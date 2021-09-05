طريقة عمل عجينة الحليب القطنية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

تعد عجينة الحليب من ألذ أنواع العجائن التي تستخدم للمخبوزات والمعجنات والتي يبحث عنها الكثير من الناس لأنها شهية المذاق، كما يمكننا وبكل سهولة اعداد عجينة حليب في المنزل وبأقل الإمكانيات، وعلى الرغم من أنها تعد من أنواع العجائن وأشهرها إلا أن مكوناتها في متناول اليد وبسيطة جدا ولا تأخذ منا وقت كثير، وستعجب الصغار والكبار، حيث أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في الغذاء وخاصة الأطفال فمكوناتها تحوي اللبن والبيض وذلك ما يجعلها مفيدة جدا وذات قيمة غذائية عالية، ويكمن سر هشاشتها ونعومتها القطنية في طريقة عملها المضبوطة والتي سوف يتم شرحها لكم في هذا الموضوع.مكونات ومقادير عجينة الحليب
- ثلاث أكواب دقيق فاخر الجودة.
- كوب واحد حليب سائل ودافئ.
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت والزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة خميرة فورية المفعول.
- نصف ملعقة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لكي نصنع عجينة حليب ذات قوام طري وقطني وهاش، وهذه الخطوات كالتالي:
- أولا نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به نصف كوب من الحليب السائل مع السكر والخميرة ونقلبهم بشكل جيد حتى يذوب السكر والخميرة مع الحليب.
- ويغطى الوعاء جيداً ويترك لمدة ربع ساعة حتى تخمر الخميرة.
- ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ومن ثم نضع فيه البيض ونقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي بسرعة متوسطة.
- وبعد خفق البيض جيداً نضع عليه الزبدة والزيت ونخفقهم معاً حتى نحصل على خليط متجانس.
- وبعدها نقوم بإضافة نصف الكوب الأخير من الحليب عليهم مع الخفق باستمرار حتى يصبح متجانس معهم.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط مع رشة الملح ونعجنهم معاً لمدة حوالي عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- بعد الانتهاء من العجن نقوم بإحضار وعاء مدهون بالقليل من الزيت بجميع جوانبه الداخلية.
- والآن نقوم بوضع العجينة بهذا الوعاء ونغطيه جيداً لمدة ساعة تقريباً حتى يخمر العجين ويكبر حجمه إلى الضعف.
- وبعدها يمكننا استخدامها وتشكيلها كما نشاء لخبزها بالفرن.
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تعد عجينة الحليب من ألذ أنواع العجائن التي تستخدم للمخبوزات والمعجنات والتي يبحث عنها الكثير من الناس لأنها شهية المذاق، كما يمكننا وبكل سهولة اعداد عجينة حليب في المنزل وبأقل الإمكانيات، وعلى الرغم من أنها تعد من أنواع العجائن وأشهرها إلا أن مكوناتها في متناول اليد وبسيطة جدا ولا تأخذ منا وقت كثير، وستعجب الصغار والكبار، حيث أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في الغذاء وخاصة الأطفال فمكوناتها تحوي اللبن والبيض وذلك ما يجعلها مفيدة جدا وذات قيمة غذائية عالية، ويكمن سر هشاشتها ونعومتها القطنية في طريقة عملها المضبوطة والتي سوف يتم شرحها لكم في هذا الموضوع.مكونات ومقادير عجينة الحليب
- ثلاث أكواب دقيق فاخر الجودة.
- كوب واحد حليب سائل ودافئ.
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت والزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة خميرة فورية المفعول.
- نصف ملعقة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لكي نصنع عجينة حليب ذات قوام طري وقطني وهاش، وهذه الخطوات كالتالي:
- أولا نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به نصف كوب من الحليب السائل مع السكر والخميرة ونقلبهم بشكل جيد حتى يذوب السكر والخميرة مع الحليب.
- ويغطى الوعاء جيداً ويترك لمدة ربع ساعة حتى تخمر الخميرة.
- ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ومن ثم نضع فيه البيض ونقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي بسرعة متوسطة.
- وبعد خفق البيض جيداً نضع عليه الزبدة والزيت ونخفقهم معاً حتى نحصل على خليط متجانس.
- وبعدها نقوم بإضافة نصف الكوب الأخير من الحليب عليهم مع الخفق باستمرار حتى يصبح متجانس معهم.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق إلى هذا الخليط مع رشة الملح ونعجنهم معاً لمدة حوالي عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- بعد الانتهاء من العجن نقوم بإحضار وعاء مدهون بالقليل من الزيت بجميع جوانبه الداخلية.
- والآن نقوم بوضع العجينة بهذا الوعاء ونغطيه جيداً لمدة ساعة تقريباً حتى يخمر العجين ويكبر حجمه إلى الضعف.
- وبعدها يمكننا استخدامها وتشكيلها كما نشاء لخبزها بالفرن.
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