونات بالزيت طريقة عمل الدونات بالزيت المكونات كوبان ونصف من الدقيق.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

معيار ملعقة صغيرة من السكر.

بيضة واحدة.

كوب من الحليب الساخن.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من قشور البرتقال. طريقة التحضير ضعي الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر مع ربع كوب من الماء الدافئ واخفقي المكونات ثم اتركيها في مكان دافئ حتى تتفاعل. اخفقي البيضة في وعاء ثم اخفقي معها الخميرة مع نصف كوب من السكر. اسكبي مع الخليط السابق الزيت، الحليب المركز، كوب من الماء وملعقة صغيرة من الملح. اضيفي الدقيق بالتدريج حتى يصبح القوام متجانس. ثم رشي قشور البرتقال وامزجي مرة أخرى حتى يتجانس الخليط ويصبح عجين ناعم ومتجانس. شكلي الدونات واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة حتى يتضاعف حجمها. اقلي الدونات في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبي. يجب وضعها على ورق مطبخ حتى تصفى تمامًا من الزيت. ثم زيني الدونات حسب رغبتك، بالشوكولاتة المذابة، أو الشيكولاتة الملونة، بالسكر البودرة. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل الدونات بالزيت سالي فؤاد الوصفة الثانية: طريقة عمل الدونات بالزيت سالي فؤاد المكونات كوبان ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

مقدار ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

فانيليا.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح.

مكونات التزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة.

شوكولاتة غامقة مذابة.

فارماسيل ألوان.

سكر بودرة منخول.

سبرنكلز.

ألوان طبيعية لتغيير لون الشوكولاتة البيضاء. طريقة التحضير ضعي البيض + الحليب + الماء + الخميرة + السكر في وعاء عميق امزجي جميع المكونات جيدًا. ثم أضيفي الدقيق وامزجي كل المكونات جيدًا حتى يصبح العجين ناعم. ومن ثم أضيفي الزيت والفانيلا، ورشة الملح، مع الإستمرار في الخفق. غطي الوعاء واتركيه حتى يختمر العجين ويتضاعف حجمه لمدة ساعة. افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم قطعيه بالقطاعة. اتركيها حتى تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم اقليها في زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة. ضعي الدونات على ورق مطبخ حتى تصفى من الزيت ثم اغمسيها في الشوكولاتة البيضاء أو الملونة أو الغامقة، وزينيها بالسبرينغ، او الفرمسيل، كما يمكنك تزيينها بالسكر البودرة أيضًا. الطريقة الثالثة: طريقة عمل الدونات بالزيت السريعة المكونات ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ربع كوب من السكر البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

كوب من الحليب الساخن.

100 جرام من الزبدة المذابة.

عدد ثلاثة صفار بيض.

كوب من السكر البودرة.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

ثلاثة أكواب زيت للقلي. طريقة التحضير ضعي الدقيق + السكر البودرة + الخميرة الفورية + الملح في وعاء عميق امزجي كل المكونات معًا.

ثم قومي بعمل حفرة في وسط الوعاء وأضيفي الحليب + الزبدة +البيض مع الاستمرار في الخفق جيدًا حتى تحصلين على قوام ناعم وطري.

اتركي العجين مغطاة لمدة ساعة ونصف حتى تلاحظين تضاعف حجمها.

افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها باستخدام قطاعة الدونات.

اتركيها مرة أخرى حتى تختمر لمدة 15 دقيقة.

اقلي الدونات في زيت ساخن جدًا ثم انثري عليها السكر البودرة بالقرفة. طريقة التحضيرالطريقة الثالثة: طريقة عمل الدونات بالزيت السريعةطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الدونات بالزيت , جربي معنا طريقة تحضير الدونات بالزيت وستصبح وصفتك الأساسية في كل مرة تريدين تقديمها لأفراد أسرتك، وأطفالك سيحب طعمه بتلك الطريقة، وزينيها بالطريقة التي تحلو لكِ وحسب المتوفر لديك مثل الشوكولاتة، السكر البودرة، العسل، صوص الكراميل، كما يمكنك أيضًا تسويتها عن طريق قليها في الزيت أو إدخالها الفرن لتكون أكثر صحة. طريقة عمل الدونات بالزيت طريقة عمل الدونات بالزيت المكونات كوبان ونصف من الدقيق.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

معيار ملعقة صغيرة من السكر.

