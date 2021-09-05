بلح الشام بتاع المحلات اعرفي السر وابدئي مشروعك من البيت أحلى بلح شام مقرمش، بلح شام المحلات من أنواع الحلويات المميزة واللذيذة الطعم ويحبها الصغار والكبار، حيث أنها يتم صنعها بعدة طرق سهلة وبسيطة وكثير من المحلات تقوم بصنع بلح الشام ونظرا لذلك سيدتي سوف نعرض لك طريقة عمل بلح شام المحلات لكى تقومي بعملها لأطفالك في البيت وسوف تجدين أن بلح شام المنزل أفضل وأطعم من بلح شام المحلات فتابعينا، كما يمكنك الاسترزاق من وراء هذه الطريقة السهلة والبيسطة وعمل مشروع من البيت يكون مربح بإذن الله تعالى فقط تابعي الخطوات وطريقة التحضير ومقادير بلح الشام المصري وسوف تجدي الأمر سهل. سر بلح الشام بتاع المحلات المكونات كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بالحلويات.

كوب من الماء الدافئ.

القليل من الفانيليا سواء المسحوق أو السائل.

بيضتان.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة عمل الشربات كوبين من السكر الناعم المطحون.

كوب من الماء.

نصف ليمونة. طريقة عمل بلح شام المحلات نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الماء والزيت وننتظر حتى الغليان. ننزل الوعاء من على النار ونضيف إلى الماء الدقيق والنشا. ثم نقوم بعملية التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلا. نترك العجينة جانبا حتى تبرد تماما. ثم نقوم بإضافة البيضتان والفانيليا إليها. بعد ذلك نقوم بعملية التقليب من جديد حتى تختلط تماما ونحصل على عجينة متوسطة التماسك. نقوم بوضع العجينة في قمع بلح الشام. ثم نقوم بتجهيز الوعاء الذي سيتم عمل بلح الشام به ونضع به الزيت ونضعه على النار. ثم ننتظر حتى يسخن الزيت ويفضل أن يكون الزيت غزير. بمجرد الإحساس بسخونة الزيت يتم الضغط على القمع وإسقاط بلح الشام في الزيت وتركه حتى يتم الحصول على اللون الذهبي لبلح الشام. عند تحول بلح الشام إلى اللون الذهبي يتم إخراجه ووضعه في الشربات الذي سبق تحضيره بشرط أن يكون بلح الشام ساخن والشربات بارد. لا تتركى بلح الشام في الشربات مده طويلة ولكن يتم إخراجه بمجرد أن تشبع بالشربات. يكرر ذلك مع باقي بلح الشام وبالهنا والشفا. يمكن بعد إخراج بلح الشام من الشربات أن ترشى عليه القليل من جوز الهند المبشور. يتم تقديم بلح الشام باردًا. سر بلح الشام بتاع المحلات المكوناتطريقة عمل الشرباتطريقة عمل بلح شام المحلات الوسوم

بلح الشام بتاع المحلات اعرفي السر وابدئي مشروعك من البيت أحلى بلح شام مقرمش، بلح شام المحلات من أنواع الحلويات المميزة واللذيذة الطعم ويحبها الصغار والكبار، حيث أنها يتم صنعها بعدة طرق سهلة وبسيطة وكثير من المحلات تقوم بصنع بلح الشام ونظرا لذلك سيدتي سوف نعرض لك طريقة عمل بلح شام المحلات لكى تقومي بعملها لأطفالك في البيت وسوف تجدين أن بلح شام المنزل أفضل وأطعم من بلح شام المحلات فتابعينا، كما يمكنك الاسترزاق من وراء هذه الطريقة السهلة والبيسطة وعمل مشروع من البيت يكون مربح بإذن الله تعالى فقط تابعي الخطوات وطريقة التحضير ومقادير بلح الشام المصري وسوف تجدي الأمر سهل. سر بلح الشام بتاع المحلات المكونات كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بالحلويات.

كوب من الماء الدافئ.

القليل من الفانيليا سواء المسحوق أو السائل.

بيضتان.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة عمل الشربات كوبين من السكر الناعم المطحون.

كوب من الماء.

نصف ليمونة. طريقة عمل بلح شام المحلات نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الماء والزيت وننتظر حتى الغليان. ننزل الوعاء من على النار ونضيف إلى الماء الدقيق والنشا. ثم نقوم بعملية التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة قليلا. نترك العجينة جانبا حتى تبرد تماما. ثم نقوم بإضافة البيضتان والفانيليا إليها. بعد ذلك نقوم بعملية التقليب من جديد حتى تختلط تماما ونحصل على عجينة متوسطة التماسك. نقوم بوضع العجينة في قمع بلح الشام. ثم نقوم بتجهيز الوعاء الذي سيتم عمل بلح الشام به ونضع به الزيت ونضعه على النار. ثم ننتظر حتى يسخن الزيت ويفضل أن يكون الزيت غزير. بمجرد الإحساس بسخونة الزيت يتم الضغط على القمع وإسقاط بلح الشام في الزيت وتركه حتى يتم الحصول على اللون الذهبي لبلح الشام. عند تحول بلح الشام إلى اللون الذهبي يتم إخراجه ووضعه في الشربات الذي سبق تحضيره بشرط أن يكون بلح الشام ساخن والشربات بارد. لا تتركى بلح الشام في الشربات مده طويلة ولكن يتم إخراجه بمجرد أن تشبع بالشربات. يكرر ذلك مع باقي بلح الشام وبالهنا والشفا. يمكن بعد إخراج بلح الشام من الشربات أن ترشى عليه القليل من جوز الهند المبشور. يتم تقديم بلح الشام باردًا. سر بلح الشام بتاع المحلات المكوناتطريقة عمل الشرباتطريقة عمل بلح شام المحلات

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