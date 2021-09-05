افضل طريقة عمل خبز التميس الأفغاني بالمنزل بالخطوات

طريقة عمل خبز التميس، الخبز الأفغاني أو التميز، خبز منتشر في دولتي أفغانستان وباكستان والدول المجاورة لها والسعودية، غالباً يؤكل مع الفول والنواشف، ويسمى في السعودية خبز تميس وفي اللغة الفارسية لكن الاسم تبدل من الزاي إلى السين وأصل الكلمة نان تميز أي الخبز.

خبز التيمس الأفغاني، وصفة جديدة نقدمها أليكم من خلال موقعنا اليوم ثقفني، من خلال بعض الخطوات البسيطة وسهلة وغير مكلفة، لتحضيرها بالمنزل كما يمكن لمن يرغب أضافه بعض النكهات المختلفة مثل أضافه بعض أنواع الجبن المبشور،التميس هو احد أنواع الخبز ويتميز انه ذات سعرات حرارية عالية التي تعطي الكثير من الطاقة، ويمكن تناوله لمن يريد اتباع نظام غذائي ولكن يجب تغير نوع الدقيق بدقيق القمح الأبيض.

خبز التميس، من المعجنات التي يمكن تحضيرها بالمنزل، تحرص كل ربة منزل على تحضير الكثير من أنواع المخبوزات ولمعجنات ألهشه بالمنزل وتقديمها لأطفال في وجبة الفطار أو العشاء، كما يمككن تحضير معجنات والفطائر حلو وحادق، اليوم وصفة العيش التميس السعودي.

طريقة عمل خبز التميس بالمنزل

مقادير خبز التميس

كوب من الدقيق (الطحين).

1 ملعقة صغيرة من الخميرة.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة صغيرة من زيتون الزيتون.

أولا نبدأ في تحضير خميرة للعجن حضر كوب ويضاف به مقدار الخميرة + سكر+ ماء دافى ونقلب جيدا ونتركها قليلة حتى نتأكد من صلاحيتها. نحضر وعاء عميق ويضاف مقدار الدقيق (الطحين) +الملح وخليط الخميرة بعد ذوبانها. ثم نبدأ في وضع مقدار الماء الدافئ بشكل تدريجي بكميات قليلة. ثم نبدأ في عجن المكونات حتى نحصل على قوام متماسك. ثم يليه وضع القليل من زيت الزيتون ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة التميس ناعمة ومتجانسة. ثم نتركها قليلا حتى تتخمر لمدة ساعة. ثم نشعل الفرن ونتركه. نبدأ في تقطيع العجينة إلى قطعتين وفردها على سطح غير قابل للصق قليلا. نضع الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة على درجة 250 تقريبا حتى يحمر وجهها.

خطوات عمل خبز الأفغاني

طريقة عمل خبز التميس السعودي، بالخطوات قدمنها لكم بأسهل طريقة.