طريقة عمل عجينة الحليب القطنية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

تعد عجينة الحليب من ألذ أنواع العجائن التي تستخدم للمخبوزات والمعجنات والتي يبحث عنها الكثير من الناس لأنها شهية المذاق، كما يمكننا وبكل سهولة اعداد عجينة حليب في المنزل وبأقل الإمكانيات، وعلى الرغم من أنها تعد من أنواع العجائن وأشهرها إلا أن مكوناتها في متناول اليد وبسيطة جدا ولا تأخذ منا وقت كثير، وستعجب الصغار والكبار، حيث أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في الغذاء وخاصة الأطفال فمكوناتها تحوي اللبن والبيض وذلك ما يجعلها مفيدة جدا وذات قيمة غذائية عالية، ويكمن سر هشاشتها ونعومتها القطنية في طريقة عملها المضبوطة والتي سوف يتم شرحها لكم في هذا الموضوع.

ثلاث أكواب دقيق فاخر الجودة.

كوب واحد حليب سائل ودافئ.

بيضتان.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت والزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة خميرة فورية المفعول.

نصف ملعقة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لكي نصنع عجينة حليب ذات قوام طري وقطني وهاش، وهذه الخطوات كالتالي: