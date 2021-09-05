7 اطعمة المفروض متاكليش منها بافراط

في كتير من الاطعمة ليها فوايد صحية كبيرة ، خصوصا الانواع الغنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية في نفس الوقت ، وعلى الرغم من وجود فوايد كتير ليها ، الا ان اكل كمية كبيرة منها ممكن يكون بنفس خطورة اكل الوجبات السريعة غير الصحية ، دايما الاعتدال مطلوب في كل حاجة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك على 7 اطعمة متاكليش منها بافراط.

اطعمة متاكليش منها بافراط:

1- البروكلي ممكن يهيج الامعاء:

كوباية من البروكلي الني بتحتوي على 31 سعرة حرارية و 6 جرام من الكربوهيدرات و 0.3 جرام من الدهون ، وغني بالالياف, البروتين, فيتامين C, البوتاسيوم, وكتير من الفيتامينات والمعادن ، ولكن مع ذلك اظهرت الدراسات ان اكل كمية كبيرة من البروكلي والخضروات الصليبية زي الكرنب, القرنبيط, براعم بوركسل ، ممكن انها تهيج الامعاء وتسبب غازات.

بالاضافة كمان ان اكل البروكلي والخضروات الصليبية ليه آثار سلبية على الاشخاص اللي بياخدوا ادوية للقلب والادوية المسيلة للدم بسبب محتواه العالي من فيتامين K.

2- سمك السلمون ممكن يسبب سيولة في الدم:

السلمون يعتبر مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون واحماض اوميجا 3 الدهنية المفيدة لتقليل الالتهاب ، و 85 جرام من السلمون بيدي الجسم حوالي 30% من احتياجات البروتين اليومية للبالغين ، وسمك السلمون يعتبر اختيار جيد جدا للاشخاص اللي بيفضلوا الاكل الصحي ، الا ان الاستهلاك المفروط لاوميجا 3 ممكن يبقى ليه تأثير سلبي على الصفائح الدموية وممكن انه يسبب نقص في الدم ، بالاضافة ان الدراسات اثبتت ان اكل كمية كبيرة من السمك بشكل عام بما فيهم السلمون ممكن انه يزود من مستويات الزئبق في الدم.

على عكس السلمون البري او المستزرع اللي كشفت الدراسات انه بيحتوي على ضعف كمية الدهون والسعرات الحرارية ، وان ممكن يبقى ليه صلة بالسمنة بسبب كميات الملوثات والمواد الكيميائية اللي مممكن تكون موجودة في ماية مزرعة السمك.

3- القرفة ممكن تسمم الجسم:

القرفة بتحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة وكتير من الخصائص الطبية ، عندها القدرة على خفض مستويات السكر في الدم, منع الالتهابات, الوقاية من امراض القلب, ولكن على الرغم من كل فوايدها الا انه لازن تراقبي كمية القرفة اللي بتدخل جسمك ، ويعتبر الكمية المثالية هي معلقة صغيرة قرفة يوميا للشخص البالغ ، لان الدراسات كشفت ان الافراط في استهلاك القرفة ممكن يبقى سام بسبب انها بتحتوي على الكومارين ، والكومارين يعتبر خطر خصوصا على الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الكبد وممكن انه يتسبب في تلف الكبد.

4- الافوكادو ممكن يسبب تراكم الدهون:

الافوكادو بيحتوي على خصائص غذائية عالية ، حصة واحدة من الافوكادو بتعوض تقريبا ربع احتياج الجسم من فيتامين K ، وخمس احتياجنا من حمض الفوليك ، وعشر احتياجنا من فيتامين E ، وغني كمان بالاوميجا 3 والالياف ، ولكن الافراط في اكل الافوكادو ممكن يأدي لالتهاب وانتفاخ واضطراب المعدة.

وبسبب خصائصة الدهنية ، بيحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، وزي اي سعرات حرارة تانية ، ممكن يأدي لزيادة الوزن ، لو بتخططي تدخلي الافوكادو في نظامك الغذائي اليومي ، بننصحك باكل 50 جرام او حوالي 1/3 – ½ ثمرة افوكادو.

5- الحمص ممكن يأدي للسمنة:

سلطة الحمص من الاكلات اللذيذة ، ومحتويات السلطة كلها من سمسم, ليمون, ثوم, زيت زيتون بتحتوي على فوائد صحية ، ولما بيتم دمجها مع بعض بتبقى طعام مغذي ومليان بالبروتين ، والحمص مش مناسب للنباتيين اللي عندهم حساسية اتجاه المكسرات والجلوتين ومنتجات الالبان ، كمان تم ربط الحمص بتحسين صحة الجهاز الهضمي والتحكم في نسبة السكر في الدم.

ومهم تعرفي ان فوايد الحمص متوفرة في اللي بيتعمل في البيت اكتر ، لان اللي موجود في السوق معظمة غير صحي وممكن يحتوي على مكونات خطيرة ، زي كميات عالية من الصوديوم والزيوت غير الضرورية والمواد الحافظة ، والحمص الجاهز زي باقي الاطعمة المصنعة ممكن يساهم في الاصابة بالسمنة والامراض المختلفة ، عشان كده الافضل انك تعمليه بنفسك في البيت.

6- التونة ممكن تأثر على مهاراتك الحركية:

التونة هي بروتين خالي من الدهون غني بالاوميجا 3 وفيتامين B 12 ، واظهرت الدراسات ان اكل التونة مفيد للقلب وبيقوي صحة العين والجهاز المناعي وبيخفض من ضغط الدم ، ولكن زي السلممون والاسماك التانية ، التونة بتحتوي على الزئبق ، وده بيخليها طعام خطير لو تم اكلها بكميات كبيرة ، وتسمم الزئبق ممكن يأدي لفقدان الذاكرة او الرؤية والرعشة الجسدية والاحساس بالتخدير.

وبالمقارنة بين التونة المعلبة والطازة ، الاتنين منخفضين في الدهون وفيهم نسبة عالية من البروتين ، ولكن الدراسات اظهرت ان التونة البيضا الكبيرة بتحتوي على نسبة اعلى من الزئبق مقارنة بانواع التونة الاصغر ولحمها اغمق.

7- الشاي الاخضر ممكن يسبب الاوجاع والآلام:

الشاي الاخضر تم تصنيفه كواحد من اكتر المشروبات الصحية في العالم بسبب محتواه العالي من مضادات الاكسدة ، اللي بتساعد على التقليل من مخاطر الاصابة بالسرطان وامراض القلب, وحرق الدهون, وتحسين وظائف المخ ، وكتير من الفوايد الصحية ، الا ان الكمية الزيادة منه ممكن يكون ليها اثار جانبية سلبية ، خصوصا بسبب محتواه العالي من الكافيين.

والكافيين ممكن يسبب الارق, الصداع, خفقان القلب, حرقة المعدة ، وبالنسبة للاشخاص اللي مش بيتحملوا المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين ، الشاي الاخضر ممكن يسبب لهم حموضة وعسر هضم ، وحسب الخبراء ، الكمية المثالية من الشاي الاخضر هي من 3 – 5 كوبايات يوميا للاشخاص البالغين.

افضل انواع اطعمة غنية بالاكسجين: الفواكة, المشروبات, الخضروات, والبروتينات لزيادة الاكسجين في الدم