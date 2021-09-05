طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبييض البشره، تهتم الكثير من السيدات والفتيات بنضارة بشرتهم، فيبحثون عن المواد الطبيعية التي تساعدهم في تبيض البشرة وتصفية الوجه، وعلاج مشاكل البشرة، فيعتبر الكركم من النباتات العشبية المضادة للأكسدة، لأنها تعمل على تطهير الجلد وتنقية مسامة، فيعتبر الكركم فعال في تفتيح البشرة والأماكن الداكنة، سوف نوضح لكم طريقة عمل كريم الكركم والنشا للحصول على بشرة صافية وجذابة.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة والأماكن الغامقة من أول استعمال

المكونات

ملعقة من الكركم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً حتي يمتزجوا مع بعضهم البعض، ثم قومي بإحضار وعاء ووضع جل الصبار على حمام بخار حتي يتحول لسائل حتي يسهل علينا استخدامة بالوصفة، ثم قومي بإضافتة على باقي المكونات، ويتم أضافة الليمون بعد ذلك، قبل استخدام الخليط يفضل غسل الوجه، ثم قومي بتوزيع الخليط على الوجه وتركه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء، ثم قومي بوضع كريم مرطب طبيعي.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة في المنزل بسهولة

مكونات الوصفة

ملعقة واحدة من بودرة الكركم.

ملعقة من النشا.

ملعقتان من اللبن السائل.

ربع ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من الكريم المرطب.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وخلط المكونات جيداً، حتي نتأكد من عدم وجود أي تكتلات بالخليط من الكركم أو النشا، ثم قومي بتوزيع الخليط على وجهك وتركه لمدة 10دقائق، ثم قومي بغسل وجهك جيداً، ويمكنك حفظ الخليط في علبة محكمة في الثلاجة لمدة يومين، فأنة فعال في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

وصفة مجربة لتفتيح البشره بالزبادي والكركم

المكونات

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من العسل.

ملعقة من فازلين.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ونضع الكركم ثم نضيفي الزبادي مع التقليب الجيد حتي يأخذ الزبادي لون الكركم، نقوم بإضافة باقي المكونات مع الخلط الجيد، نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركة لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.