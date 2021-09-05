تعلمي طريقة عمل الوافل بالنوتيلا اللذيذة في المنزل||سر عمل الشكولاتة في البيت

طريقة عمل الوافل بالنوتيلا يبحث الكثير عنا، وذلك لأن حلوى الوافل من الحلويات الغربية الشهيرة، والتي تتميز بإقبال الكثيرين على تناولها؛ فهي وجبة لذيذة وشهية كما أنها مشبعة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بالإضافة إلى ذلك فيمكنك تغيير مزاجك تماما بقطعة وافل واحدة لتذهب بك الى عالم مميز من السعادة والسكينة، ويمكنك إعداد هذه الحلوى الشهية بأدق تفاصيلها فقط بعد اتباع وصفتنا المميزة من خلال موقعنا الذي يسعى دائما لتقديم كل ما هو مميز لزواره.

طريقة عمل الوافل بالنوتيلا

تتميز حلوى الوافل بصفة عامة بتوافر مكوناتها في أي بيت، كما أنها سهلة التجهيز والإعداد ويمكنك تزيينها لأكثر من طريقة، وسوف نوضح لكم مكوناتها:

مقلاة تسوية الوافل.

معجون النوتيلا اللذيذ.

ملعقة ملح صغيرة.

فواكه للتزيين حسب الرغبة.

كوب وربع حليب.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

مقدار نصف كوب من الزيت.

كوبان من الدقيق.

عدد أربعة بيضات مفصولة البياض عن الصفار.

عدد ثلاث ملاعق من السكر.

طريقة تجهيز الوافل بالنوتيلا

الوافل بالنوتيلا من أسهل الوصفات التي يمكنك تجهيزها بكل سهولة وبدون أي عناء، فهي بسيطة المكونات والخطوات أيضا كما أنها من الحلوى التي يعشقها الكثيرون من الكبار والصغار أيضا، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لإعداد أشهى وافل: