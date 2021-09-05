مكرونة بيستو منال العالم أسهل طريقة عمل مكرونة بصوص البيستو والدجاج

مكرونة بيستو منال العالم ، هي أسهل طريقة معكرونة البيستو بالدجاج، وهي في الأصل وجبة إيطالية بامتياز، حيث تشتهر إيطاليا بالمعجنات والمخبوزات وخاصة المعكرونة أو الباستا، وهي ذات أنواع كثيرة للغاية، وتدخل في العديد من الوصفات المميزة، كوجبة وطبق رئيس على مائدتك، وتعتبرها النساء حاليًا هي الوجبة المنقذة، ليوم مزدحم ممتليء بالكثير من الأعمال، ولا يوجد وقت لعمل وجبة ذات خطوات كثيرة، وهنا يظهر دور الباستا أو المكرونة، التي يمكنك طهيها في كل مرة بطريقة جديدة ومختلفة، تجعل من مائدتك سفرة مختلفة، ومتنوعة في كل مرة عم سبقها، بالإضافة إلى ضمانك لنظافة الطعام، وتحقيق كافة العناصر الغذائية المتوازنة في وجبة واحدة، خاصة مع وجود الدجاج أو اللحم، لأنهما مصدر البروتين الرئيس، في الوجبات أو الطعام عموما، ولهذا السبب فإن مكرونة بيستو منال العالم، تمثل أسهل طريقة لعمل مكرونة بصوص البيستو والكريمة، مثل مكرونة بالبيستو الجاهز.طريقة مكرونة البيستو الايطالية
قدمت لنا الشيف منال العالم، العديد من الوصفات المغذية والشهية من قبل، وأهم وصفاتها هي ما تحتوي على اللحم أو الدجاج، حيث تقدم وجبة رئيسية في خطوات بسيطة، كما أنها تناسب كافة الأذواق في الأسرة، ومن أشهر وصفات طهي الدجاج للشيف منال؛ طريقة دجاج مسالا منال العالم، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، وبخاري دجاج منال العالم، وطريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وكذلك باستا بالجبن والدجاج منال العالم. كما يمكنك تجربة طريقة مكرونة البيستو الجاهز، على طريقة مكرونة البيستو أروى العمراني، وعمل ألذ مكرونة بصوص البيستو والكريمة.معكرونة بصلصة البيستو منال العالم
- 4 قطع صدور دجاج فيليه مقطعة إلى شرائح.
- نصف باكيت معكرونة.
- ثلاث حزم من الريحان.
- نصف كوب من الصنوبر.
- كوب من زيت الزيتون.
- ½ كوب جبنة بارميزان.
- ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أحضري إناء واسع أولا، وضعي به 4 أكواب من الماء.
- وأضيفي إليهم ملعقة ملح كبيرة، وأخرى من الزيت، ثم اتركيه حتى الغليان.
- ثم ضعي المعكرونة في المياه الساخنة، وحركيها حتى لا تلتصق بالإناء، واتركيها لثمانية دقائق.
- وأثناء سلق المكرونة، ضعي الصنوبر والريحان في الخلاط الكهربائي، مع الجبنة البارميزان وضعي الخلاط على سرعة متوسطة.
- ثم أضيفي الزيت بالتدريج، مع استمرارية تشغيل الخلاط الكهربائي، حتى تحصلين على صوص كثيف.
- وبعدها أحضري مقلاة وضعي بها قليل من الزيت، ثم شوحي قطع الدجاج، وبعدها أضيفي الملح والفلفل الأسود.
- ثم اتركي الدجاج في المقلاة على النار، لمدة عشر دقائق.
- وبعد أن ينضج الدجاج، أضيفي الصوص وحركي الدجاج معه لدقيقتين حتى يختلطا جيدًا.
- ثم قومي بتصفية المكرونة من المياه، وضعيها فوق خليط الدجاج مع الصوص وحركيهم جيدًا.
- وبعدها ضعي مكرونة بيستو الدجاج بالصوص، في صحون التقديم وقدميها ساخنة مع المقبلات وألف هناء.
