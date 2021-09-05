وجبات للرضع من عمر 6 شهور حتي عامين أفكار وجبات مغذية وصحية

وجبات للرضع من عمر 6 شهور حتي عامين، نطرح لكم باقة مميزة من أفكار وجبات مغذية وصحية للاطفال أقل من سنتين، حيث إن الشغل الشاغل لكل أم هو كيف تقدم وجبة مكملة للرضاعة من سن 4 شهور أو 6 شهور كما ينصح بعض الاطباء، خاصة وإن كل أم جديدة تحاول إن تقوي جهاز المناعة لدى رضيعها وبشكل خاص بعد تفشي وباء الكورونا covide 19، والذي تمكن من استهلاك جهاز المناعة واختراقة وتدمير خلايا الجسم وبشكل خاص الجهاز التنفسي، ومن ناحية أخرى فإن السيدة التي تحرص علي نمو صحي وغذائي متوزان لرضيعها تتمني بذلك تأسيس صحتة بشكل سليم، وبناء جهاز مناعي قويلي طفلها.

وجبات للرضع من عمر 6 شهور حتي عامين

نقدم لكم وجبات للرضع من عمر 6 شهور حتي عامين، والتي يتم اعتبارها مكمل للرضاعة الطبيعية أو الصناعية علي حد سوء، حيث أنة لا يمكن التخلي عن الرضاعة للاطفال اقل من عامين، بحد اقصي لحين بلوغ الرضيع عام ونصف من عمرة، بحيث تشكل تلك الوجبات التي نعرضها لكم وجبة واحدة أو اثنين بحد اقصي بجانب الرضاعة، واليكم ترشيحات لتلك الوجبات والوصفات

الزبادي: وقد اختلف العديد من الاطباء في تحديد موقفة ولاكن التصريحات الاخيرة لبعض الاطباء، جأت بأن الطفل يمكنة تناول الزبادي من عمر 4 شهور بعد إجراء اختبار حساسية لة لمدة ثلاثة أيام.

البطاطس المسلوقة والمهروسة: يتم سلق بطاطس متوسطة الحجم وتقديمها للرضع بعد هرسها جيدا دون اي اضافات سوي ذرة كمون فقط.

الكوسة: وهي تحتوي علي قدر كافي من البوتاسيوم وتفيد صحة الجسم والمناعة بشكل كبير، يتم سلقها علي البخار وتقدم للرضع مهروسة مع عصرة ليمون.

نصائح عند تقديم الطعام للاطفال

ونسعد بتقديم مجموعة من النصائح القوية والمفيدة جدا عن تقديم الطهام للاطفال، والتي يتوجب الحرص علي أتباعها وتنفيذها كما نعرضها لكم، وذلك لمنع تسرب اي بكتريا للرضع وتعرضهم لاي مشاكل صحية