بيضة واحدة.

كوب من الحليب الساخن.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من قشور البرتقال. طريقة التحضير ضعي الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر مع ربع كوب من الماء الدافئ واخفقي المكونات ثم اتركيها في مكان دافئ حتى تتفاعل. اخفقي البيضة في وعاء ثم اخفقي معها الخميرة مع نصف كوب من السكر. اسكبي مع الخليط السابق الزيت، الحليب المركز، كوب من الماء وملعقة صغيرة من الملح. اضيفي الدقيق بالتدريج حتى يصبح القوام متجانس. ثم رشي قشور البرتقال وامزجي مرة أخرى حتى يتجانس الخليط ويصبح عجين ناعم ومتجانس. شكلي الدونات واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة حتى يتضاعف حجمها. اقلي الدونات في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبي. يجب وضعها على ورق مطبخ حتى تصفى تمامًا من الزيت. ثم زيني الدونات حسب رغبتك، بالشوكولاتة المذابة، أو الشيكولاتة الملونة، بالسكر البودرة. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل الدونات بالزيت سالي فؤاد الوصفة الثانية: طريقة عمل الدونات بالزيت سالي فؤاد المكونات كوبان ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

مقدار ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

فانيليا.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح.

مكونات التزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة.

شوكولاتة غامقة مذابة.

فارماسيل ألوان.

سكر بودرة منخول.

سبرنكلز.

ألوان طبيعية لتغيير لون الشوكولاتة البيضاء. طريقة التحضير ضعي البيض + الحليب + الماء + الخميرة + السكر في وعاء عميق امزجي جميع المكونات جيدًا. ثم أضيفي الدقيق وامزجي كل المكونات جيدًا حتى يصبح العجين ناعم. ومن ثم أضيفي الزيت والفانيلا، ورشة الملح، مع الإستمرار في الخفق. غطي الوعاء واتركيه حتى يختمر العجين ويتضاعف حجمه لمدة ساعة. افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم قطعيه بالقطاعة. اتركيها حتى تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم اقليها في زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة. ضعي الدونات على ورق مطبخ حتى تصفى من الزيت ثم اغمسيها في الشوكولاتة البيضاء أو الملونة أو الغامقة، وزينيها بالسبرينغ، او الفرمسيل، كما يمكنك تزيينها بالسكر البودرة أيضًا. الطريقة الثالثة: طريقة عمل الدونات بالزيت السريعة المكونات ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

ربع كوب من السكر البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

كوب من الحليب الساخن.

100 جرام من الزبدة المذابة.

عدد ثلاثة صفار بيض.

كوب من السكر البودرة.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

ثلاثة أكواب زيت للقلي. طريقة التحضير ضعي الدقيق + السكر البودرة + الخميرة الفورية + الملح في وعاء عميق امزجي كل المكونات معًا.

ثم قومي بعمل حفرة في وسط الوعاء وأضيفي الحليب + الزبدة +البيض مع الاستمرار في الخفق جيدًا حتى تحصلين على قوام ناعم وطري.

اتركي العجين مغطاة لمدة ساعة ونصف حتى تلاحظين تضاعف حجمها.

افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها باستخدام قطاعة الدونات.

اتركيها مرة أخرى حتى تختمر لمدة 15 دقيقة.

اقلي الدونات في زيت ساخن جدًا ثم انثري عليها السكر البودرة بالقرفة. طريقة التحضيرالطريقة الثالثة: طريقة عمل الدونات بالزيت السريعةطريقة التحضير

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