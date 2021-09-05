طريقة عمل بروفيترول الشيكولاتة وعجينة الشو في المنزل بسهولة

طريقة عمل بروفيترول الشيكولاتة يبحث الكثير عن طرق جديدة للحلويات خصوصاََ الحلويات الخفيفة والباردة في فصل الصيف، ولقد ذكرنا سابقا طريقة عمل عجينة الشو CHOUX، وتعتبر هذه العجينة الأساس في عمل عدة أصناف حلوة وحادقة وفى هذا المقال سوف نذكر البعض منها .

طريقة عمل بروفيترول الشيكولاتة

المقادير :

مقدار من عجينة الشو .

مقدار من الكريم شانتى .

صوص شيكولاتة.

طريقة تحضير البروفيترول

توضع عجينة الشو فى كيس وقمع سادة ( بلبلة ) . يدهن صاج بالزبد دهنا جيداً، ثم يتم عمل وحدات في حجم المشمش، ويراعى أن تكون الوحدات متباعدة عن بعضها عند وضعها في الصاج حتى لا تلتصق ببعضها عند النضج . تزج في فرن حار نوعا ما ( ٢٥٠ درجة ) لمدة ١٥ دقيقة ثم تهدأ الحرارة حتى يتم النضج . يخرج من الفرن ويترك ليبرد، ثم يتم حشوه بالكريم شانتى بملعقة صغيرة أو بالكيس والقمع . يغرف في أكواب معدن أو كاسات زجاج حسب العدد المطلوب أو في طبق عميق من البنور، ثم يغطى بصوص الشيكولاتة ويجمل الوجه بالكريم شانتى ويقلب ويقدم . يمكن استخدام ملعقة كبيرة لعمل وحدات على شكل الكرة غير المنتظمة .

طريقة عمل اكلير الشيكولاتة

المقادير :

مقدار من عجينة الشو .

تحضير مقدار من الكريم باتسيير بالشيكولاتة .

مقدار من صوص الشيكولاتة .

طريقة تحضير الاكلير

توضع عجينة الشو في كيس وبلبلة سادة قطرها نصف بوصة . يدهن صاج بالزبد دهنا جيداً، ثم يتم عمل وحدات على هيئة أصابع طولها ٨ سم وبعرض ٢ سم، وقد تستعمل طرف سكين مبلل بالماء لمساواة الأطراف . ويراعى أن تكون الوحدات متباعدة عن بعضها حتى لا تلتصق ببعضها عند النضج . تزج في فرن حار نوعا لمدة ١٥ دقيقة ثم تهدأ الحرارة حتى يتم النضج . يخرج من الفرن ويترك ليبرد ثم تشق من الجانب بسكين صغير . يتم حشو الوحدات بالكريم باتسيير بملعقة صغيرة أو الكيس والبلبلة . يجمل الوجه بالشيكولاته ثم ترص الوحدات في سرفيس ورق دانتيل ويقدم .

طريقة عمل شو اوشانتيلي

المقادير :

مقدار من عجينة الشو .

مقدار من الكريم شانتى .

سكر بودرة .

حلوى الشيكولاتة .

الطريقة :

توضع عجينة الشو في كيس وبلبلة سادة . يدهن صاج بالزبد دهنا جيداً، ثم تعمل مستديرات من العجينة بواسطة الكيس والبلبلة أو ملعقة كبيرة بحيث تكون الوحدات بعيدة عن بعضها لمنع التصاقها عند نضج العجينة . يزج في فرن حار نوعآ لمدة ١٥ دقيقة، ثم تهدأ الحرارة ويترك لمدة ١٥ دقيقة حتى يتم النضج . يتم إخراجه من الفرن ويترك ليبرد . يشق من الجانب ويتم حشوه بالكريم شانتى، ويغطي الوجه حلوى الشيكولاتة ويقدم في سرفيس مغطي بمفرش دانتيل .

طريقة عمل شو كارولينز

هو عبارة عن وحدات صغيرة من عجينة الشو تشكل على شكل أصابع أو دوائر صغيرة بواسطة الكيس والبلبلة (مقاس ١/٢ سم) ويتبع في خبزها نفس الطريقة السابقة .

تشق بعد أن تبرد وتحشى بإحدى الحشوات الحاذقة كالجبن المدعوكة بالزبد والمضاف إليها البقدونس وغيرها وتقدم أو يضاف للعجينة جبن رومي مبشور و ملعقة مستردة وتشكل كور دون حشوها