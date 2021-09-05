طريقة عمل دونات البطاطس بدون بيض أسهل طريقة لعمل الدونات المفضلة عند الأطفال

دونات البطاطس بدون بيض ، المفضلة لدي الكثيرين كبارا وصغارا والتي لا تحتاج وقت ومجهود في تحضيرها. كما نجد أن البطاطس هي واحدة من أكثر المأكولات المفضلة خاصة عند الأطفال بكافة أشكالها سواء كانت بطاطس مقلية أو مطبوخة أو مهروسة أو البطاطس باللحم أو بالدجاج. فهي رائعة في كافة أشكالها وطرق تحضيرها. دونات البطاطس هي وجبة تصلح للعشاء أو للفطور كما أنها تصلح أيضا سندويتشات للأطفال بمناسبة العودة إلى المدارس كل عام وأنتم بخير. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة عمل دونات البطاطس بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائيا. فتابعوني لمعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة .

مكونات دونات البطاطس بدون بيض

لكي نقوم بتجهيز دونات البطاطس بدون بيض نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة. لتحصلي على ألذ مذاق في وصفة دونات بالبطاطس . وهذه هي مكونات وصفتنا اليوم :

نحتاج إلى نصف كيلو من البطاطس ( تكون مسلوقة ومقشرة ثم نهرسها جيدا ليصبح قوامها ناعم جدا ومتجانس ) .

ربع كوب من النشا .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

كما نحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون .

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر .

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر .

ربع ملعقة صغيرة من البابركيا .

أسهل طريقة لعمل الدونات

طريقة عمل الدونات سهلة للغاية ولا تحتاج إلى وقت ولا مجهود. ولكن لكي نستطيع تجهيز دونات البطاطس بدون بيض . يجب علينا الالتزام بهذه الخطوات بشكل صحيح لكي نحصل على النتيجة المرجوة :

نحضر البطاطس المسلوقة والمقشرة والمهروسة جيدا كما ذكرنا لكم سابقا. ثم نقوم بإضافة النشا والملح والفلفل الأسود والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا إلى البطاطس المهروسة. كما يجب علينا التأكد من دمجهم سويا بطريقة جيدة .

نضع هذا الخليط إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة لكي يتماسك الخليط جيدا .

الآن نحضر خليط البطاطس المهروسة من الثلاجة. ونقوم بفرده على كيس بلاستيك بسمك متوسط الحجم .

ثم نقوم بتقطيعها بقطاعة الدونات أو عن طريق كوب زجاجي. ونقطعها على شكل دونات أو على شكل دوائر مفرغة .

كما يجب علينا إحضار طاسة بها زيت غزير. ونرفعها على النار ونترك الزيت حتي يصبح ساخن جدا .

ثم نضع دونات البطاطس في الطاسة حتي يصبح لونها ذهبي جميل. ثم نخرجها على مناديل مطبخ لتمتص الزيوت منها .

الآن وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة عمل دونات البطاطس بدون بيض بطريقة سهلة. كما يمكن تقديمها بجانب الكاتشب أو أي نوع صوص مفضل لديكم أو يمكن تقديمه بجانب معكرونة بالصلصة أو الخبر. وبالهناء والشفاء .