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مكرونة بيستو منال العالم ، هي أسهل طريقة معكرونة البيستو بالدجاج، وهي في الأصل وجبة إيطالية بامتياز، حيث تشتهر إيطاليا بالمعجنات والمخبوزات وخاصة المعكرونة أو الباستا، وهي ذات أنواع كثيرة للغاية، وتدخل في العديد من الوصفات المميزة، كوجبة وطبق رئيس على مائدتك، وتعتبرها النساء حاليًا هي الوجبة المنقذة، ليوم مزدحم ممتليء بالكثير من الأعمال، ولا يوجد وقت لعمل وجبة ذات خطوات كثيرة، وهنا يظهر دور الباستا أو المكرونة، التي يمكنك طهيها في كل مرة بطريقة جديدة ومختلفة، تجعل من مائدتك سفرة مختلفة، ومتنوعة في كل مرة عم سبقها، بالإضافة إلى ضمانك لنظافة الطعام، وتحقيق كافة العناصر الغذائية المتوازنة في وجبة واحدة، خاصة مع وجود الدجاج أو اللحم، لأنهما مصدر البروتين الرئيس، في الوجبات أو الطعام عموما، ولهذا السبب فإن مكرونة بيستو منال العالم، تمثل أسهل طريقة لعمل مكرونة بصوص البيستو والكريمة، مثل مكرونة بالبيستو الجاهز.طريقة مكرونة البيستو الايطالية
قدمت لنا الشيف منال العالم، العديد من الوصفات المغذية والشهية من قبل، وأهم وصفاتها هي ما تحتوي على اللحم أو الدجاج، حيث تقدم وجبة رئيسية في خطوات بسيطة، كما أنها تناسب كافة الأذواق في الأسرة، ومن أشهر وصفات طهي الدجاج للشيف منال؛ طريقة دجاج مسالا منال العالم، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، وبخاري دجاج منال العالم، وطريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وكذلك باستا بالجبن والدجاج منال العالم. كما يمكنك تجربة طريقة مكرونة البيستو الجاهز، على طريقة مكرونة البيستو أروى العمراني، وعمل ألذ مكرونة بصوص البيستو والكريمة.معكرونة بصلصة البيستو منال العالم
- 4 قطع صدور دجاج فيليه مقطعة إلى شرائح.
- نصف باكيت معكرونة.
- ثلاث حزم من الريحان.
- نصف كوب من الصنوبر.
- كوب من زيت الزيتون.
- ½ كوب جبنة بارميزان.
- ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أحضري إناء واسع أولا، وضعي به 4 أكواب من الماء.
- وأضيفي إليهم ملعقة ملح كبيرة، وأخرى من الزيت، ثم اتركيه حتى الغليان.
- ثم ضعي المعكرونة في المياه الساخنة، وحركيها حتى لا تلتصق بالإناء، واتركيها لثمانية دقائق.
- وأثناء سلق المكرونة، ضعي الصنوبر والريحان في الخلاط الكهربائي، مع الجبنة البارميزان وضعي الخلاط على سرعة متوسطة.
- ثم أضيفي الزيت بالتدريج، مع استمرارية تشغيل الخلاط الكهربائي، حتى تحصلين على صوص كثيف.
- وبعدها أحضري مقلاة وضعي بها قليل من الزيت، ثم شوحي قطع الدجاج، وبعدها أضيفي الملح والفلفل الأسود.
- ثم اتركي الدجاج في المقلاة على النار، لمدة عشر دقائق.
- وبعد أن ينضج الدجاج، أضيفي الصوص وحركي الدجاج معه لدقيقتين حتى يختلطا جيدًا.
- ثم قومي بتصفية المكرونة من المياه، وضعيها فوق خليط الدجاج مع الصوص وحركيهم جيدًا.
- وبعدها ضعي مكرونة بيستو الدجاج بالصوص، في صحون التقديم وقدميها ساخنة مع المقبلات وألف هناء.
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