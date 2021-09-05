دراسة: تأثير تناول نصف كوب من الجوز يوميًا على القلب

الجوز أحد أشهر انواع المكسرات، ويعرف عنه أنه مفيد للصحة بشكل كبير، فهو غني بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكثير من الدراسة تحدثت عن فوائده، ونصح عدد من مختصي التغذية بتناول ما مقداره "كف اليد" منه يوميًا للاستفادة منه، وفي دراسة جديدة نصح القائمين عليها بتناول الجوز يوميًا للحفاظ على صحة القلب، وتحدثوا عن فوائده المتعددة في ذلك، وهي في التالي:

الجوز وصحة القلب

تناول الجوز كوجبة خفيفة يمنح الجسم عدد من الفوائد الصحية أهمها صحة عضلة القلب والشرايين، والأهم من ذلك أن الجوز فعال جدًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

وعن ذلك أكدت دراسة جديدة نشرها موقع "العربية" نقلها عن دورية Circulation، أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪ ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تفاصيل الدراسة

أجرى باحثون من مستشفى كلينيك دي برشلونة تجارب لمدة عامين على أكثر من 600 متطوعاً من الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 79-63 عاماً، وتوصل الباحثون إلى أن الذين يتناولون الجوز يومياً شهدوا انخفاضاً لمستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، والتي يرتبط ارتفاعها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما انخفض إجمالي عدد جزيئات LDL، وتحديداً الصغيرة منها، في دماء المشاركين في الدراسة الذين تناولوا الجوز يومياً، وبلغ متوسط الانخفاض عند الرجال 7.9%، بينما كان 2.6% لدى النساء.

فوائد الجوز لصحة القلب

وفقًا للدراسة السابقة نستنتج أن الجوز مفيد للقلب، كالتالي:

تناول الجوز يوميًا يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الدم مما يحمي القلب والشرايين والأوعية الدموية.

الجوز يساهم في حماية عضلة القلب من الأمراض.

تناول الجوز يمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

تناول الجوز يمنع الإصابة بالجلطات القلبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.