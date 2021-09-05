طريقة سهلة وسريعة لعمل البسبوسة المرملة في البيت بمكونات اقتصادية

تتميز البسبوسة بأنها أحد أهم أطباق الحلويات الشرقية في الشرق الأوسط وفي مصر على وجه الخصوص، فهي تتمتع بمذاق لا يقاوم ولون ذهبي ولامع يثير شهية الناظر إليها وقوام فريد من نوعه، حيث أنه يمكن اعدادها بشكل سريع وسهل عن بقية الحلويات الأخرى وليست بحاجة إلى مجهود لعملها، لذلك يبحث عنها الجميع على المواقع المختلفة وعن طريقة عملها ومكوناتها خاصة أوقات العزائم والولائم والأعياد والمناسبات، وهناك عدة طرق لعملها مع اختلاف مكوناتها وهذا حسب أنواعها، مثل البسبوسة بالقشطة والبسبوسة بالمكسرات وغيرها، كما أن كل نوع يتميز بمذاق مختلف قليلا لما يحتويه من مكونات مختلفة عن النوع الآخر، كما أنها تناسب أذواق الكبار والصغار وتحصل على إرضاء جميع الفئات العمرية بطعمها اللذيذ والمذهل . مكونات ومقادير عمل البسبوسة المرملة نقدم لكم الآن مقادير وطريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات وأفضل: نصف كيلو من دقيق السميد (دقيق البسبوسة)

نصف كوب سمن .

ربع كوب جوز الهند حسب الرغبة .

كوب واحد لبن .

كوب واحد من السكر .

ملعقتين عسل جلوكوز .

كوبان ونصف من الماء .

كوب ونصف سكر.

القليل من الفانيليا .

نص معلقة عصير ليمون . طريقة عمل البسبوسة المرملة يجب اتباع بعض الخطوات لعمل بسبوسة مرملة ذات مذاق رائع ومذهل وإليكم الخطوات بالتفصيل : نحضر طبق من البلاستيك ونضع فيه دقيق السميد وجوز الهند .

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به السكر مع نصف كوب من الماء ونضع الوعاء على درجة حرارة متوسطة .

نقوم بتقليب باستمرار لكرملة السكر بنسبة بسيطة .

وبعدها نضيف السمن مع استمرار التقليب بمضرب يدوي .

وأثناء التقليب نضيف إليهم اللبن وبعد قليل من التقليب نرفع الخليط من النار جانبا حتى يبرد .

وبعد بروده نقوم بصب الخليط على الدقيق وجوز الهند مع الالتزام بقلة التقليب .

نحضر صينية مقاس 30 وندهنها بمادة دهنية .

ومن ثم نقوم بصب الخليط داخلها .

وبعدها نسخن الفرن قليلا ثم ندخل الصينية إلى الفرن .

نحضر وعاء ثان ونضع به السكر والماء المتبقيين على درجة حرارة متوسطة .

ندعه قليلا ثم نقوم بإضافة عصير الليمون .

نقلب قليلا وأثناء ذلك نضيف إليهم الفانيليا وملعقة من السمن وبعد أن يصبح الخليط متجانس نرفعه عن النار .

وأخيرا بعد أن أخذت البسبوسة اللون الذهبي المحمر نخرجها من الفرن .

بعدها نصب عليها السيرب أو الشربات الذي قمنا بإعداده أثناء تسويتها في الفرن ومن ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها . الوسوم

تتميز البسبوسة بأنها أحد أهم أطباق الحلويات الشرقية في الشرق الأوسط وفي مصر على وجه الخصوص، فهي تتمتع بمذاق لا يقاوم ولون ذهبي ولامع يثير شهية الناظر إليها وقوام فريد من نوعه، حيث أنه يمكن اعدادها بشكل سريع وسهل عن بقية الحلويات الأخرى وليست بحاجة إلى مجهود لعملها، لذلك يبحث عنها الجميع على المواقع المختلفة وعن طريقة عملها ومكوناتها خاصة أوقات العزائم والولائم والأعياد والمناسبات، وهناك عدة طرق لعملها مع اختلاف مكوناتها وهذا حسب أنواعها، مثل البسبوسة بالقشطة والبسبوسة بالمكسرات وغيرها، كما أن كل نوع يتميز بمذاق مختلف قليلا لما يحتويه من مكونات مختلفة عن النوع الآخر، كما أنها تناسب أذواق الكبار والصغار وتحصل على إرضاء جميع الفئات العمرية بطعمها اللذيذ والمذهل . مكونات ومقادير عمل البسبوسة المرملة نقدم لكم الآن مقادير وطريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات وأفضل: نصف كيلو من دقيق السميد (دقيق البسبوسة)

نصف كوب سمن .

ربع كوب جوز الهند حسب الرغبة .

كوب واحد لبن .

كوب واحد من السكر .

ملعقتين عسل جلوكوز .

كوبان ونصف من الماء .

كوب ونصف سكر.

القليل من الفانيليا .

نص معلقة عصير ليمون . طريقة عمل البسبوسة المرملة يجب اتباع بعض الخطوات لعمل بسبوسة مرملة ذات مذاق رائع ومذهل وإليكم الخطوات بالتفصيل : نحضر طبق من البلاستيك ونضع فيه دقيق السميد وجوز الهند .

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به السكر مع نصف كوب من الماء ونضع الوعاء على درجة حرارة متوسطة .

نقوم بتقليب باستمرار لكرملة السكر بنسبة بسيطة .

وبعدها نضيف السمن مع استمرار التقليب بمضرب يدوي .

وأثناء التقليب نضيف إليهم اللبن وبعد قليل من التقليب نرفع الخليط من النار جانبا حتى يبرد .

وبعد بروده نقوم بصب الخليط على الدقيق وجوز الهند مع الالتزام بقلة التقليب .

نحضر صينية مقاس 30 وندهنها بمادة دهنية .

ومن ثم نقوم بصب الخليط داخلها .

وبعدها نسخن الفرن قليلا ثم ندخل الصينية إلى الفرن .

نحضر وعاء ثان ونضع به السكر والماء المتبقيين على درجة حرارة متوسطة .

ندعه قليلا ثم نقوم بإضافة عصير الليمون .

نقلب قليلا وأثناء ذلك نضيف إليهم الفانيليا وملعقة من السمن وبعد أن يصبح الخليط متجانس نرفعه عن النار .

وأخيرا بعد أن أخذت البسبوسة اللون الذهبي المحمر نخرجها من الفرن .

بعدها نصب عليها السيرب أو الشربات الذي قمنا بإعداده أثناء تسويتها في الفرن ومن ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها .

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