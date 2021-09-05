تعلمي طريقة عمل الوافل بالنوتيلا اللذيذة في المنزل||سر عمل الشكولاتة في البيت

طريقة عمل الوافل بالنوتيلا يبحث الكثير عنا، وذلك لأن حلوى الوافل من الحلويات الغربية الشهيرة، والتي تتميز بإقبال الكثيرين على تناولها؛ فهي وجبة لذيذة وشهية كما أنها مشبعة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بالإضافة إلى ذلك فيمكنك تغيير مزاجك تماما بقطعة وافل واحدة لتذهب بك الى عالم مميز من السعادة والسكينة، ويمكنك إعداد هذه الحلوى الشهية بأدق تفاصيلها فقط بعد اتباع وصفتنا المميزة من خلال موقعنا الذي يسعى دائما لتقديم كل ما هو مميز لزواره.طريقة عمل الوافل بالنوتيلا
تتميز حلوى الوافل بصفة عامة بتوافر مكوناتها في أي بيت، كما أنها سهلة التجهيز والإعداد ويمكنك تزيينها لأكثر من طريقة، وسوف نوضح لكم مكوناتها:
- مقلاة تسوية الوافل.
- معجون النوتيلا اللذيذ.
- ملعقة ملح صغيرة.
- فواكه للتزيين حسب الرغبة.
- كوب وربع حليب.
- ملعقة بيكنج باودر كبيرة.
- مقدار نصف كوب من الزيت.
- كوبان من الدقيق.
- عدد أربعة بيضات مفصولة البياض عن الصفار.
- عدد ثلاث ملاعق من السكر.
الوافل بالنوتيلا من أسهل الوصفات التي يمكنك تجهيزها بكل سهولة وبدون أي عناء، فهي بسيطة المكونات والخطوات أيضا كما أنها من الحلوى التي يعشقها الكثيرون من الكبار والصغار أيضا، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لإعداد أشهى وافل:
- في البداية يمكنك خلك كافة المكونات الجافة مع بعضها في وعاء جاف مع التقليب جيدا حتى تمتزج كافة المكونات بشكل تام.
- بعد ذلك يمكننا إحضار وعاء آخر ونضع فيه صفار البيض وحده دون البياض، ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب مع الاستمرار في التقليب أثناء إضافة تلك المكونات حتى تمام التجانس.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط السائل على الخليط الجاف مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جميعها جيدا بشكل تام.
- بعد ذلك يتم تقليب بياض البيض جيدا بسرعة كبيرة حتى يتم صناعة رغاوي منه، وبعد ذلك يتم وضعه على الخليط مع استمرار التقليب.
- نقوم بوضع كمية مناسبة من الخليط على مقلاة الوافل ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي البسيط، ثم نقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج ونقوم بإخراجها من المقلاة.
- يتم الانتهاء من عمل عجينة الوافل بأكملها ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نبدأ في عمل حمام بخار لمعجون النوتيلا حتى يدفأ قليلا ونقوم بتزيين الوافل به، ثم نقوم بتقطيع الفواكه إلى قطع أو شرائح حسب الرغبة ونقوم بتزيين الوافل بها، وتقديمها بشكل رائع وطعم مميز.
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طريقة عمل الوافل بالنوتيلا يبحث الكثير عنا، وذلك لأن حلوى الوافل من الحلويات الغربية الشهيرة، والتي تتميز بإقبال الكثيرين على تناولها؛ فهي وجبة لذيذة وشهية كما أنها مشبعة بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بالإضافة إلى ذلك فيمكنك تغيير مزاجك تماما بقطعة وافل واحدة لتذهب بك الى عالم مميز من السعادة والسكينة، ويمكنك إعداد هذه الحلوى الشهية بأدق تفاصيلها فقط بعد اتباع وصفتنا المميزة من خلال موقعنا الذي يسعى دائما لتقديم كل ما هو مميز لزواره.طريقة عمل الوافل بالنوتيلا
تتميز حلوى الوافل بصفة عامة بتوافر مكوناتها في أي بيت، كما أنها سهلة التجهيز والإعداد ويمكنك تزيينها لأكثر من طريقة، وسوف نوضح لكم مكوناتها:
- مقلاة تسوية الوافل.
- معجون النوتيلا اللذيذ.
- ملعقة ملح صغيرة.
- فواكه للتزيين حسب الرغبة.
- كوب وربع حليب.
- ملعقة بيكنج باودر كبيرة.
- مقدار نصف كوب من الزيت.
- كوبان من الدقيق.
- عدد أربعة بيضات مفصولة البياض عن الصفار.
- عدد ثلاث ملاعق من السكر.
الوافل بالنوتيلا من أسهل الوصفات التي يمكنك تجهيزها بكل سهولة وبدون أي عناء، فهي بسيطة المكونات والخطوات أيضا كما أنها من الحلوى التي يعشقها الكثيرون من الكبار والصغار أيضا، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لإعداد أشهى وافل:
- في البداية يمكنك خلك كافة المكونات الجافة مع بعضها في وعاء جاف مع التقليب جيدا حتى تمتزج كافة المكونات بشكل تام.
- بعد ذلك يمكننا إحضار وعاء آخر ونضع فيه صفار البيض وحده دون البياض، ثم نقوم بإضافة الزيت والحليب مع الاستمرار في التقليب أثناء إضافة تلك المكونات حتى تمام التجانس.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط السائل على الخليط الجاف مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جميعها جيدا بشكل تام.
- بعد ذلك يتم تقليب بياض البيض جيدا بسرعة كبيرة حتى يتم صناعة رغاوي منه، وبعد ذلك يتم وضعه على الخليط مع استمرار التقليب.
- نقوم بوضع كمية مناسبة من الخليط على مقلاة الوافل ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي البسيط، ثم نقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج ونقوم بإخراجها من المقلاة.
- يتم الانتهاء من عمل عجينة الوافل بأكملها ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نبدأ في عمل حمام بخار لمعجون النوتيلا حتى يدفأ قليلا ونقوم بتزيين الوافل به، ثم نقوم بتقطيع الفواكه إلى قطع أو شرائح حسب الرغبة ونقوم بتزيين الوافل بها، وتقديمها بشكل رائع وطعم مميز.
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