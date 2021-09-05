كريم زبدة الشيا المرطب أفضل كريم للعناية بالبشرة يمنحك بشرة كالأطفال

كريم زبدة الشيا المرطب للعناية بالبشرة هو كريم طبيعي جداً، يحافظ علي نعومة البشرة وترطيبها بشكل قوي جداً، ويجعلها كبشرة الأطفال، كما أنه يمنح البشرة نقاء وصفاء وذلك لاحتواء الكريم علي مجموعة من المكونات الطبيعية التي تمنحه رائحة جميلة، وتعتبر زبدة الشيا هي من المكونات الطبيعية التي تستخدم في صنع مستحضرات التجميل، كما أنها لها فوائد كثيرة للبشرة والشعر ويمكن عمل كريمات طبيعية منها للعناية بالشعر مثل كريم زبدة الشيا السحري بديل البروتين، ويعتبر ترطيب البشرة هو من أكثر الأشياء التي تحافظ علي البشرة، وخاصة من العوامل التي تؤثر عليها ونتعرض لها بشكل يومي مثل الأتربة وأشعة الشمس والجفاف وغيره، لذلك تحرص كثير من النساء دائماً علي الحصول علي كريم طبيعي وسعره مناسب لاستخدامه بشكل يومي للحفاظ علي البشرة والعناية بها، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم زبدة الشيا المرطب في تفتيح البشرة وترطيبها.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا المرطب

يتكون الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة تمنح البشرة النعومة والترطيب الكامل طوال اليوم وهي كما يلي:-

ربع كوب من زبدة الشيا.

ربع كوب من زبدة الكاكاو.

قطرات من زيت اللافندر.

ربع كوب زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم عمل كريم زبدة الشيا المرطب بخطوات سهلة جداً تمنحك بشرة رطبة وجميلة والخطوات هي كالتالي:-

نقوم بخلط زبدة الشيا وزبدة الكاكاو داخل طبق متوسط الحجم. ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، ثم نضع الطبق علي حمام مائي. نقلب المكونات علي الحمام المائي حتي تذوب تماماً بمجرد ذوبان المكونات نرفع الخليط. نتركه يهدئ قليلاً ثم نضيف إليها زيت اللافندر العطري، ثم ندخله الثلاجة لكي يتجمد قوامه. نخرجه من الثلاجة ثم نعمل علي خفقه بالمضرب الكهربائي لكي يصبح القوام كريمي. نحفظه في مكان بارد ثم نستخدمه عند الحاجة، صالح للاستخدام حتي انتهاء الكمية. يستخدم الكريم لترطيب الوجه واليدين ويحارب التجاعيد بشكل كبير جداً.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم كأي كريم عادي وهو يبدأ بغسل الوجه واليدين جيداً ثم ندهن الوجه بحركات دائرية حتي يمتصه الجلد تماماً، يستخدم الكريم أيضاً للرقابة والجسم كله، ويفضل استخدامه بشكل يومي للحصول علي أفضل النتائج والاستمتاع ببشرة نقية وخالية من أي شوائب، فهو كريم آمن وخالي تماماً من أي مكونات كيميائية يمكن أن تضر البشرة أو تسبب لها أي أذي.