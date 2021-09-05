طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل بطعم و مذاق لذيذ

طاجن الدجاج بالبشاميل من أكثر الأطباق طلبا ومن أكثر الوصفات تحضيرا في المطاعم والمنزل والمناسبات السعيدة كما يعد من الوصفات المحببة لدي الجميع وتقدم بأكثر من طعم ومذاق من حيث إذا كان باللحم أو بالدجاج مع إضافة العديد من التوابل المختلفة المتميزة التي تعمل على لازازه في الطعم بالإضافة إلى ريحة جذابة غير أنه متكامل بالقيم الغذائية من خلال وصفتنا سوف نحضر معكم طاجن الدجاج بالبشاميل بطريقة مختصرة وسهلة فتابعونا. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل ومكوناته صدور دجاج أو أوراك مقطعة مكعبات.

ثمره بصل كبيرة مقطعة مكعبات.

1 بطاطس مبشورة.

جزرة مبشورة.

بهارات فراخ.

ملح – فلفل.

ملعقة كبيرة سمنه. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل ومكوناته مقادير صوص البشاميل.. مقدار لتر لبن.

2 ملعقة كبيرة سمنه.

عدد 4 ملاعق كبيرة دقيق.

مرقه الدجاج مكعب.

قشطه وش اللبن.

ملح وفلفل اسود. تزيين الوجه.. كمية من الجبنه الموتزاريلا المبشورة. طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبشاميل نضع مقلاها على النار بها سمن ساخن ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى يأخذ صدمة من وقت إلي اخر و يتغير لونه. هنا نقوم بإضافة بهارات الدجاج والفلفل مع الاستمرار في التقليب. وبعد يضاف البصل ويشوح حتى يصبح البصل ذهبي ثم يضاف البطاطس والجزر ويوضع الملح ويقلب كل هذه المكونات حتى تنضج جيدا. تحضير صوص البشاميل في وعاء نضع السمن بعد أن يسخن يضاف إليه الدقيق مع التقليب السريع حتى يصبح لون الدقيق ذهبي. قومي بإضافة اللبن بالتدريج الى الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزج اللبن بالدقيق. إضافة التتبيل الى صوص البشاميل من الملح والفلفل والمرقة. ثم القشطه مع التقليب حتى يصبح مزيج بقوام متجانس ثم يترك حتى يغلى و يصبح متماسك. نحضر قالب ونضع في القاع مقدار كوب من البشاميل ثم نضع خلطة الدجاج وعليها صوص البشاميل ونضع على الوجه الجبنه الموتزاريلا. ثم يدخل القالب الفرن الذي سبق تشغيله وهو ساخن حتى يتماسك الدجاج بالبشاميل ويصبح باللون الذهبي من على الوجه ويقدم بصحة وهناء. طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبشاميل ختاما وصلنا إلي نهاية وصفاتنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا في طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل. الوسوم

طاجن الدجاج بالبشاميل من أكثر الأطباق طلبا ومن أكثر الوصفات تحضيرا في المطاعم والمنزل والمناسبات السعيدة كما يعد من الوصفات المحببة لدي الجميع وتقدم بأكثر من طعم ومذاق من حيث إذا كان باللحم أو بالدجاج مع إضافة العديد من التوابل المختلفة المتميزة التي تعمل على لازازه في الطعم بالإضافة إلى ريحة جذابة غير أنه متكامل بالقيم الغذائية من خلال وصفتنا سوف نحضر معكم طاجن الدجاج بالبشاميل بطريقة مختصرة وسهلة فتابعونا. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل ومكوناته صدور دجاج أو أوراك مقطعة مكعبات.

ثمره بصل كبيرة مقطعة مكعبات.

1 بطاطس مبشورة.

جزرة مبشورة.

بهارات فراخ.

ملح – فلفل.

ملعقة كبيرة سمنه. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل ومكوناته مقادير صوص البشاميل.. مقدار لتر لبن.

2 ملعقة كبيرة سمنه.

عدد 4 ملاعق كبيرة دقيق.

مرقه الدجاج مكعب.

قشطه وش اللبن.

ملح وفلفل اسود. تزيين الوجه.. كمية من الجبنه الموتزاريلا المبشورة. طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبشاميل نضع مقلاها على النار بها سمن ساخن ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى يأخذ صدمة من وقت إلي اخر و يتغير لونه. هنا نقوم بإضافة بهارات الدجاج والفلفل مع الاستمرار في التقليب. وبعد يضاف البصل ويشوح حتى يصبح البصل ذهبي ثم يضاف البطاطس والجزر ويوضع الملح ويقلب كل هذه المكونات حتى تنضج جيدا. تحضير صوص البشاميل في وعاء نضع السمن بعد أن يسخن يضاف إليه الدقيق مع التقليب السريع حتى يصبح لون الدقيق ذهبي. قومي بإضافة اللبن بالتدريج الى الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزج اللبن بالدقيق. إضافة التتبيل الى صوص البشاميل من الملح والفلفل والمرقة. ثم القشطه مع التقليب حتى يصبح مزيج بقوام متجانس ثم يترك حتى يغلى و يصبح متماسك. نحضر قالب ونضع في القاع مقدار كوب من البشاميل ثم نضع خلطة الدجاج وعليها صوص البشاميل ونضع على الوجه الجبنه الموتزاريلا. ثم يدخل القالب الفرن الذي سبق تشغيله وهو ساخن حتى يتماسك الدجاج بالبشاميل ويصبح باللون الذهبي من على الوجه ويقدم بصحة وهناء. طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبشاميل ختاما وصلنا إلي نهاية وصفاتنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا في طريقة عمل طاجن الدجاج بالبشاميل.

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