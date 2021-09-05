ماهي أعراض ترسبات الكلى وكيف يمكن تشخيصها، ترسبات الكلى تعني حصى الكلى بأنواعها وأحجامها، وعادة ما يختلف النوم والحجم حسب المادة المكونة لها.

وترسبات الكلى لها مسببات عدة أبرزها النمط الغذائي المتبع والتاريخ المرضي، وقلة شرب الماء، وتعد مرض صحي له تأثير على صحة الكلى وصحة المسالك البولية.

أعراض ترسبات الكلى

هنالك مجموعة من الأعراض التي تصيب مريض ترسبا الكلى تبدأ بالظهور تدريجيًا وتتفاقم شدتها كلما تأخر تشخيصها وعلاجها، ووردت في موقع "الاستشاري" الطبي، وهي:

ألم وصعوبة أثناء التبول، وتغير في لونه ورائحته، ويمكن أن يحتوي على دماء.

اضطرابات في عملية الإخراج وتكرار التبول.

آلام في مناطق متفرقة من الجسم منها الظهر والفخذ وأسفل البطن.

تعب وإرهاق عام.

ارتفاع حرارة الجسم بشكل متكرر.

الإصابة بالغثيان باستمرار، يرافقه حدوق قيء.

تشخيص ترسبات الكلى

ملاحظة الأعراض أول طرق التشخيص.

يقوم الطبيب المختص بفحوصات جسمانية وتحديد أماكن الألم.

يتم عمل فحوصات عدة للكشف عن وظائف الكلى.

عمل تحاليل للبول للكشف عن أي التهابات ودماء ومستويات اليوريا والكرياتينين به.

يتم إجراء عدد من اختبارات الدم.

بعد ثبوت وجود اضطرابات في الكلى يتم تصوير الكلى بالأشعة السينية.

يجب بعد ذلك إجراء أشعة مقطعية لتحديد مكان وحجم الحصوات.

يتم أخذ عينة من حصوات الكلى عند تفتيت بعضها ونزولها مع البول.

علاج ترسبات الكلى

بعد التشخيص الدقيق يعطى المريض أدوية ويوصف له نظام غذائي يساهم في تفتيت حصوات الكلى أو إنزالها مع البول.

في الحالات المتقدمة يمكن إخضاع المريض لعملية جراحية أو استخدام أجهزة حديثة تسلط على الكلى لتفتيتها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.