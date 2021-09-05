بيضة واحدة اصنعي بسكوت البرتقال الهش بكل سهولة مثل الجاهز

بسكوت البرتقال ، من أجمل أنواع البسكوت الذي يشتهر بها المطبخ العربي، ويتميز في طريقة تقديمه، حيث يمتلك القوام الهش والطعم اللذيذ الذي يميزه عن غيره من المخبوزات، ويحتوي على نكهة البرتقال الرائعة التي تزيد من حلوة طعمه، وهو من المخبوزات التي تقدم في الأعياد والافراح، وهو يحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات، لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت البرتقال الهش مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات عمل بسكوت البرتقال مكونات عمل بسكوت البرتقال توجد بعض المكونات البسيطة لعمل البسكوت بكل سهولة وهي كما يلي:- كوب ونصف من الدقيق. بيضة واحدة. نصف كوب من الزبدة. نصف كوب من عصير البرتقال المركز. كوب من السكر الناعم. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بشر البرتقال. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت البرتقال الهش الاقتصادي في عشر دقائق بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بخلط الزبدة، مع السكر ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب مرة ثانية.

بعد ذلك نضيف البيض، وعصير البرتقال، والفانيليا للخليط ونعجن بواسطة اليد.

ثم نضيف بشر البرتقال ونقلب باستمرار، حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح جاهز للتشكيل.

نقوم بفرد العجينة على سطح رخام بواسطة النشابة، ثم نرش العجين بقليل من السكر.

قومي بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

رصي قطع البسكوت على صينية، ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك أخرجها من الفرن، واتركيها حتى تبرد ثم قدمي البسكوت بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت البرتقال بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها لعمل بسكوت هش وللذيذ وهى كما يلي:- خفق الزبدة والسكر جيداً قبل وضع الدقيق عليها. يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع صينية البسكوت عليها. وضع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حتى تجعل قوام البسكوت مناسب. يفضل عصر حبة كبيرة من البرتقال بدون إضافة الماء إليه. الوسوم

بسكوت البرتقال ، من أجمل أنواع البسكوت الذي يشتهر بها المطبخ العربي، ويتميز في طريقة تقديمه، حيث يمتلك القوام الهش والطعم اللذيذ الذي يميزه عن غيره من المخبوزات، ويحتوي على نكهة البرتقال الرائعة التي تزيد من حلوة طعمه، وهو من المخبوزات التي تقدم في الأعياد والافراح، وهو يحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات، لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت البرتقال الهش مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات عمل بسكوت البرتقال مكونات عمل بسكوت البرتقال توجد بعض المكونات البسيطة لعمل البسكوت بكل سهولة وهي كما يلي:- كوب ونصف من الدقيق. بيضة واحدة. نصف كوب من الزبدة. نصف كوب من عصير البرتقال المركز. كوب من السكر الناعم. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بشر البرتقال. ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت البرتقال الهش الاقتصادي في عشر دقائق بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بخلط الزبدة، مع السكر ونقلبهم جيداً، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب مرة ثانية.

بعد ذلك نضيف البيض، وعصير البرتقال، والفانيليا للخليط ونعجن بواسطة اليد.

ثم نضيف بشر البرتقال ونقلب باستمرار، حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح جاهز للتشكيل.

نقوم بفرد العجينة على سطح رخام بواسطة النشابة، ثم نرش العجين بقليل من السكر.

قومي بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

رصي قطع البسكوت على صينية، ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك أخرجها من الفرن، واتركيها حتى تبرد ثم قدمي البسكوت بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت البرتقال بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها لعمل بسكوت هش وللذيذ وهى كما يلي:- خفق الزبدة والسكر جيداً قبل وضع الدقيق عليها. يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع صينية البسكوت عليها. وضع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حتى تجعل قوام البسكوت مناسب. يفضل عصر حبة كبيرة من البرتقال بدون إضافة الماء إليه.

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