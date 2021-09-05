احصلي علي صبغه شعر بني فاتح كراميل دائم وطبيعي في البيت بأسهل الخطوات

صبغه شعر في البيت بنفسك للحصول علي لون شعر بني فاتح كراميل بأسهل طريقة وأبسط الخطوات وطريقة عمل الصبغة بالمكونات الطبيعية، أن الشعر يعتبر من أهم مظاهر وصفات الجمال عند جميع أنواع البشر وخاصة عند النساء، فهناك الكثير من أنواع الشعر وصفاته المختلفة فمنها ما هو طويل وهناك الشعر القصير، كما يوجد شعر مموج وشعر مفرود وناعم ولكل نوع له خصائصه المختلفة التي تميزه.

صبغه شعر

هناك الكثير من النساء والفتيات لديهم هوس بشعرهم وبإظهاره دائما بأفضل صورة وشكل، وذلك يتم عن طريق قص الشعر قصات مختلفة وجديدة، وهنتك أيضا من يحب بأن يقوم بصبغه وتغير لونه باستمرار بألوان جديدة ومبهجه، فهناك العديد من ألوان الشعر التي يمكننا عملها مثل ألوان ودرجات اللون البني بكل درجاته، فيعد اللون البني من أشهر تلك الألوان واكثرها أستخدامه فهناك درجة شعر بني فاتح وهناك الغامق وأيضا الكراميل والبندقي، كما يوجد البني المحمر واللون اشقر رمادي الغامق والعديد من الألوان الأخري.

صبغ الشعر لون بني كراميل

يمكنك أن تحصلي علي لون صبغة شعر بني فاتح كراميل لشعرك بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق صنعها بالحناء في الخطوات التالية.

نحضر وعاء يكون عميق ونضع فيه ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند.

ضيف إلى الوعاء معلقتين صغيرتين من عصير الليمون وأيضا أضافه 200 جرام من الحناء.

قومي بتقليب تلك المكونات مع بعضهم جيدا ثم قومي بتركه لمدة ساعتين في مكان دافئ قبل الاستخدام.

نضع الصبغة بعد ذلك علي الشعر مع توزيعه جيدا عليه وتركه علي الشعر لمدة ست ساعات مع تغطيته.

بعد أن تنتهي المدة المحددة قومي بغسل شعرك بالشامبو والماء الدافئ وسوف تلاحظين النتيجة واللون المطلوب.

كيفية اختيار لون الصبغة المناسب

سوف نقدم لكي بعض النصائح التي يجب أن تقومي بها لمعرفة أي نوع ولون صبغة سوف يناسب لون بشرتك ووجهك، وسنتعرف أيضا علي بعض النصائح التي يجب أتباعها قبل الصبغة.